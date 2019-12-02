DHA YURT BÜLTENİ-17

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı (2)

KAR MANZARASINA İLGİ

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Zigana Dağı'nda seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Yağışın etkisini azalttığı Zigana Geçidi'ni kullanan sürücüler yol kenarlarında mola vererek, kartpostallık görüntülerin yaşandığı manzarada selfie yapıyor, fotoğraf çektiriyor, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak manzarayı takipçileriyle paylaşıyor.

'KARADENİZ'İMİZ HAYRAN BIRAKIYOR'

Mehmet Kuyumcu, kar manzarasını yakından görebilmek için Zigana Dağı'nda mola verdiklerini söyleyerek, "Karadeniz'imiz eşsiz coğrafyası ve doğal güzelliği ile her zaman kendisine hayran bırakıyor. Bugün de burada çok güzel bir manzara ortaya çıktı. Son zamanlarda 4 mevsimi birlikte yaşayamıyoruz. Ama ortaya çıkan bu güzellik gerçekten seyri doyumsuz. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Halis Yılmaz da Karadeniz'in dağlarının karla kaplanması ile apayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Böyle bir manzarayı görüp de durmamak olmazdı. Karla birlikte muhteşem manzarada bir anı fotoğrafımız olsun istedik" dedi.

Galatasaray maçı için Trabzon'a geldiğini söyleyen Arzu Durmuş da, "Meteoroloji uyarmıştı. bu manzarayı görebilmek için yolculuğumu iki gün erteledim. Bugün burada bu eşsiz doğa manzarasını yakından görme ve fotoğraf çekme fırsatım oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar manzarası detayları

-Sürücülerin mola vermesi

-Vatandaşların manzaraay ilgisi

-Röpler

-Muhabir anonsu (Aleyna KESKİN)

HABER KAMERA: Fatih TURAN-Aleyna KESKİN/GÜMÜŞHANE-DHA

=========================

Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı

Van Gölü'nün çekilmesiyle birlikte kıyıda ortaya çıkan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme devam ediyor.

Tuşba ilçesinde iskele ile kampüs arasındaki sahilde kemik parçaları ve kafatasları görenler yetkilileri arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ilk olarak Van Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında inceleme yaptı. Yüzeyde taşınır eski döneme ait bir mezar kalıntısı ve herhangi kültür varlığı niteliği taşıyacak bulguya rastlamayan ekipler fotoğraf çekip, rapor tutup bölgeden ayrıldı.

Ardından da bölgeye Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri geldi. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, kemik parçalarından numuneler alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Bulunan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Van Gölü sahilinde bulunan kafa tasları ve kemikler

-Kafa tası ve kemiklerden detaylar

-Kafa tası ve kemiklerin incelenmesi

-Suların çekilmesiyle ortaya çıkan kafa tası ve kemiklerden detaylar

-Müze ve polis ekiplerinin kafa tası ve kemikleri incelemesi

-Detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin gelişi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

==========================

Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya takıldı (2)

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Ceylan O.'nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç kadının cenazesi memleketi olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesine götürüldü. Ceylan O. için, bugün öğlen Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ceylan O.'nun yakınları katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından Ceylan O.'nun bir süre omuzlarda taşınan tabutu, cenaze aracına konulup, götürüldüğü Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaşamını yitiren Ceylan O.'nun fotoğrafı

Cenazenin musalla taşındaki görüntüsü

Cenazenin omuzlarda taşınmasından görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

=========================

Kazada ölen çiftin cenazeleri törenle memleketlerine gönderildi

Zonguldak 'ta meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Emre Tunç (35) ve eşi Kevser Tunç'un (28) cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gönderildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Çiğdem Sezer (35) yönetimindeki 61 EZ 901 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönde seyir halinde olan Emre Tunç'un kullandığı 45 NF 033 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki araç da hurdaya döndü. Emre Tunç kaza yerinde, eşi Kevser Tunç da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüsü Çiğdem Sezer ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Devrek Orman İşletme Şefliğinde çalışan Emre Tunç ve eşi Kevser Tunç'un cenazeleri, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Tunç çifti için Devrek Orman İşletme Şefliği'nde tören düzenlendi. Törene katılan Emre Tunç'un mesai arkadaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kevser Tunç'un babası İsmail Şimşek, güçlükle ayakta durdu.

MEMLEKETİNE DÖNMEK İÇİN TAYİN İSTEMİŞ

Okunan duaların ardından Tunç çiftinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gönderildi. Bir erkek çocuğu sahibi olan çiftin cenazelerinin, yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Emre Tunç'un yaklaşık 5 yıldır Devrek Orman İşletme Müdürlüğü 'nde çalıştığı, vefat eden kanser hastası kardeşi için 6 ay geçici süreliğine Afyonkarahisar'da görev yaptığı öğrenildi. Emre Tunç'un, tayin isteyerek tekrar memleketine dönmek istediği bildirildi.

Görüntü Dökümü

-Düzenlenen tören

-Dua edilmesi

-İsmail Şimşek'in ağlaması

-Kaza görüntüleri

-Ölen çiftin fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

==========================

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı

Sivas'ta yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu merkezde kayak sezonunun kısa sürede açılması bekleniyor.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının ardından merkezde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kar yağışıyla birlikte merkezde kayak sezonunun kısa sürede açılması bekleniyor. Kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

-Merkezden görnütüler

-Yüzeydeki kar birikintileri

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

=============================

Gaziantep'te evde televizyon hırsızlığına tutuklama

Gaziantep'te, girdiği evden televizyon çalan ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kimliği tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü merkez Şahinbey ilçesindeki bir evden televizyon çalınmasıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, binanın güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli bir kişinin binaya girip ardından kimsenin bulunmadığı dairedeki televizyonu çaldığını saptadı. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin daha sonra kimliği de saptandı. Şüpheli, polislerin çalışması sonucu gizlendiği adreste gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelinin çaldığı ve adresinde bulunan televizyon ise sahibine iade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

Şüphelinin biraya girişi

Şüphelinin televizyonla çıkışı

Gözaltına alınan şüphelinin adliyeye çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)