DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Ceren Özdemir'in adı müzik atölyesinde yaşatılacak

ORDU'da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir'in adı, Adana'da açılan bir müzik atölyesine verildi. Ceren'in babası Yılmaz Özdemir, "Kızımın hedefleri vardı, sınırlarını zorladılar" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta açık cezaevinden izinli çıkan Özgür Arduç'un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Arduç, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. Ordu'da 'canavarca hisle kasten öldürme' ve iki kez de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanan katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkeyi yasa boğan olayın ardından Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Bülent Evevit Sanat Parkı'na yapılan müzik atölyesine Ceren Özdemir'in adı verildi. Ayrıca park içerisine Özdemir'in bir büstü de yerleştirildi. Park içerisinde düzenlenen açılış töreni Öğretmenler Korosu'nun müzik dinletisiyle başladı. Dinletide Aşık İmami'nin Ceren türküsü duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KIZIMIN SINIRLARINI ZORLADILAR

Bale gösterisiyle devam eden törende konuşan Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, kızının hedeflerinin yazdığı kağıdı okurken duygulanarak, şunları kaydetti:

"Kızımın, piyano öğrenmek, İngilizce'sini geliştirmek, Erasmus ve yüksek lisans yapmak, tek başına yaşamayı öğrenmek gibi planları vardı. Mezar taşına yazdırdığımız cümlelerde ise 'Sınırların ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanları geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim. Bu, öz sevginin ötesinde, nihayet kim olduğum meselesidir' yer alıyor. Kızımın sınırlarını zorladılar."

KADINA ŞİDDETE 'DUR' DEME ZAMANI GELDİ

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise acının tarifinin mümkün olmadığını belirterek, "Burada bir belediye başkanı olarak değil, 3 kız çocuğu babası olan biri olarak konuşuyorum. Allah, kimseye Ceren kızımızın ailesinin yaşadıklarını yaşatmasın. Bugün bu acıyı hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Ceren ne ilkti, maalesef ne de son olacak. Gün geçmiyor ki gözümüzü bir kadın cinayeti haberiyle açmayalım. Kadına yönelik şiddete artık 'dur' deme zamanı geldi" diye konuştu.

İDAM CEZASINI DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM

Sanatla uğraşan toplumların şiddetten uzak durduğunu düşündüğünü ifade eden Başkan Çetin, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz parkın amacı da bu. Burada resim sanatıyla uğraşanlar resim atölyesinde, müzikle uğraşanlar ise Ceren Özdemir Müzik Atölyesi'nde çalışmalarını sürdürecek. 25 yıllık bir ceza avukatı olarak, ne kadar idam cezalarına karşı çıkmış bir hukuk adamı olsam da bu cinayetlerden sonra oturup düşünmeye başladım. Acaba bazı suçlarda idam cezasının olması gerekir mi diye düşünmeden edemiyorum."

Konuşmaların ardından atölyenin açılış kurdelesini protokol üyeleri ve baba Yılmaz Özdemir kesti. Daha sonra Ceren Özdemir'in park içerisindeki büstünün açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ceren Özdemir Müzik Atölyesi afişi

Açılışa gelen protokol ve vatandaştan görüntü

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir'den görüntü

Vatandaşın ellerindeki pankartlardan görüntü

Öğretmenler korosunun müzik dinletisi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Yılmaz Özdemir'den detay görüntü

Dans ve bale gösterisi

Baba Yılmaz Özdemir'in konuşması

Başkan Soner Çetin'in konuşması

Protokolün kurdele kesmesi

Ceren Özdemir büstünün açılışı

Ceren Özdemir Müzik Atölyesi'nin tabelası

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Konak Meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı

İZMİR'de, Konak Meydanı'ndaki çam ağaçları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konak Meydanı'nda, metro istasyonunun önünde bulunan çam ağaçlarından biri, dün (pazar) akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Yan taraftaki diğer 2 ağaca da sıçrayan alevler, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak söndürüldü. Vatandaşlara şaşkınlık ve panik yaşatan olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ağaçların yanmasından görüntü

Ağaçların yandıktan sonraki aktüel görüntüsü

Konak Meydanı'ndan görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Giyim mağazasında yangın çıktı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde 2 katlı bir giyim mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası işletmede maddi hasar oluştu.

