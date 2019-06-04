DHA YURT BÜLTENİ - 5

Şehit Uzman Onbaşı Eren için Elazığ'da tören

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28), Elazığ'da düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Tornoba kırsalında dün bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışmada yaralanan 2 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Elazığ'da tedaviye alındığı Fırat üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı eren için saban saatlerinde Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Vedat Çolak, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Sermin Balık, kurum müdürleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri araçla Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak havalimanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesi sonrası şehidin cenazesi, askerler tarafından uçağa taşındı. Bekar olan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,-

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Parkta unutulan sırt çantası paniğe yol açtı

Antalya'da, İbrahim Özdağ'ın (33) cep telefonuyla konuşurken parkta unuttuğu sırt çantası paniğe neden oldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen İbrahim Özdağ, sırt çantasını çıkarıp bir süre bankta oturdu. Cep telefonuyla konuşmaya başlayan Özdağ, daha sonra kalkarak evine gitmek için yürümeye başladı. Bankta duran çantayı görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parkı boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kısa süre sonra koşarak gelen Özdağ, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Telefonla konuştuğunu, bu sırada çantasını unuttuğunu anlatan Özdağ, çantadaki cüzdanını da çıkarıp polis ekiplerine verdi. İçinde dizüstü bilgisayar ve elektronik eşyalar bulunan çantayı inceleyen polis, tutanak tuttu. İbrahim Özdağ çantasını teslim alırken, polis ekipleri de güvenlik şeridini kaldırarak bölgeyi yeniden araç ve yaya trafiğine açtı.

Görüntü Dökümü

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-Çevreden ve polisin aldığı önlemlerden görüntüler

-Unutulan çantadan görüntüler

-Çantanın sahibinin olay yerine gelmesi

-Çantanın kontrol edilme anı görüntüsü

01.38"-184 MB

Kamera-Haber: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Sakarya Erenler ilçesinde bir geri dönüşüm tesisi çıkan yangında alevlere teslim oldu. Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Saat 06.30 sıralarında, Erenler Kozluk Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tesisin tamamını sararken ihbar üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, alevlere 28 itfaiye eri, 10 itfaiye aracının yanı sıra iş makineleri ile müdahale edildi. Saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında tesis büyük zarar görürken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yanan tesisten görüntü

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Detay

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), -

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Yaylada ilkbahar yeni başladı

Erzurum'un Oltu İlçesi'ndeki 1900 rakımlı Terpink Yaylası'nda ilk bahar yeni başladı. Üzerindeki karların eridiği yaylasını rengarenk çiçekler ve yeşil bitki örtüsü kapladı.

Oltu İlçesi'ne 25 kilometre mesafedeki 1900 rakımlı Kırdağı'nın eteklerindeki Terpinik Yaylası, havaların ısınmasıyla birlikte beyaz örtüsünden sıyrılarak yeşil bir renge boyandı. Rengarenk çiçeklerin açtığı yaylada buz gibi suların aktığı dereler adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Doğaseverler, yaylada adeta iki mevsim yaşandığına şahit oluyor. Bir yerde henüz daha erimeyen kar kütleleri bir yerde rengarenk çiçeklerin bir tablo gibi durduğunu belirten Oltulu Fuat Demir, Türkiye'nin bir çok bölgesi Afrika sıcaklarının etkisini yaşarken yaylada serin bir havanın hakim olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Suların akması

-Yayladaki çeşitli çiçekler

-Çiçek toplayan

-Çevreden detaylar

-Kardelenler

-Kar ve kardelenler

-Yayladan görüntü

-Yayladan detayalar

-Çeşme

-Fuat Demir röp

(Süre: 3,19 dk/365MB)

Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

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Gaziantepliler bayram namazı için saf tuttu

GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı namazı için camileri dolduran vatandaşlar ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Ramazan Bayramı namazı Gaziantep'te saat 05.49'da kılındı. Çok sayıda vatandaş Mehmet Özkalkan Camisi'ne gelerek bayram namazı için saf tuttu. Bayram namazının kılınmasının ardından, cami imamı tarafından Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi anlatıldı. Vatandaşlar, yapılan duanın ardından birbirleriyle bayramlaşarak camiden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vatandaşların camiye gelmesi

Hutbenin okunması

Dua edilmesi

Bayramlaşmanın yapılması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

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Şanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyareti

ŞANLIURFA'da, sabah camilere akın edip bayram namazını kılan vatandaşlar, ardından mezarlıklara giderek dua etti.

Sabah Balıklıgöl Platosu'nda bulunan Dergah Camisi'ne akın vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu. Namazın ardından cami imamının verdiği hutbe dinlendi. Vatandaşlar, daha sonra cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturarak birbirleriyle bayramlaştı. Camiden çıkanlar kent merkezinde bulunan mezarlıklara giderek kaybettikleri yakınları için dua okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dergah camisi

Camiye gelen vatandaşlar ve namaz kılması

Cami imamı İbrahim Onat hutbe okuması

Mezarlıkta vatandaşlar yakınları için kuran okuması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 273 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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2 koçun otoyoldaki kavgası kameralara yansıdı

Tokat'ın Pazar ilçesinde otoyol üzerinde kavga eden iki koç, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Pazar ilçesi Ballıca Mağarası yolu üzerinde iki koç yol ortasında kavga etmeye başladı. Bu sırada otomobili ile seyir halinde olan bir vatandaşın önünü kesen koçları kıyasıya kafalarını tokuşturmaya başladı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan koçlar ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

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-Koçların kavga etmesi

(183 MB)

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT, -