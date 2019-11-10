DHA YURT BÜLTENİ-14

Atatürk Maskı'na bakarak saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölümünün 81'inci yıl dönümünde İzmir'in Buca ilçesinde de vatandaşlar, 42 metre uzunluğundaki Atatürk maskı önünde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

İzmir'de resmi törenlerin adresi Alsancak Cumhuriyet Meydanı olsa da saatler 09.05'i gösterdiğinde kentin her noktasında hayat durdu. Sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte trafikte, sokakta bulunan vatandaşlar Ata'ya saygı duruşuna geçti. Buca ilçesinde bulunan yapımına 2006 yılında kayanın oyulmasıyla başlanan ve 2009 yılında tamamlandığında ortaya adeta bir 'Atatürk dağı' çıkarılan Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı önünde kalabalık oluştu. Vatandaşlar, ölüm saatinde kucaklarında bebekleriyle yüzlerini Atatürk'e dönerek, sirenler eşliğinde özlem, sevgi ve minnetle durdu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Tolga TAHÇI/İZMİR,

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Atatürk, Tunceli'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli'de düzenlenen törenle anıldı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde başlayan törene; Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Ümit Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kültür merkezinde devam eden törene katılan protokol, ön sıralardaki yerlerine oturmayıp vatandaşların arasına geçti. Atatürk'ün yaşamı ve başarılarının anlatıldığı konuşmaların yapıldığı törende video gösterileri sunuldu. Tören, öğrencilerin Atatürk'ün sevdiği türküleri okumasından sonra okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Görüntü dökümü

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Valilik önündeki tören alanı

Çelenklerin sunulması

Saygı duruşu

Kültür Merkezindeki tören

Valinin orta sıralarda oturması

Anma töreninden genel ve detay

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Safran üretiminde hedef tuttu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, kilosu 30 bin TL'den satılan safranın hasadının sonuna gelinirken, havaların sıcak gitmesiyle '20 kilogram' hedefi de tutturuldu.

Safranbolu'da, bu yıl 20 üretici, tarlalarında safran ekimi yaptı. Ağustos ve eylül aylarında ekimi yapılan bitkinin hasadının sonlarına gelindi. 35 dönüm alanda hedeflenen 20 kilogram ürün, havaların sıcak gitmesiyle elde edildi. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor. Yukarı Çiftlik köyünde, safran yetiştiriciliği yapan ve geçen ağustos ayında, 20 dönüm tarlasına ekimini yaptığı safranın hasadını sürdüren İsmail Yılmaz, tarlasındaki safranları görmeye gelenleri bilgilendiriyor. Yılmaz, elindeki safranı göstererek konuklara şunları söyledi:

"Ekim ve kasım ayında bu çiçekleri topluyoruz. İçinde 3 tane kırmızı 3 tane de sarı lif vardır. Değerlisi kırmızı olandır. Yaklaşık 200 çiçek topladığımızda 1 gram safran elde ediyoruz. 1 gram safrandan 80-100 bardak çay, 40-50 porsiyon yemek yapabilirsiniz. 100 litre suyu sarıya boyayabilirsiniz. Dünyada mutluluk iksiri olarak bilinir. Çok içtiğinizde gülme krizine sokar. Relaks etkisi vardır. Kanserde, alzheimmer, depresanda, gözdeki sarı noktada kullanılıyor. Hücre yenileyicidir. Sakinleştirir, sinirleri yatıştırır, uykusuzluğa iyi gelir, metabolizmayı hızlandırır, vücut direncini arttırır."