Zafer Mahallesi'nde Avni Aydın'a ait 2 katlı giyim mağazasında, dün (Pazar) saat 20.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevleri görenler yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekibinden görüntü

İşyerindeki yangından görüntü

Haber- Kamera: Uğur ÇAKMAK/ SELENDİ (Manisa),

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Kars'ta buzdan avizeler

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dondurucu hava ağaçların buzla kaplanmasına neden oldu. Çatılardan damlayan suların buza çevirdiği ağaçlar adeta avizeleri andırdı.

Son kar yağışıyla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak severlerle dolup taştı. Turizm otelleri tam dolulukla hizmet verirken 7'den 70'e herkes Sarıkamış'ta kayak kaymanın tadını doyasıya çıkardı. Kayak merkezindeki doluluk oranı Sarıkamış ilçe merkezinde de esnafların yüzünü güldürdü. Alış veriş ve yemek ihtiyaçları için ilçeye gelenler gönüllerince gezip hatıra fotoğrafları çektirdiler.

İlçede en dikkat çeken bir detay ise çatı saçaklarından sızan suların ağaçlarda oluşturduğu buzdan manzaralar oldu. Adeta bir avizeyi andıran bu görüntü gören herkesin ilgisini çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirirdiler.

Emekli kayak hocası Behsat Türkseven de buz tutan ağacı hayranlıkla izlediğini söyledi. Kar ve kışın Sarıkamış'a çok yakıştığı gibi kar'ın bir nimet olduğunu belirten Türkseven, kayak merkezindeki canlılığın herkesi sevindirdiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Buzla kaplı ağaçtan detay

-Vatandaşların ağaca bakması ve fotoğraf çekmeleri

-Emekli kayak hocası Behsat Türkseven'un konuşması

-Sarıkamış kayak merkezinden detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Kayak merkezinde kar sevinci

ARDAHAN'da Sarıçam ormanlarının içerisinde kapalı sistem telesiyej hattı ile birlikte 5 pistle bölgenin önemli merkezlerinden olan Yalnızçam Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte sezona Şubat'ta 'merhaba' dedi. Kayak severler, merkeze akın edince renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sarıçam ormanları arasında kristal kar özelliği ile bölgenin önemli merkezlerinden biri olan Yalnızçam Kayak Merkezinde önceki gün yağan kar sevindirdi. Her yıl Aralık ayında sezona merhaba diyen kayak merkezi, bu yıl karın geç yağması sebebiyle sezona 2 ay gecikmeli başladı. Kapalı sistem telesiyej hattı, konaklama ve sosyal tesislerle beraber, hem profesyonel hem de amatör kayakçılara hizmet verebilen 15 kilometre uzunluğunda 5 piste sahip olan Yalnızçam Kayak Merkezi, sezon açılışıyla birlikte hafta sonu tatilcileriyle dolup taştı. Kapalı sistem telesiyej ile 2 bin 500 metre rakımlı Yalnızçam dağına çıkan kayak severler, doyasıya bir kayak keyfi yaşadı.

Kayak Merkezinde incelemede bulunan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, bu yıl kayak merkezine karın geç yağması sebebiyle sezonun da geç kapanacağını belirterek söyledi:

"Kayak merkezimiz sarıçam ormanları içerisinde, kristal kar ile bölgenin en önemli ve dikkat çeken kayak merkezlerinden bir tanesidir. İlimizde kar biraz geç yağdı. Geç yağması sebebiyle kayak merkezimizi de geç açtık. Burada 5 tane pistimiz bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi baby lift, bir tanesi de kapalı sistem telesiyejdir. Bizim pist uzunluklarımız gerek yeni öğrenenlerin, gerekse profesyoneller için düzenlenmiştir. Bugün kayak merkezimizde ciddi derecede yoğunluk var. Karın geç yağmasının farklı bir avantajı olacak. Sanıyorum Yalnızçam Kayak Merkezi'miz, bu yıl hemen hemen bütün kayak merkezlerinden daha uzun süre hizmet verecek. Devlet olarak, buraya gelen misafirlerimizin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde kayak yapmaları için 112, UMKE ve JAK ekipleriyle her türlü tedbiri almış durumdayız."

Vatandaşlar da, havanın güzel olduğunu, sezonun açılmasıyla birlikye kayak yapmanın tadını çıkardıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kayak merkezinden genel detaylar

-Vali Mustafa Masatlı'nın açıklaması

-Röportaj

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,