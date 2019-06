DHA YURT BÜLTENİ-17

YENGESİNİ DÖVÜP, BIÇAKLA SALDIRDI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Suat G.'nin, ağabeyinin eşini döverek, bıçakla saldırdığı, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Siverek'e bağlı Esmerçayı Mahallesi'nde meydana geldi. Suat G., iddiaya göre, 1'i resmi nikahlı 3 eşi olan ağabeyi Veysi G.'nin evine gitti. Burada 2 yengesiyle tartışmaya başlayan Suat G., kadınlardan birini dövmeye başladı. Diğer yenge de araya girmeye çalışınca Suat G., arka cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Olay sırasında evde bulunan biri ise cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, tepki çekti. Suat G. ile kardeşi Veysi G.'nin hem eşlerine hem de çocuklarına sürekli şiddet uyguladığı da iddia edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAKAN SELÇUK NİĞDE'DE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Niğde'ye geldi. Bakan Selçuk, ilk olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen program sonrası Bakan Selçuk, AK Parti İl Binası'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, akşam saatinde milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya gelecek.

TEDAVİSİ YAPILAN KARACA, DOĞAYA SALINDI

Sinop'ta, otomobil çarpması sonucu travma geçiren 2 yaşındaki dişi karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı. GPS vericisi bulunan tasma takılan karaca, izlemeye alındı.

Sinop'ta 2 hafta önce otomobilin çarptığı karaca, yol kenarında bulundu. Vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü'ne götürülen karaca, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Travma geçirdiği belirlenen karaca, tedavi ve rahabilitasyonunun ardından yeniden doğaya salındı. GPS vericisi bulunan tasma takılan karaca, izlemeye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, otomobil çarpan karacanın tedavi altına alındığını belirterek "Karaca travma geçirmişti. Tedavisini ve rehabilitasyonunu tamamladık. Artık karacamızın kendi başına hayatını sürdürebilecek kabiliyete ulaştığına inandığımız için veterinerler raporu ile doğaya salımını gerçekleştirdik. GPS vericisi taktığımız karacayı 1 yıl boyunca izleyeceğiz. Hayvanın sağlık durumunu takip etmiş olacağız" dedi.

KAYMAKAMIN OĞLUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGA, TAM BİTTİ DERKEN TEKRAR BAŞLAMIŞ

BURSA'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın oğullarından Safa Akif İnan'ın (14) öldüğü, ikizler Ahmet Burak ve Mehmet Buğra İnan (21) da yaralandığı kavgaya karışanların ifadeleri ortaya çıktı. İfadelere göre, ölen gencin ağabeylerinin tartışmayı bitirmek için sağduyu çağrısı yaptığı, herkesin sakinleşip birbirinden özür dilediği sırada, taraflardan birine sakız çiğnediği için laf atılınca, tartışmanın tekrar başlayıp, büyüyerek kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Denizli Vali Yardımcılığı görevinden geçen şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın Denizli'de bulunan oğullarından en küçüğü Safa Akif İnan, Salı günü kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., saat 19.30 sıralarında Amfi Park'ta buluştu. İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan ile birlikte gitti. B.Ç. de yanına aldığı arkadaşlarıyla buluşma yerine geldi. Amfi Park'ta buluşan iki grup arasındaki tartışma, bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı 3 kardeşten Safa Akif İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan, taburcu edildi. Yaşamını yitiren Safa Akif İnan, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden K.E. (16), K.B. (16), İ.S. (17), B.Ç. (14) ve B.K. (16) tutuklandı. Diğer şüpheliler F.A.B. (14), K.O. (14) ve A.S.K. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAKIZ ÇİĞNEME KONUSUNDA LAF ATINCA KAVGA BAŞLAMIŞ

Olayla ilgili kavgaya karışanların ifadeleri ortaya çıktı. İnan'ın sosyal medyada tartıştığı kişi olan B.Ç. ifadesinde, parkta buluştuklarını, özür dileyerek anlaştıklarını ifade ederek, "Daha sonra olay yerine tanımadığım K.E. ve arkadaşları geldi. İki grup birbirlerine küfür ederek kavga etmeye başladı. Ben yanımdaki arkadaşımı tutup geri çekildim. Olay yerine sonradan gelen kişi, elinde bıçakla, Safa'nın ağabeylerinden birisini sol bacağından bıçakladı. Sonra Safa'ya doğru ilerlemeye başladı. Ben o sırada olay yerinden kaçtım. Safa'nın ölümünden dolayı çok üzgünüm. Ben kimseye vurmadım. Kimseyi darp etmedim" dediği belirtildi.

