DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Maden işçileri, yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

ZONGULDAK'ta, yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, yeni yıla kömür karası içindeki elleriyle pasta keserek girdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel şirketlere ait maden ocaklarında, yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri yeni yıla çalışarak girdi. Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçiler, yerin 350 metre altında kömür kazarak yeni yılı ailelerinden uzakta karşıladı. İşçiler, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşarken, yeni yıl heyecanı pasta keserek yaşamaya çalıştı. Saatler 00.00'a yaklaşırken ahşap kalaslardan oluşturdukları masanın etrafında toplanan işçiler, kömür karası içindeki elleriyle kestikleri yılbaşı pastasını birbirlerine ikram etti. Kazasız belasız bir yıl dileğinde bulunan işçiler, dua etti.

Maden Teknikerliği mezun olmasına rağmen iki ay önce düz işçi olarak madende çalışmaya başlayan Oktay Deliören (21), yeni yılı ilk kez maden ocağında karşılamanın heyecanını yaşadı. Çok farklı bir duygu olduğunu anlatan Deliören, "Ben bu sektöre yeni katıldım. 2 ay oldu. Fazla bilgim yoktu. Maden teknikeri oldum ama burada düz işçi olarak çalışıyorum tecrübe olsun diye. Burada çok farklı deneyim elde ediyorum. Burası hem korkutucu hem güzel. Yeraltında kokutucu yerleri vara ama yapacak bir şey yok. Ekmek parası, çalışmak zorundayız. Ne kadar korksak ta çalışmak zorundayız. Bugün yeni yıla giriyoruz. Yeni yıl tüm madenciler için kazasız belasız geçmesini diliyorum. Burada karşılamakta çok farklı bir duygu. İlk defa maden ocağında yılbaşını geçiyorum. Bizim içinde güzel bir moral oldu" dedi.

Evli ve 2 çocuk Alaattin Canbaz (42) ise yeni yıla yeraltında girmeye alıştıklarını söyleyerek, "Ekmek parası için yer altında çalışıyoruz. Ailemizden uzaktayız. Biz alıştık. Bugün sıradan bir gün için azlında bizim için. Madende alışık olmadığımız bir şey. Bizi hatırladığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.

Madenciler, yılbaşı masasının etrafında kısa süren yeni yıl sohbetlerinin ardından yeniden mesailerine devam etti

Görüntü Dökümü

-İşçilerin ocaktan çıkan kömürü dökmesi

-Maden ocağındaki işçilerin çalışması

-Maden işçilerinin tahtalardan masa hazırlaması

-Pasta kesmeleri

-Dua etmeleri

-Röportajlar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Azra'

MALATYA'da 2020'nin ilk bebeği, saat 00.07'de dünyaya geldi. Aile, bebeğe 'Azra' ismini verdi.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Cumali (32) ve Gülistan Karaya (31) çiftinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne dünyaya gelen kız bebekleri oldu. Saat 00.07'de dünyaya gelen 2 kilo 900 gram ağırlığında kız bebeğe Azra ismi verildi. Azra bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Gülistan Karakaya, 2020 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Anne Karakaya, 4'üncü çocuklarını kucağına aldığını belirterek, "Rabbim bağışlasın, ortanca çocuğum rahatsız. Yeni yılda beklentilerimiz hayırlı yıllar olur inşallah, güzel olur. Bizim için iyi geçer ve sağlıklı olur. Çocuğum da sağlığına kavuşur inşallah" dedi.

Baba Cumali Karakaya ise sevinçli olduklarını kaydederek, "İnşallah yuvamıza mutluluk, sevgi katar. İnşallah analı ve babalı büyür. Sevinçliyiz, mutluyuz ancak buruk bir sevinç. Hasta bir oğlanımızdan sonra bunun doğması aslında bunun da ileride o çocuğuma nakil lazım olursa alternatifler çoğalsın diye bir çocuğumuz daha olsun istedik. İnşallah 2020 yılı herkes için hayırlı olur" diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Hanifi Şahin ise, "Yeni yılın ilk bebeği Azra bebek. Umarım vatana ve millete hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Bebekten detaylar

Anne Gülistan Karakaya'nın konuşması

Baba Cumali Karakaya'nın

Doktor Hanifi Şahin'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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2019'un son sürprizi, kız bekliyorlardı, erkek doğdu

ERZURUM'da, 2019 yılının son dakikalarında dünyaya gelen bebek, ailesine büyük bir sürpriz yaşattı. Kızları olacak diye beklerken kucaklarında erkek bebek bulan Bulut ailesi hastanedeki odanın duvarına 'Rüya gibi ama gerçek', 'Hoş geldin dünyamıza Aras bebek', 'Kız beklerken erkek oldu' yazılı dövizler astı.

Erzurum'da, Nisan ayında düğün eden Meryem (23) ve Serkan Bulut (25) çiftinin ilk çocukları, 2019'un son bebeği olarak dünyaya geldi. Hamilelik sırasında yapılan kontroller ve çekilen ultrasonlarda kız çocukları olacağı söylenen Bulut, ailesi buna göre de hazırlığını yaptı. 2019'un son günü sancıları artan anne Meryem Bulut, eşi tarafından Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldı. 2019'un son bebeğini dünyaya getiren Meryem Bulut, kucağına kız almayı beklerken görevliler erkek bebek verdi. Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'nde doğum yapan Meryem Bulut, kucağına kız bebek almayı beklerken görevliler sağlıklı bir erkek bebek verdi. Büyük şaşkınlık yaşayan anneye hastane görevlileri ultrason çekimlerinde bu tür yanılmaların olacağını belirterek, erkek bebeği olduğunu bildirdi.

