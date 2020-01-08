DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis

TRABZON'da 2 yıl önce kıskançlık nedeniyle akrabası Gülsün Taşkın'ı (41) bıçaklayarak öldüren Emine Taşkın (41), müebbet hapis cezası istemiyle yargılanırken, annesi Gülsün Taşkın'ın ölümünde sorumlu olduğu gerekçesiyle Emine Taşkın'ın eşi Bekar Taşkın'ı (46) silahla öldüren Nazım Taşkın (28), yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 4 Ağustos 2018'de Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Emine Taşkın, kocası Bekar Taşkın'da gözü olduğunu öne sürdüğü güzellik salonu işletmecisi Gülsün Taşkın'la iş yeri önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Taşkın, Gülsün Taşkın'ı sırtından bıçakladı. Gülsün Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alınan ve sorgusunda, "Kocamda gözü vardı, amacım öldürmek değildi" diyen Emine Taşkın, tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu Emine Taşkın'ın, yargılanması sürüyor.

KOCASI DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Öte yandan, kıskançlık cinayetinden 3 ay sonra 20 Kasım 2018 günü, tutuklu Emine Taşkın'ın eşi Bekar Taşkın da, Değirmendere Mahallesi'nde Çarşıiçi Sokak'ta park halindeki otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürüldü. Bıçaklı saldırında ölen Gülsün Taşkın'ın oğlu Nazım Taşkın, Bekar Taşkın'ın katil zanlısı olarak suç aleti silahla yakalanarak tutuklandı.

ANNESİ ÖLÜNCE İLİŞKİYİ ÖĞRENMİŞ

Annesi Gülsün Taşkın'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Bekar Taşkın'ı öldüren Nazım Taşkın, hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Nazım Taşkın, cinayeti tasarlayarak işlemediğini söyleyerek, niyetinin öldürmek olmadığını savundu. Olay anını anlatan tutuklu sanık Nazım Taşkın, "Bekar Taşkın ile göz göze geldik. 1 gün önceden annemin mezarından fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaşmıştı. 'Bana ateş edecek' diye tedirgin oldum. Torpidoya doğru eğildiğini gördüm. Arabayla aramızda 5-6 metre vardı. Hedef gözetmeksizin arabasına rastgele 6-7 el ateş ettim. Korktuğum için ateş ettim. Niyetim öldürmek değildi. Maktulle annemin arasındaki ilişkiyi ise annem öldükten sonra öğrendimö dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nazım Taşkın'ı, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, daha sonra sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle indirim uygulayarak, cezayı müebbet hapse çevrilmesine hükmetti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Fatih TURAN/TRABZON,

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Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (4)

ÖLEN İŞÇİNİN POZANTI'YA GETİRİLDİ

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında hayatını kaybeden işçisi Yasin Kılınç'ın cenazesi ekiplerin yolu açmasının ardından ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kılınç'ın yapılacak otopsinin ardından yarın toprağa verileceği bildirildi.

Olayda hafif yaralı kurtulan Bekir Çalım ve Eray Minik de aynı hastaneye getirilip, sağlık kontrolünden geçirildi. Yaralıları getiren maden işçileri ise, "Üzerlerine çığ düştü, kurtarmaya çalıştık. Arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz" diyerek gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze aracının gidişi

-Ambulansın gidişi

-Cenazenin morga taşınması

-Pozantı Devlet Hastanesi önünden görüntü

-Acil girişinden görüntü

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR-Malik GÖDELİNER/POZANTI,(Adana),

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Karasu'da dere taştı, mahalleyi su bastı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yağmur yağışının ardından derenin taşması sonucu Darıçayırı Mahallesi'nin büyük kısmı sular altında kaldı.

Karasu'da etkili olan yağmur yağışı sonucu Darıçayırı Mahallesi'ndeki dere taştı. Taşkın nedeniyle Darıçayırı Mahallesi'nin büyük bir kısmı sular altına kaldı. Çok sayıda ev ise iş yerinin alt katlarını sular bastı. 8 gün önce etkili olan yağmur yağışında da dere taşarken, yeniden yaşanan su baskınında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su basan yerlerde çalışma yaptı. Su baskının olduğu bölgede bir kişinin arkadaşını sırtında taşıyarak suların olmadığı bölgeye götürdüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sel sonrası detay görüntü

-İş makinesi çalışması detayı

-Bir kişinin suyun içinde yürümesi

-Arkadaşının sırtındaki adam

-Taşan dere detay

Kamera: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

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Grönholm Metodu'nun basın tanıtımı yapıldı

ALANYA Belediye Tiyatrosu'nun sahneleyeceği dünyaca ünlü oyun Grönholm Metodu isimli tiyatro oyununun basın tanıtımı yapıldı.

Ünlü İspanyol yazar Jordi Galceran'ın yazdığı ve rejisörlüğünü Alpay Aksum'un üstlendiği 2 perdelik oyun, uluslararası bir şirketin satış departmanı müdürlüğü için iş başvurusu yapan dört adayın değerlendirildiği son görüşmeyi konu alıyor. Psikolojik gerilim tarzında kaleme alınan oyunda Aysel Özdemir, Birke Muratal Doğan, Fırat Onur Deniz ile Mustafa Erman Doğan rol alıyor. Alanya Kültür Merkezi'nde 10 Ocak saat 20.00'de 'perde' diyecek oyun sezon boyunca sahnede kalacak.

'ÇOK HEYECANLANIYORUZ'

Oyun hakkında bilgi veren Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Kutertan, sezonlarının 2'nci yeni oyunu olan Grönholm Metodu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlandıklarını söyledi. Kutertan, "Farklı bir tür olan bu oyun biz seyirciyle buluştuktan sonra gelebilecek tepkiler açısından çok heyecanlandırıyor. Biz oyunu çok sevdik. Güçlü bir metin, iyi bir yazar, iyi bir yönetmen. Bütün seyircilerimizi bu oyuna ve sezondaki diğer temsillerimize bekliyoruz" dedi.