Tutuklanan B.K.'nın ise ifadesinde, "Parkta K.E. (16)., A.S.K. (15) ve tanımadığım 5-6 kişi vardı. Karşılarında da yine tanımadığım yaklaşık 10 kişilik grup vardı. Biz, K.E. ile A.S.K.'nin yanına gittik. O sırada K.B. (16) sakız çiğniyordu. Karşı gruptan yaşı büyük bir çocuk K.B.'ye küfür ederek, 'sakız çiğneme' dedi. Hepimize küfürlü konuştu. Sonrasında İ.S.'yi, karşı grup aralarına alarak, dövmeye başladı. O esnada biri bana yumruk attı. Ben de bunun üzerine arka cebimde bulunan bıçağı çıkartıp, bana vuran şahsın sol bacağına bir kere sokup çıkardım. K.E. belindeki ekmek bıçağını çıkartmış. Ama K.E.'nin birine hamle yaptığını görmedim" dediği öğrenildi.

Yine tutuklananlardan biri olan K.E.'nin (16) de ifadesinde tam olayın tatlıya bağlandığı sırada, sakız çiğneme konusunda laf atılması üzerine tartışmanın çıktığını ve olayların büyüdüğünü söylediği belirtildi. K.E.'nin, "Karşı taraftan uzun boylu, sakallı birinin üzerinden yere bıçak düştü. O bıçağı B.K. (16) yerden aldı. Safa'nın karın bölgesine doğru sapladı. Ben net bir şekilde bıçaklayanın B.K. olduğunu gördüm" dediği öğrenildi.

ÖLEN ÇOCUĞUN AĞABEYLERİ OLAYI TATLIYA BAĞLAMAYA ÇALIŞMIŞ

Olayla ilgili polise ifade veren Ahmet Burak İnan ise, "İkiz kardeşim Mehmet Buğra, B.Ç.'yi telefonla arayarak konuşmak amacıyla parka çağırdı. B.Ç. parka, yanında arkadaşlarıyla geldi. O an için ellerinde hiçbir şey yoktu. Biz de yanlarına gittik. Kardeşim, Mehmet Buğra ile birlikte B.Ç.'ye, 'Neden olaylar bu şekilde uzadı. Siz bizden küçüksünüz. Biz size dokunamayız. Bu işi kavga etmeden halledelim' dedi. B.Ç. de bize, 'O zaman birbirimizden özür dileyelim. Bu iş burada bitsin' dedi. Tam aramızda anlaşmışken, onların yanına isimlerini bilmediğim 5-6 kişi motosikletle geldi. Grupta bulunan ismini sonradan öğrendiğim A.S.K., çantasında bulunan ve keskin tarafını görebildiğim bıçağı çıkartarak, kardeşim Safa'ya doğru koştu. Bıçağı sallamaya başladı. A.S.K.'nin kardeşimi bıçakladığını gördüm. Buna müdahale etmek istediğim sırada, aynı şahıs benim arkamdan gelerek sağ kalça kısmımdan iki ayrı yerden bıçakladı" dediği belirtildi.

Kavgada yaralanan Mehmet Buğra İnan ise ifadesinde, "Biz parkta karşı grupla buluştuk. Ben gruba hitaben, 'Arkadaşlar dağılın. Daha yaşınız küçük, burada kavga etmeye çalışmayın' dedim. B.Ç. ve yanında gelen arkadaşları dağılmaya başladı. O arada daha önceden görmediğim iki erkek geldi. Geldiklerinde bizi tehdit etmeye başladılar. Daha sonra A.S.K. isimli çocuk, hızlı adımlarla kardeşim Safa'ya doğru gelmeye başladı. Elindeki koyu renkli çantadan, kesici alet kısmını gördüğüm bıçak çıkardı. Safa'ya doğru koşmaya başladı. Ben de A.S.K.'ye bıçağı indirmesini söyledim. O esnada tam göremediğim kişi bana vurdu. Vurmasıyla yere düştüm ve kargaşada olayın geri kalan kısmını görmedim" dediği öğrenildi.

OTOBÜS DURAĞINDA GENÇ KIZIN INI ÇEKEN SAPIK, ŞOFÖRLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

İzmit'te otobüs durağında genç bir kızın bacaklarının fotoğrafını çektiği iddia edilen H.T.(39) isimli şahıs, otobüs şoförleri tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi.