Yılmaz havaların iyi gitmesinin daha fazla safran elde etmelerini sağladığını belirterek, "Son 3 haftadır hava sıcaklıkları çok güzel gidiyor. 1-2 hafta daha böyle gidecek gibi gözüküyor. Geçen yıla göre ürün hasadı daha güzel, çiçeklenme daha güzel. Beklediğimiz ürün daha fazla çıktı. Geçen yıl 10 kilogram ürün almıştık. Bu sene ise daha fazla bekliyoruz. Şu anda bile 10 kilogramı elde ettik. Daha da toplamaya devam edeceğiz. Bu sene ise sezon uzun. Hava güzel. Gece sıcaklığı da çok iyi. Her gün çiçek topluyoruz. Zannediyorum 10 gün daha safran hasadı devam eder. Erken kar düşerse çiçeklenme zayıf oluyor, açmamaya başlıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarladaki Safranlardan detay

-Tarlaya gelen yerli turistlerin safran toplaması

-İsmail Yılmaz'ın turistlere safranı anlatması

-İsmail Yılmaz röp

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA

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Bilek güreşinde yine dünya şampiyonu oldu

Çanakkale'de kaporta ustası olarak çalışırken, 2004'te geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ümit Burunlular (44), 2011 yılında başladığı bilek güreşi sporunda 7 Türkiye, 5 Avrupa ve 9 dünya şampiyonluğu kazandı. 8 yıldır Avrupa'da ve dünyada rakip tanımayan ve bileği bükülmeyen milli sporcu Ümit Burunlular, son olarak Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda Rus rakibi Malkhaz Doguzov'u yenerek, dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanı ve Milli sporcu Ümit Burunlular, 2011 yılında başladığı bilek güreşi sporunda Avrupa ve dünyada rakiplerine şans tanımadı. Başarılarla dolu bir 8 yıl geçiren Ümit Burunlular'ın bile bükülmüyor. 8 yılda, 7 Türkiye birinciliği, 9 dünya birinciliği, 5 Avrupa birinciliği, 3 Avrupa ikinciliği, 4 dünya ikinciliği, 7 Türkiye ikincililiği ve 5 Türkiye üçüncülüğü ile 40 madalya kazandı. Milli sporcu Ümit Burunlular, son olarak Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda +75 kiloda sağ ve sol kolda Rus rakibi Malkhaz Doguzov'u yenerek, büyük bir başarıya imza attı.

'TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK'

Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda +75 kiloda 9'uncu kez dünya şampiyonu olarak, Türkiye ve Çanakkale'ye büyük bir zafer yaşattığı için gurur duyduğunu belirten Ümit Burunlular, "3 sene içinde 9'uncu dünya şampiyonluğunu kazanmak gurur verici. Zor oldu ama güzel bir sonuç elde ettik. 3 tanesi dünya kupası olmak üzere olmak suretiyle 9 tane aldık. Bu süreçte zorlandık. Çünkü rakiplerimiz genç ve dinamikti. Ağır siklette yarıştığımız içinde sayı fazlaydı. 11 tane sporcu vardı. Bilek güreşinde bu sporcularla bilek güreşi olduğu için fazla oynayamıyorsun. Çünkü onlar genç. Biz ileri yaştayız. Bastık aldık. Türk'ün gücünü gösterdik" dedi.

'20 GÜNLÜK BİR SPORLA DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILDIM'

Dünya Şampiyonası'na mide rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü için hazırlanamadığını ifade eden Ümit Burunlular, "Şampiyonaya az süre kalmıştı. Tedavi sürecim tamamlandıktan sonra spor salonunda çalışmalara başladım. Kaslarımı aktif hale getirmek ve zarar görmeden maç yapabilmek için toplamda 20 günlük bir sporla dünya şampiyonasına katıldım. Cenab-ı Allah'ın desteğiyle güzel bir sonuç elde ettik" diye konuştu.

HEDEF; OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu kaydeden Burunlular, "Ülkemizi olimpiyatlarda da bilek güreşi dalında temsil edeceğim. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Türkiye'de öncelikle birlik ve beraberlik olmasından yanayım. Her zaman bunu savundum. Çünkü grup sporundan geliyorum. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Cenab-ı Allah yukarıda ülkemizi yönetenlerin yardımcısı olsun. Mehmetçiğimizin, polisimizin yardımcısı olsun. Bizde onlara bu şekilde destek olmuş oluyoruz. Şampiyon olarak desteğimizi onlara göstermiş oluyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Ümit Burunluların görüntüsü.

-Ümit Burunluların kazandığı madalyalardan ve 2 kupadan genel ve detay görüntü.

-Ümit Burunlular ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,