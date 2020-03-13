DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Koronavirüs sonrası selamlaşma şekli de değişti

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından artırılan temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında, vatandaşların selamlaşma alışkanlıklarında da değişiklik oldu. Temas kurmadan selamlaşmaya çalışan Manisalılar, tokalaşmak ve öpüşmek yerine ellerini göğsüne götürerek, virüsün bulaşıcılığına karşı önlem alıyor.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsten korunmak için uzmanlar birçok önlem sıralıyor. Önlemlerin en başında hijyen geliyor. Doktorlar, salgına karşı en iyi korunma yollarından birinin sık sık ellerin yıkanması ve alkol bazlı hijyen ürünlerinin kullanılması olduğunu belirtiyor. Türkiye'de de ilk koronavurüs vakasının görülmesinin ardından, ülke genelinde salgına karşı önlemler alınmaya başlandı. Vatandaşlar kamuya açık alanlarda maske ve eldiven kullanırken, çantalarında da türlü temizlik ürünü taşımaya başladı.Tüm bunların yanı sıra salgının özellikle solunum ve dokunma yoluyla geçmesi nedeniyle halk, temastan kaçınmak için selamlaşma alışkanlıklarını da değiştirdi. Vatandaşlar artık tokalaşmak veya öpüşmek yerine elini göğsüne götürüp, selamlaşıyor. Böylece virüsün bulaşıcılığından kaçınılıyor.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Şehzadeler ilçesinde hizmet veren kuaför salonu işletmecisi evli ve 1 çocuk babası Abdullah Karakuş (30), işletmesinde birçok kişinin yaptığı gibi kolonyayla önlem aldı. Karakuş, müşterilerini kolonyayla karşılıyor ve tıraş yaparken eldiven kullanıyor. Koronavirüsün bulaşmasından korktuğunu söyleyen Karakuş, "Artık eldiven kullanıyoruz, tıraş yaparken. Müşterilerimizle tokalaşarak selamlaşmıyoruz. Makinelerimizi günde 1 kere dezenfekte ediyorduk artık her traştan sonra ediyoruz. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandırıyoruz. Virüsten korunmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE KORUNUYORUZ'

Evli ve 2 çocuk babası toptancı Orhan Sebli (40), "Artık eskisi gibi kimseyle selamlaşmıyorum. Kimsenin elini tutmuyorum. Virüsün bulaşıcı olması nedeniyle korkularımız var. Çocuklarımız var. Eve giderken onlara, virüsü götürmeyelim. Böylelikle tedbir alıyoruz" diye konuştu.

'TEMİZLİK NOKTASINDA ÇOK DAHA HASSAS DAVRANIYORUZ'

Şehzadeler'de kahvehane işletmecisi Hakan Pekiner (30), "Türkiye'de koronavirüs var haberi sonrasında, hijyen kurallarımızı bir kat daha artırdık. Gerek bardaklarımızı yıkama noktasında, gerek işletmemizin temizlik noktasında daha hassas davranıyoruz. İnsanlarla el temasıyla selamlaşmıyoruz" dedi.

Restoran işletmecisi Hakan Pekiner (47) ise şunları söyledi:

"Koronavirüsle ilgili herkes gibi bizde tedbir almaya başladık. Arkadaşlarla pek fazla el temasına geçmemeyi düşünüyoruz. İnşallah koronavirüs ülkemizi en kısa sürede terk eder diye ümit ediyoruz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Cemil SEVAL/MANİSA,

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Uludere'de öğrencilere 'koronavirüs' anlatıldı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda, koronavirüse karşı bilgilendirilen öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra sınıfa alındı.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda bugün ders başı yapacak öğrencilere okul bahçesinde koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı. Okul Müdürü Hıdır Yılmaz, hijyen konusunda öğrencilere yapılması gerekenleri anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlaşma örneğini uygulamalı olarak öğrencilere gösteren Yılmaz, selamlaşmanın bu şekilde yapılmasını istedi. Daha sonra öğretmenler ve öğrencilerin ateş ölçümleri yapıldı. Ellerine kolonya süren öğrenciler, ardından sınıflara alındı. Sınıf içinde yapılan bilgilendirmeden sonra öğrencilere ıslak mendil dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okul Bahçesinde bekleyen öğrenciler

Öğrencilere koronavirüsün anlatılması

Öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi

Öğrencilere kolonya verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Otobüs bileti bulamayan üniversiteliler otostop çekti

KORONAVİRÜS nedeniyle üniversitelerin tatil edilmesi ardından Kırıkkale'de otobüs bileti bulamayan bazı öğrenciler, memleketlerine dönmek için otostop çekti. Bir grup öğrenci, durdurdukları cenaze nakil aracıyla memleketlerine gitti.