Leyla ismini vermeyi planladığı bebeklerinin erkek olduğunu öğrenen Bulut çifti, adını Aras olarak belirledi. Bulut ailesi hastane odasına da 'Rüya gibi ama gerçek', 'Hoş geldin dünyamıza Aras Kağan bebek', 'Kız beklerken erkek oldu' yazılı dövizler astı.

Merkez Yakutiye İlçesi sanayi semtinde oto kaportacılığı yapan baba Serkan Bulut, "Biz kızımız olacak diye bekliyorduk, ismini bile belirlemiştik. Ama kısmet böyleymiş. Oğlumuz oldu, adını Aras Kağan koyduk" dedi.

VALİ MEMİŞ ALTIN TAKTI

Erzurum'da, 2019'un son anlarında dünyaya gelen Aras Kağan bebeği Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile ziyaret etti. Genç çifti tebrik eden Vali Memiş, Başkan Sekmen ile birlikte minik bebeğe de çeyrek altın taktı.

Yılbaşı sebebiyle hastane ziyareti sürdüren Vali Memiş ve beraberindekiler özel bir hastanede dünyaya gelen Mustafa Alp bebeği de ziyaret etti. Minik bebeğe çeyrek altın takan Vali Memiş, Esra (30) ve Mahmut Saruhan (40) çiftini tebrik etti.

Bu arada Vali Okay Memiş, yılbaşı programı kapsamında Erzurum- Erzincan karayolunun 27'nci kilometresindeki kontrol noktası ile 112, İtfaiye ve AFAD Müdürlüklerini ziyaret ederek çalışanların yeni yıllarını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali Okay Memiş'in kontrol noktasını ziyareti

-Vali'nin güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlaması

-Vali Memiş'in yılbaşı ziyaretlerinden görüntü

-Vali Memiş'in Aras Kağan bebeği ziyareti

-Vali Memiş'in bebeğe altın takması

-Hastane duvarındaki yazı

Baba Serkan Bulut ile röp

-Vali ve beraberindekilerin Mustafa Alp bebeği ziyareti

-Vali Memiş'in altın takması

-Vali'nin yılbaşı ziyaretinden detaylar

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Siverekliler 2020'ye silahla girdi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü her yıl yaşanan silahlı kutlamanın önüne geçmek için gün boyunca belediye anons sisteminden vatandaşları uyardı. Gece saatlerine kadar yapılan anonslarda, "2020 yılına girerken vatandaşlarımızın ateşli silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı madde kullanmaları halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın cezai işlemlere maruz kalarak mağdur olmaması için kutlamalar esnasında ateşli silah kullanmaması konusunda gerekli hassasiyetin göstermesini rica ediyoruz" denildi.

Bu uyarıya rağmen 2020 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Yoğun atışların görüldüğü yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zabıta müdürlüğünce yapılan anonslar

-Hoparlörden anonsların yapılması

-Gece Siverek görüntüsü

-Silahlı kutlama sesleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-

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2020'yi denizde karşıladılar

ANTALYA'da 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu', 2020 yılını denizde karşıladı.

Turizm kenti Antalya'da 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu' bu yıl da geleneği bozmadı. 2020'yi denizde karşılayan yaklaşık 15 kişilik grup, ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posteriyle sahilde 10'dan geriye sayıp saatler gece yarısını gösterdiğinde hep birlikte denize girdi. Grup üyeleri, hava sıcaklığının 10 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceleri gösterdiği kentte havadan sıcak denizin keyfini sürdü.

Grup adına konuşan Nail Avcı, 2020 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilediğini söyledi. Her yılbaşında denize girdiklerini, denizin sağlık ve mutluluk getirdiğine inandıklarını belirten Avcı, 2021 yılına da denizde gireceklerini söyledi.

Grup daha sonra denizden çıkıp sahilde yaktıkları ateşin başında toplanıp ısındı.

ANTALYA'DA YILBAŞI COŞKUSU

Antalya'da yeni yıl kutlamalarının adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Meydana gelen binlerce kişi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda sahneye çıkan DJ Ersin'in çaldığı müziklerle doyasıya eğlendi. Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan cep telefonlarının ışığı eşliğinde 10'dan geriye sayan kişiler yeni yıl sevincini yaşadı.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise denizdeki tekneden atılan havai fişekler patlatıldı. Vatandaşlar cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdi. Bu arada polis kent merkezinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydana giren herkes tek tek aranırken, aynı anlarda polis helikopteri havadan denetim yaptı. Deniz polisi de denizde güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-1

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-Ateş başında bekleyenlerin görüntüsü

-Bayrak görüntüsü

-Deniz için soyunanların görüntüsü

-Geri sayım ve denize girenlerin görüntüsü

-RÖP 1: Nail Avcı

-RÖP 2: Metin Kapcı

-Şehirden atılan havai fişeklerin görüntüsü

-Detaylar

Haber: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -2

-Cumhuriyet Meydanı'na girişte polisin üst aramasından görüntü

-Dev 2020 yazısı ve geyik heykelinden görüntü

-Atatürk Anıtı üzerindeki kalabalıktan görüntü

-DJ Ersin'den görüntü

-Meydandaki kalabalıktan görüntü

-Meydanda eğlenen vatandaşlardan görüntü

Noel baba kıyafeti giyen minik bir çocuktan görüntü

-Meydandakilerin cep telefonu ışığı ile yaptığı gösteri

-10'dan geriye sayım

-Meydandaki coşkudan görüntü

-DJ ve meydandakilerden görüntü

-Alevli şovdan görüntü

-Havai fişekler

-Detaylar

Haber: Semih Ersözler-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

NOT: GÖRÜNTÜLER 2 BAŞLIKLA GEÇİLDİ.