DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KAZA ŞEHİDİ UZMAN ONBAŞI, HAKKARİ'DEN TÖRENLE UĞURLANDI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı'na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz (24), Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı'na katılan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün içerisinde bulunduğu askeri araç, Hakurk bölgesindeki Demir Tepe üs bölgesinden Ünal Tepe üs bölgesine intikali sırasında virajı alamayarak devrildi. Kazada araçta bulunan Piyade Uzman Onbaşı Öz şehit olurken, bir asker de yaralandı.

Şehit Öz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda bu sabah tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Neşe Kıyar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, askerler ve polisler katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı'nın cenazesinin tören alanına getirilmesiyle birlikte, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Şehit Öz'ün özgeçmişi okundu. Duaların edinmesinden sonra Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında, tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Şehit Öz'ün cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na, oradan da uçakta memleketi Ankara'nın Sincan ilçesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Şehit cenazesinin tören alanına getirilişi

-Saygı duruşu

-Şehit için duaların okunması

-Törene katılanlar

-Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün naaşının uğurlanması

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, -

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Botla denize açılan milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyor (EK)

2)HER İKİSİ DE SAĞ BULUNDU

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün gece lastik botla denize açıldıktan sonra kaybolan Sahil Güvenlik eski çalışanı Tayfun Göçen ve mesai arkadaşı Necati Çağatay, Gelibolu Yarımadası Büyük Kemikli Burnu mevkisinde bulundu.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Göçen ve Çağatay, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çanakkale'ye getirilmek üzere yola çıkarıldı.

(ÇANAKKALE -DHA)

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3)İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN 5.5 SAAT SONRA VAZGEÇTİ

ADANA'da eczacı nişanlısı tarafından terk edildiğini ileri süren makine mühendisi Eda Arıkan (32), elinde cam parçası ve kimyasal madde karışımlı suyla Seyhan Baraj Gölü'ne girerek intihar girişiminde bulundu. Kahramanmaraş'taki eski nişanlısının yanına gelmesini isteyen Arıkan, polisin 5.5 saatlik çabası sonucu intihar girişiminden vazgeçti.

Olay, Çukurova ilçesindeki Karslılar Mahallesi'nin Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Elinde cam parçası ve içinde kimyasal karışımlı suyla göle giren Eda Arıkan'ı gören vatandaşlar durumu polise ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen müzakereci polisler, genç kadını gölden çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Sualtı polisi de botla gölde önlem aldı. Bu sırada Eda'nın annesi Suna Arıkan da olay yerine gelerek kızının sudan çıkması için çağrıda bulundu.

Psikolojik sorunları olduğunu belirten Eda Arıkan, 4 ay önce nişanlandığı eczacı sevgilisi tarafından 1.5 ay önce terk edildiğini ve sevgilisi gelmeden gölden çıkmayacağını söyledi. Arıkan bu sırada elindeki cam parçasını zaman zaman boynuna dayayıp kendisine zarar vermekle tehdit etti. Elindeki su şişesine kimyasal madde döken Eda Arıkan, yanına kimsenin yaklaşmamasını istedi. Polis ekipleri Kahramanmaraş'ta olduğu öğrenilen sevgilisine telefonla ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaklaşık 5.5 saat süren ikna çalışmasının ardından Eda Arıkan sudan çıktı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Kızın konuşması

Elindeki cam parçası

Ağlaması

Polislerin ikna çabası

SÜRE: 02'18" BOYUT: 255 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/(ADANA),

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4)FOÇA'DA BAYRAM BEREKETİ

İZMİR'in turistik ilçesi Foça, bayramın birinci ve ikinci günü civar il ve ilçelerden gelenlerle doldu taştı. Ücretsiz olan toplu ulaşımda İZBAN Hatundere İstasyonu arasında çalışan belediye otobüslerine ek seferler konmasına ve beklemeksizin ring yapmalarına rağmen talebe yetişmekte güçlük çekildi.

Yerli turistlerin yanı sıra bazı tatil köyleri ve butik otellere İngiltere ve iskandinav ülkelerinden gelen yabancı turistlerin de rağbet gösterdiği Foça'da bayramın birinci günü başlayan akın ikinci gün yoğunlaşarak sürdü. İlçenin kısıtlı sayıdaki otoparklarından sonra cadde ve sokaklarda da araç park edecek yer kalmadı. Küçükdeniz sahili, Sevgi Yolu, Aşıklar Caddesi, surlar civarı, Büyükdeniz Limanı bölgesinde adeta adım atacak yer bulmakta güçlük çekildi. Restoranlar, kafeler, barlar, seyyar satıcılar doluluktan nasibini aldı. Gezi tekneleri günlük adalar turlarının yanı sıra, kişi başı 10 TL ücretle birer saatlik turlar yaparak yılın en dolu günlerinden birini yaşadı. İlçedeki ücretli ve halka açık plajlarda tatilciler denize girip, güneşlenmeninn keyfini yaşadı. Sokak müzisyenleri bayram ziyaretçilerinin bahşişleriyle mutlu olurken, çiçekçiler de günü memnun kapatanlar arasında yer aldı. Tarihi taş evler hatıra fotoğrafı çektirenlerin tercih ettiği yerler oldu. Akşam saatlerinde ise ilçenin doyumsuz günbatımı manzaralarını arkalarına alarak özçekim yapanlar, fotoğraf karelerinde günü unutulmaz kıldı.