Kırıkkale Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin tatil edilmesiyle memleketlerine dönmeye başladı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüs bileti bulamayan bazı öğrenciler, Kırıkkale-Ankara karayoluna çıkarak otostop çekti. Yol kenarında bekleyen öğrenciler, el kaldırarak sürücüleri durdurmaya çalıştı. Şanslı olan öğrenciler, durdukları araçlara binerek memleketlerine gitti. Bir grup öğrenci de Ankara yönüne giden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracını durdurdu. Öğrenciler, boş olan cenaze nakil aracına binerek Ankara'ya doğru yola çıktı.

Otostop çeken öğrencilerden Mert Üncü, bilet bulamadıkları için otostopa başvurduklarını söyleyerek, "Yapacak bir şey yok. Koronavirüs nedeniyle üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle de bir yoğunluk var. Herkes bilet almış. Geceden baktım, önümüzdeki 3 gün dolu. Başka çaremiz kalmadığı için otostopa başvuruyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otostop çeken öğrencilerden görüntü

-Öğrenciler ile röp.

-Öğrencilerin cenaze aracına binmesi

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Antalya Büyükşehir'den koronavirüs seferberliği

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs ile ilgili önlemler kapsamında konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlar için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceğini açıkladı. 2 hafta süreyle belediyenin tüm kültür ve sanat etkinlikleri iptal edildi. ATABEM, ATASEM, ASFİM, konservatuvar kursları, okullar ligi, müzeler, Zıp Zıp Park tatil edildi. Kültür merkezleri, müzeler, kapalı ortamlar ilaçla dezenfekte edilirken, toplu ulaşım araçları, servisler ve duraklar temizlenmeye devam ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs ile ilgili önlemlerini daha da artırdı. Virüsle mücadelede hijyenin sağlanması için tedbir olarak Antalya'da su kesintisine gidilmeyecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kararı sosyal medya hesaplarından, "Sevgili hemşerilerim, sağlık her şeyden önemlidir. Hijyen önlemlerimiz kapsamında ASAT Genel Müdürlüğümüz tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir" şeklinde duyurdu.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk, orta ve liselerde eğitime 2 hafta ara vermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesindeki tüm kursları tatil etti. ATASEM, ATABEM, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, belediye kreşleri, aile toplum merkezleri, Çıplaklı'daki Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve ASFİM kursları 2 hafta eğitim vermeyecek. Oyuncak Müzesi, Doğan Hızlan Kütüphanesi, Oyuncak Kütüphanesi, Zıp Zıp Park da kapalı olacak. Okullar ligi müsabakaları bu süreçte yapılmayacak. Konser, söyleşi gibi tüm kültürel ve sanatsal faaliyetlere ara verildi. Antalya Şehir Tiyatroları da bu kapsamda oyunlarını erteledi.

MECLİS ÖNCESİ TOPLANTI SALONU İLAÇLANDI

Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclisi devam toplantısı öncesi Meclis Toplantı Salonu ilaçla temizlendi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kültür merkezleri, toplantı salonları, müzeler, kurs merkezleri, Zıp Zıp Park gibi halkın kullanımına açık tüm kapalı alanlar ilaçla dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi, temizlik konusunda diğer kurumların da yardımına koştu. Akdeniz Üniversitesi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Tapu, Nüfus Müdürlükleri ile camiler de Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilaçlandı.

TOPLU ULAŞIMDA ÖNLEMLER SÜRÜYOR

Antalya merkezi ve ilçelerde toplu ulaşım araçlarının temizliğine aralıksız devam ediliyor. Halk otobüsleri, minibüs, tramvaylar ile kapalı duraklar, dezenfekte edilerek, steril hale getiriliyor. Okul ve personel servisleri de Antalya Servisçiler Odası işbirliğinde ilaçlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi hazırladığı broşürlerle vatandaşları koronavirüsten nasıl korunacakları konusunda bilgilendiriyor. Belediyenin sosyal medya hesapları ve tanıtım mecralarında halkı bilinçlendirme çalışmaları da devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Meclis salonunun dezenfekte edilmesi

-Başkanlık divanından genel görüntü

-Çalışma ofislerinin dezenfekte edilmesi

-Detaylar

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisine, Sahil Güvenlik'ten yakın takip

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun, Çanakkale önlerinde Rus savaş gemisine yakın takibi ise dikkat çekti.