Olay İzmit Umuttepe Otobüs Durakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. isimli inşaat işçisi cep telefonuyla durakta otobüs bekleyen 21 yaşındaki bir genç kızın bacaklarının fotoğrafını çekti. H.T.'nin genç kızın fotoğraflarını çektiğini fark eden duraktaki özel halk otobüsü şoförleri, inşaat işçisinin telefonunu elinden almak istedi. Bu sırada yaşanan arbedede H.T., şoförler tarafından dövülerek telefonu elinden alındı. Daha sonra, şoförler tarafından etkisiz hale getirilen H.T.'nin cep telefonu bölgeye gelen polis ekibine teslim edildi. Polislerin yaptığı ilk incelemede zanlının cep telefonunda genç kızın fotoğraflarının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.T. hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Cinsel Taciz' suçlarından işlem yapılmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, fotoğrafları çekilen genç kız da karakola giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA'DA ENGELLİLER İÇİN İZCİLİK KAMPI

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 20 zihinsel engelli, İnlice Halk Plajı'nda 2 gün boyunca kamp yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Engelsizciler' projesi kapsamında 20 zihinsel engeli birey, ailelerinden uzak, deniz ve ormanın bitiştiği nokta olan İnlice Halk Plajı'nda 2 gün kamp kurdu. Fethiye Belediyesi'nin işletmesindeki alanda ilk olarak çadır kuran engelli bireyler, daha sonra bölge temizliği yaparak, çevrede bulunan çöpleri topladı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 8 personel, topluluğa yardımcı oldu. Ayrıca Büyükşehir ambulansı ve sağlık ekipleri, kamp süresince hazır bulundu. Denize giren topluluk, keşif yürüyüşü yaptı, müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, gece ateş başında şarkılar söyledi. Geceyi çadırda geçiren izciler, obalarına 'kedi', 'aslan', 'inek' ve 'vak vak' isimlerini verdi.

Kamp alanında olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen zihinsel engelli Ali Aydın, "Kamp artık benim için annem ve babam olmadan kendi başıma bir şey yapabileceğim yer anlamına geliyor. Kamp benim özgüvenimi sağlıyor" dedi. Kampta arkadaşlarıyla sohbet etme fırsatı bulduğunu söyleyen zihinsel engelli Miraç Koçar ise, "İzciliğin töresinde cesurluk, dürüstlük, arkadaşlarına sahip çıkma, hayvanları koruma, doğayı sevmek vardır. Ben burada çadır kurmayı öğrendim. Gece yalnız yatacağım için huzurluyum ve mutluyum. Burada arkadaşlarımla sohbet ettim. Bugün çöp topladık ve yüzdük. Ayrıca çadır kurdum. İzcilik çok güzel bir şeymiş. Burada olduğum için çok mutluyum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e böyle bir imkan verdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

İzciliğin doğayı, çevreyi koruma, kişisel beceriler ve diğer izcilerle takım olarak doğada hayatta kalma mücadelesi olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "20 özel evladımız projemiz kapsamında izcilik eğitimlerinin ardından arkadaşları ile izcilik kampına gitti. Gerçek bir izci gibi çadır kurdular, keşif gezisine çıktılar ve çadırda doğayla iç içe uyudular. Ailelerinden belki de ilk defa ayrı kaldılar. Kendilerine olan öz güvenleri artarken, aldıkları eğitimle neleri başarabileceklerini herkese gösterdiler. Zamanının büyük bölümünü evlatlarına ayıran ailelerimize özellikle de annelerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Evlatlarını bize emanet ederek onların arkadaşları ile hiç unutamayacakları iki gün geçirmelerini sağladılar. Sevgiyle, hizmetlerimizle engelleri aştığımız Muğla'da bu güvene, onların yüzlerindeki, yüreklerindeki mutluluk olmaya devam edeceğiz" dedi.

Engelliler için birçok konuda yardım yapan hayırsever, emekli öğretmen Şerif Şimşek, "Bir engelli babası olarak böyle bir etkinliğin olması benim çok hoşuma gitti. Toplumumuz artık daha bilinçli. Çocuklarımızın burada çadır kurması, deniz havasını alabilmesi, oturabilmesi denize girebilmesi çok büyük bir olay" dedi. Fethiye'de yaşayan ve down sendromlu bir çocuğu olduğunu söyleyen Hatice Şimşek, "Benim 21 yaşında down sendromlu bir kızım var. Ailemle birlikte buraya denize gelmiştik, etkinliği gördüm. Çok mutlu oldum. Kızımı buraya getirdim. Çünkü bir anne olarak engellilerin durumunu en iyi biz anlayabiliriz. Engelli bir çocuk yetiştirmek çok büyük sabır isteyen sorumluluk isteyen bir şeydir. Bu çalışmalar güzel çalışmalar. Bu çalışmaları gördükçe inşallah güzel şeylerin olacağına inanıyorum" diye konuştu.

