DHA YURT BÜLTENİ-21

Kamyonetin çarptığı forklifteki demir profiller üzerlerine düştü; 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, forkliftin taşıdığı demir profillere arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada, devrilen demirlerin altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise motosikletin kasasında bulunan 2 yaşındaki bir çocuğun çarpmanın şiddetiyle yola fırladığı ve demirlerin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi 1610 sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir forklift yaklaşık 5-6 metre uzunluğundaki çok sayıda demir profili kamyondan alarak iş yerine götürdüğü sırada, arkasından gelen H.C. (21) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, forklifti geçmek isterken demir profillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle forkliftin üzerinde bulunan çok sayıda demir, o sırada forklifti geçmek isteyen kasalı motosikletteki Gül Ergün (26) ve Döne Ergün'ün (20) üzerine devrildi. Döne ve Gül Ergün, demir parçalarının altında kalırken, motosikletin kasasında bulunan 2 yaşındaki bir çocuk ise yola fırladı. Yola fırlayan çocuk kazadan son anda kurtulurken, Gül Ergün ve Döne Ergün demirlerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gül Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan Döne Ergün ile hafif şekilde yaralandığı öğrenilen çocuk, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Döne Ergün'ün hastanedeki tedavisi sürerken, 2 yaşındaki çocuğun taburcu olduğu belirtildi. Gül Ergün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazadan sonra kaçan kamyonet sürücüsü H.C. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın yaşandığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerası

-Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 600 litre sahte rakı, 60 litre etil alkol ve 5 alkol yapımında kullanan malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kaçak içkiler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 38 MB

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Osmanlı'da 'Yahudi Kıyafetleri' sergisi Portekiz Sinagogu'nda açıldı

İZMİR'deki Portekiz Sinagogu'nda açılan 'Osmanlı'da Yahudi Kıyafetleri' sergisinde, tezhip ve minyatür sanatçıları tarafından çizilmiş, Bizans döneminden 19'uncu yüzyıla kadar Yahudilerin giydiği kıyafetlerden oluşan 61 illüstrasyon ziyaretçiyle buluştu. New York ve İstanbul 'dan sonra İzmir'de açılan sergi 8 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Türk Yahudilerinin Osmanlı sınırları içindeki 500 yıllık yaşamları boyunca giydikleri kıyafetleri konu alan 'Osmanlı'da Yahudi Kıyafetleri' sergisi, İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri ve 500'nücü Yıl Vakfı iş birliğinde açıldı. Portekiz Sinagogu'nda açılan sergi, Bizans döneminden 19'uncu yüzyıla kadar geçen sürede Yahudilerin giydiği kıyafetlerin, tezhip ve minyatür sanatçısı Ruhiefza Verdön, Olcay Çetinok ve Harika Yazıcı tarafından gerçekleştirilen illüstrasyonlarından oluşuyor. New York ve İstanbul'dan sonra İzmir'de açılan, 61 eserden oluşan sergi, 8 Kasım'a kadar ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek. Serginin Portekiz Sinagogu'nda yapılan açılış töreninde, erkek ve kadın cansız mankenler üzerinde sergilenen, Olgunlaşma Enstitüsü'nde dikilen 'İzmir'li Gelin' kıyafeti katılımcıların ilgisini çekerken, Yahudi şarkıları çalan müzik grubu da ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları Bölümü doktora öğrencisi Ceren Ege Aktaş ise yaptığı sinevizyon sunumu ile Osmanlı'da Yahudi kıyafetlerinin tarihsel sürecini ve özelliklerini anlattı.

'GRAVÜRLERİ MİNYATÜRE ÇEVİRDİK, DAHA SONRA RENKLENDİRDİK'

Sergi Küratörü Silvyo Ovadya, "Ben gravür topluyordum, bunlar genellikle uluslararası sanatçıların yaptığı gravürlerdi. Bu üç sanatçıyla tanıştığımda, 'Bunu nasıl minyatüre çevirebiliriz? Nasıl renklendirebiliriz?' diye düşündük. Yeni bulduğum gravürler oldukça bunları da ilave etmeye çalışıyorum. Gravürleri önce minyatüre çevirdik, sonra gerçekten o günün renkleri ile renklendirdik. Osmanlı'daki kartpostallardan da faydalandık" dedi.

İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Moris Saul ise derneği tanıtarak, "Derneğimiz 10 seneden fazla süredir faaliyet gösteriyor. Sefarad kültürü ile ilgili eski objeleri sergiliyoruz, eski binaları ziyarete açıyoruz, 'Ladino' olarak adlandırılan eski İspanyolca'nın kaybolmaması için çalışmalar yapıyoruz. İzmir'in tarihten gelen çok büyük zenginlikleri var. Seviyesinden çok daha fazla turist çekmeyi hak eden bir şehir, eminiz ki bir gün gelecek, bundan kat kat daha fazla turist şehrimizi ziyaret edecek. İçinde bulunduğumuz mekan da dahil olmak üzere birçok eski sinagog var İzmir'de. Bu dünyada çok ender bulunan, hatta tek diyebileceğimiz bir özellik. Bu sinagogun çok büyük bir tarihsel önemi vardır. Bu mekan, Portekiz'den Osmanlı'ya göçen seferadlar tarafından kurulmuştur. Bu yerlerin her birinin gelen ziyaretçilerimize tanıtılması gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açılıştan görüntüler

-Açılış konuşmalarından görüntüler

-Sergideki eserlerden görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,

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Kahramanmaraş'ta Kore rüzgarı esti

GÜNEY Kore Büyükelçiliği, Kahramanmaraş'ta 'Kore Kültür Günü' düzenledi. Adeta Kore rüzgarının estiği kültür gününün son etkinliği olan Koreli sanatçıların dans gösterisi, salonu dolduranlar tarafından büyük alkış aldı.