Ege Denizi'nden saat 16.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde can yelekli askerlerin yer aldığı Rus savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botunun, Çanakkale önlerinde yakın takibi ise dikkat çekti. Rus savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Öte yandan, 2 Mart tarihinde İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne yol alan 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk"ın ön bölümünde bir asker sipere yatmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

-Rus savaş gemisine yakın takip eden Sahil Güvenlik botundan detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKAKLE,

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8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf eden koca tutuklandı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce ortadan kaybolan Hatice Bertan'ı (38) öldürdüğü ortaya çıkan eşi Bekir Bertan (38) tutuklandı. Hatice Bertan'ın gömülmesine yardımcı oldukları belirlenen Bertan'ın eski eşi Münevver Tayeyer ile arkadaşı Sadrettin Demir ise dün tutuklanmıştı. Hatice Bertan'ın cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışması ise sürüyor.

Olay, 21 Kasım 2012'de, Finike'de meydana geldi. İlçede bar işleten Bekir Bertan ile eşi Hatice Bertan, evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Bekir Bertan, eşinin başına sert cisimle vurdu. Kanlar içinde kalan Hatice Bertan, hastaneye gitmek istedi, ancak eşinin karşı çıkması üzerine odasına geçip, uyudu. Sabah kalktığında eşinin yaşamını yitirdiğini fark eden Bekir Bertan, eski eşi Münevver Tayeyer ve arkadaşı Sadrettin Demir'i kendisine yardım etmeleri için eve çağırdı. Tayeyer ve Demir'in yardım talebini reddetmesi üzerine Bertan, çocuklarına zarar vereceği tehdidiyle ikiliyi ikna etti. Hatice Bertan'ın cesedini çarşafa saran şüpheliler, Kumluca ilçesi Turizm Caddesi üzerindeki sazlık alana gömdü.

DOSYA 8 YIL SONRA AÇILDI

Hatice Bertan'ın ortadan kaybolmasına ilişkin dosyayı 8 yıl sonra yeniden değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Bertan'ı 5 ay süresince teknik takibe aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Bertan ile Münevver Tayeyer ve Sadrettin Demir'in konuşmalarından, Hatice Bertan'ın öldürüldüğünü belirledi. Polis, 10 Mart günü Bekir Bertan'ı Finike'de, Tayeyer ve Demir'i ise Denizli'de gözaltına aldı.

HER YIL EŞİNİ GÖMDÜĞÜ YERDE DUA ETMİŞ

Bekir Bertan ile Antalya'ya getirilen Münevver Tayeyer ve Sadrettin Demir, polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Üçlünün zaman zaman bir araya geldiği, cinayetin ortaya çıkması halinde inkar etmeleri yönünde söz birliğine vardıkları ortaya çıktı. Bekir Bertan, ifadesinin ardından eşini gömdükleri yeri göstermek için Finike'ye götürüldü. Turizm Caddesi yanındaki alana cesedi gömdüklerini belirten Bertan, her yıl buraya gelip, eşi için dua ettiğini söyledi. Polis, Bekir Bertan'ın gösterdiği alanda iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.

3 TUTUKLAMA

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Sadrettin Demir ile Münevver Tayeyer, dün sevk edildikleri Finike Adliyesi'nde, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bekir Bertan ise bugün öğle saatlerinde Finike Adliyesi'ne sevk edildi. Bekir Bertan da nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bekir Bertan'ın cesedi gömdüğünü söylediği, Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki sazlık alanda kazı çalışması ise sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cinayet zanlısının polisle yürümesi

-Ekip arabasına binmesi

-Ekip arabasının hareket etmesi

-Emniyet Müdürlüğü dış plan

Haber: Suat SÖĞÜT- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Hafif ticari araç alev alev yandı

KONYA'da hafif ticari araç, elektrik aksamında çıktığı öne sürülen yangın sonucu alev topuna döndü. Alevler çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Konya-Ankara karayolu Türk Yıldızları Parkı yakınında meydana geldi. Ahmet K., yönetimindeki hafif ticari aracı, aniden alev alması üzerine yolun kenarına park etti. Elektrik aksamında çıktığı öne sürülen yangında araç, alev topuna döndü. Alevleri fark eden çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti. Ardından ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alevlerden detay

-Çevredekilerin müdalesi

-İtfaiye ekiplerinin müdehalesi

Haber- Kamera: KONYA

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