'KOCA BİR ORDU VAR'

Yardımcısı Vedat Akbulut, yeni oyunla seyircinin karşısına çıkacakları için mutlu olduklarını aktardı. Akbulut, "Oyunumuz 4 kişilik ama arkasında koca bir ordu var. Biliyorsunuz tiyatro kolektif bir iştir. Çok yoğun çalışıyoruz, harıl harıl çalışıyoruz. Aslında bu oyun için psikolojik gerilim oyunu diyebiliriz. Ekonomik, psikolojik ve sosyolojik anlamda insanların iş hayatında göreceği sıkıntılar, bir işi elde ederken, verdiği emekler ve karşısında neler bulacaklarını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

SEZONDA 30 BİN SEYİRCİ

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp de Alanya Belediye Tiyatrosu'nun 9 yetişkin ve 6 çocuk oyununu sahneleyeceğini anlatarak, şöyle dedi:

"Geçen sezon 95 temsil yaptık. Hem köylerimizdeki gösterilerimizle hem de Alanya Liseler Arası Tiyatro Şenliği ile geçen sezon 30 bin seyirciye ulaştık. Tiyatromuz sadece şehre değil yaptığı 3 turneyle ulusalda ve uluslararası turnesiyle ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etti."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Oyun ön gösteriminden görüntüler

-Esra Kutertan konuşması

-Vedat Akbulut konuşması

-Ali Yenialp konuşması

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA,

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Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (4)

ÇÖKEN YOLDA ONARIM ÇALIŞMASI

Mersin'de etkili olan sağanakta, Silifke ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki göçüğün meydana geldiği Silifke- Mut yolunda, bakım- onarım çalışmalarına başlandı. Çöken yolun içinden geçtiği Kargıcak Mahallesi'nin muhtarı Ali Rıza Öztürk, aşırı yağışlar nedeniyle mahallede heyelan olduğunu belirterek, "Heyelan nedeniyle Mut, Konya, Karama, Mersin ve Antalya'yı bağlayan yolumuzda kayma ve açılma oldu. Gece de yolumuz kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolumuza müdahale etti" dedi.

Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri de yolun en kısada sürede eski haline getirilerek, trafiğe açılacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

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-Çöken yolun drone ile çekilen görüntüsü

-Çalışan iş makinelerinin görüntüsü

-Yolun çöken bölümlerinden görüntü

-Yolda oluşan yarıkların görüntüsü

-Görevliler toplananların uzaklaşmasını isterken

-Yoldan genel ve detay

-Mahalle Muhtarı Ali Rıza Öztürk ile röp

-Ali Rıza Öztekin ile röp

-Razaman Kara ile röp

-Yolda oluşan çatlaklardan görüntü

-İş makinelerinin görüntüsü

-Çalışanların görüntüsü

-Muhtar Ali Rıza Öztürk yolda yürürken

-Muhtar Öztürk oluşan çatlakları ölçmeye çalışırken

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Atike CEYLAN KAÇAR/MERSİN,

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Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (2)

CİNAYET ZANLILARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kütahya 'da evinde Süleyman Özdemir ve arkadaşı Emine Aslan 'ın öldürülmesiyle ilgili Samsun 'da yakalanarak gözaltına alınan katil zanlıları Salih Aydın ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu'nun ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılardan Salih Aydın, Süleyman Özdemir ve Emine Aslan'ı öldürdüğünü itiraf ederek, "Cinayetleri ben işledim. Olay gecesi birlikte alkol aldık sonra ileri geri konuşmaya başlayınca tartışma çıktı. Kavgaya dönüşünce belimdeki bıçağı çıkartıp önce bıçakladım sonra boğazını kestim. Sonra kadın saldırmaya kalkınca onu da bıçakladım. Süleyman'ı yakmak istemedim, olay esnasında sigaram düşüp yangın çıkarmış olabilir. Bıçağı da evin yakınında çöpe attımö dediği öğrenildi.

DOĞALGAZI AÇIK BIRAKIP ÇIKMIŞLAR

Diğer katil zanlısı Fatma Tabu ise cinayetlerle bir ilgisinin olmadığını ve 2 kişiyi Salih Aydın'ın öldürdüğünü söyleyerek, "Olay günü araların da tartışma çıktı. Sonra eşim bıçakla önce Süleyman'ı sonra Emine'yi öldürdü. Süleyman'ın üzerine yanıcı bir madde döküp ateşe verdi. Evin doğal gazlarını yangın çıksın diye açık bırakıp çıktıkö dedi. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede borcundan dolayı doğalgazın kesik olduğu ve bu nedenle yangın ya da patlama yaşanmadığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Salih Aydın ve Fatma Tabu, 'kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Zanlıların emniyet çıkışı

-Adliyeye girişleri

-Salih Aydın'ın otomobilinde inceleme

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği üçüncü kişi de hayatını kaybetti

İZMİR'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören Ali Uslu da yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekinin, "Bakımsızsın" diyerek darbetmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve geçen 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının bağışlanması kararı alınmış ve aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonlarla, Tekin'in 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a (60) nakledilmişti.Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, Münire İnanç ve Arife Aykut fenalaşınca, Ege Üniversitesi'ndeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç geçen perşembe günü, Aykut ise geçen cuma günü hayatını kaybetti. Ali Uslu ise 28 Aralık'ta fenalaşarak, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. İnanç ile Aykut'un cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Uslu da bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haber: İZMİR,

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