Kore Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Kore Kültür Günü, KSÜ'de Kore filmi gösterimi ile başladı. Ardından Kore- Türkiye ilişkileri semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, ülkesi hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi.

CHO: "SADECE TÜRKİYE'YE KAN KARDEŞ ÜLKE DİYORUZ"

Seminer sonunda öğrenciler Kore'nin geleneksel kıyafetlerini giyip fotoğraf çektirdi. KSÜ'den ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Kore Savaşı'ndan sonra iki ülke arasında çok büyük bir dostluğun başladığını söyledi. Cho, "Bildiğiniz gibi Kore ve Türkiye, Kore Savaşı'nda beraber savaştı. Biz onun için Kore'de Türkiye'ye 'Kan kardeş ülke' diyoruz. Bir de Ayla filminin Ayla ile Süleyman komutan arasındaki sevginin kan kardeşliğini çok iyi yansıtan hikaye olduğunu biliyoruz. Biz Kore'de sadece Türkiye'ye kan kardeş ülke olduğunu söylüyoruz. Onun için Kore'de Türkiye'nin yeri çok farklı. Gerçekten Koreliler olarak Türkleri çok seviyoruz ve kardeşliğini hiç unutmuyoruz. Savaşta Kore'ye gelen Türk askerleri gerçekten kahramanca savaşmıştı ve Korelilere çok yardım etmişti. Bu Kore savaşında yaşamış olan yaşlı olanlar daha iyi biliyor ama Kore'deki gençler de onlardan öğreniyor ve gençler Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu hemen hemen biliyorlar" diye konuştu.

"YAKINDA KORE'DEN 1 MİLYON TURİST GELECEK DİYE TAHMİN EDİYORUM"

Kore ve Türkiye'nin turizmini de değerlendiren Dong Woo Cho, şunları söyledi:

"2018'te Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 160 bin civarında ve bu sene 200 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Gerçekten Kore içerisinde Türkiye'ye ilgi artıyor. Biz, geçen sene 208'inde Kore nüfusunun yarısı, 26 milyon civarında Koreliler yurt dışına seyahat etmiştir. Türkiye Kore'den .ok uza olsa da bu Türkiye'ye gelecek Koreli turistler çok fala olacak diye tahmin ediyoruz. Mesele Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısının 1 milyon olması için girişimleri olduğunu duymuştum. Bence yakın zamanda Kore'den Türkiye'ye 1 milyon turist gelecek diye tahmin ediyorum. Türkiye'den Kore'ye giden turist sayısı ise 20 bin civarında. Kore'de de Türkiye'de olduğu gibi doğal güzellikler olan, kültürleri çok eskiye dayanan ülke olduğu için Daha ok Türk'ün Kore'ye seyahat etmesini umuyoruz."

DANS GÖSTERİLERİYLE BÜYÜLEDİLER

Kore Kültür Günü'nün son etkinliği ise, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi oldu. Koreli 11 sanatçı ile vurmalı çalgı rubunun sahne aldığı gösteriye Kahramanmaraş halkı büyük ilgi gösterdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın da davetliler arasında yer aldığı gösterdi sanatçılar danslarıyla salonu dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Gösterinin sonunda Başkan Hayrettin Güngör ile Rektör Niyazi Can sanatçılara çiçek verdi. Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, gecenin onur konukları olan Kore Gazileri'nden Veli Gülnar'ın elini öpüp hediye verdi.

GÜNGÖR: MEHMETÇİĞİMİZİN KORE'DE BIRAKTIĞI ÇOK ÖNEMLİ İZLER VAR

Gecenin sonunda değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kore'nin bağımsızlık savaşına birçok ülkenin asker gönderdiğini ancak Türk askerinin yerinin Koreliler için ok farklı olduğunu söyledi. Mehmetçiğin Kore'de bıraktığı izleri, 3-4 yıl önce ziyaret için gittiğinde ok açık bir şekilde gördüğünü ifade eden Güngör, "Orada bizim Mehmetçiğimizin, atalarımızın, dedelerimizin, ağabeylerimizin, dedelerimizin bizi nasıl temsil ettiğini gördük ve gururlandık. Şehitliğimizi gezdik ve orada 'Nerelisin?' diye sorduklarında biz 'Kardeş şehir' dediğimiz hemen 'Türkiye' diyorlar. Tabi orada bizi temsil eden askerlerimiz, Mehmetçiğimizin orada bıraktığı çok önemli izler var. Biz orada tabi bağımsızlık savaşında destek verdik ama Mehmetçiğin yetimlere, dullara, çocuklara, kimsesizlere yapmış olduğu destek orada çok büyük etki yaratmış. Ayla filmindeki Astsubay Süleyman Dilbirliği Kahramanmaraşlı bir hemşerimiz ve onu da bu programın yapılmasında bir vesile olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho ise, salonun tıklım tıklım dolmasına hem şaşırdığını hem de çok sevindiğini belirtirken, Kore gazilerine ve Kahramanmaraşlılara misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer KOÇ/KARAMANMARAŞ, -