Bütün güzelliklere rağmen İZBAN Hatundere İstasyonu'na aktarma yapan belediye otobüslerinde sıkıntı yaşandı. Ek sefer ve tarife dışında ring yapılmasına rağmen duraklarda 100 kuyruklar oluştu. Bir süre önce ilçe girişindeki yeni terminalin otobüsler için devreye alınması, ilk kalkış yerinin yürüyerek ulaşılması zor bir bölgede olan yeni terminalden yapılması, kent içinde yeri belirlenen durakların oturacak yerlerinin olmaması, güneşten ve yağmurdan korunacak şekilde oluşturulmaması, bayram yoğunluğunda sıkıntıları gözler önüne serdi. Durak önlerine dahi park etmiş araçlar nedeniyle otobüslerin geldiği dakikalarda trafik kilitlendi. Bazı vatandaşlar durumdan şikayet ederken, bazıları da bayram günü ücretsiz olarak Foça'ya gelmelerine ve eğlenceli bir gün geçirmelerine olanak sağladığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Foça meydan ve caddelerinden görüntü

-Denize girenlerden, gezi teknelerinden, gün içi ve günbatımından özçekim yapanlardan görüntü

-Restoran ve kafelerde kalabalılardan görüntü

-Sokak müzisyenlerinden görüntü

-Trafik yoğunluğu ve otobüs kuyrukları ile otobüse binmeye çalışanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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5)RÜZGAR SÖRFÜNDE TEK VÜCUT OLACAKLAR

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos Depreminde enkaz altında kalarak bacaklarını ve tüm sevdiklerini kaybetmesine rağmen hayatındaki engelleri yok sayarak birçok spor dalıyla ilgilenen ve dalışta dünya rekoru kıran Ufuk Koçak, engellilerle birlikte tandem rüzgar sörfü tahtası ile rüzgar sörfü yapmak için çalışma başlattı. Ufuk Koçak, rüzgar sörfü yaparken iki engellinin birbirlerini tamamlayacağını belirterek, "Benim bacaklarım olmadığı için gözleri görmeyen bir arkadaşım benim bacağım olurken, ben de onun gözleri oluyorum. Birlikte birbirimizi tamamlayarak rüzgar sörfü yapabiliyoruz" dedi.

17 Ağustos 1999 depreminde oturduğu binanın çökmesi sonucu 3 gün sonra enkaz altından kurtarılan, bacaklarını kaybeden Ufuk Koçak, yaşama sporla tutundu. Tekerlekli sandalyeyle basketbol ve tenis oynayan, doğa sporları yapan, su altına dalarak, değişken ağırlık dünya serbest dalış rekorları kıran Ufuk Koçak, şimdi ise kendisi gibi engelli bireylerin yaşama tutunması amacıyla Değirmendere Mahallesi sahilinde rüzgar sörfü yapmalarını sağlayacak. Değirmendere'de bulunan sörf kulübünde eğitmenlerle birlikte hazırlıklar yapan Ufuk Koçak, engellilerle birlikte sörf yapmasını sağlayacak tandem sörf tahtaları hazırladı.

TANDEM SÖRF TAHTASI YAPILDI

Engelli vatandaşların rüzgar sörfü yapmaları için bir çalışma başlattıklarını söyleyen Ufuk Koçak, "Her spora engelli değil, engellenen arkadaşlarımızı katmak için çalışma yapıyorum. Değirmendere'deki sörf okulumuzda da bununla ilgili bir çalışma başlattık. Tandem sörfü burada uygulamaya sokacağız. Burada neredeyse bütün engellenen kardeşlerimin hepsinin yapabileceği bir spor haline geldi bu. Bunun şu anda denemelerini yapıyoruz, yaptığımız boardları biraz daha modifiye edeceğiz ve ondan sonra örneğin bir görme engelli kardeşimle, bir ortopedik engelli kardeşim burada beraber sörf yapabilecekler. Birbirimize göz kulak olalım diye atalarımızın bir sözü vardır, aslında o atalarımızın sözünü burada bir spor branşında gerçekleştirmiş olacağız. Ben daha önce görme engelli bir arkadaşımla beraber tandem bisiklete binmiştim, ben ona göz olmuştum o bana ayak olmuştu. Yaptığımız bu board ile görme engelli bir kardeşimiz bindiği zaman yine aynı mantık olacak, ben ona göz olacağım o bana ayak olacak. Arka tarafta rüzgar sörfünü daha kuvvetli itebilmek için o ayakta durup yelken tutarken, ben de yönlendirmesini yapacağım. Birbirimize göz kulak olabilme işini bütün olabilme işini yapacağız. Birbirimizin eksiğini tamamlayabiliyorsak insanız." dedi.

'EKSİK YANLARIMIZI TAMAMLAYARAK BİR BÜTÜN HALİNE GELECEĞİZ'

Ufuk Koçak şuana kadar çok fazla rüzgar sörfü yapan engelliye denk gelmediğini belirterek, "Rüzgarla, denizle ve eksik yanlarımızı tamamlayarak birbirimizle bir bütün haline geleceğiz ve bu bütünlük de bu körfeze çok yakışacak diye düşünüyorum. Bu rüzgar sörfünü yalnızca görme engelliler değil her türlü engeli olan insanlar da yapabilecek. Biz bunu birazcık daha modifiye ederek, uzuv yoksunluklarımıza göre rehabilite edeceğiz boardlarımızı ve biz bunları yine milli boardlarımız olarak Türkiye'de ilk defa imalatını yapacağız." diye konuştu.

'HERKES İNANDIĞI SÜRECE YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK"

Sörf eğitmeni Murat Gülakçe ise görme engellilerin bile aldıkları eğitim sonrasında sörf yapabileceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz burada 7'den 70'e herkese sörf öğretmeye çalışıyoruz. Sörf öğretirken Ufuk arkadaşımızla tanıştık. Engellenen arkadaşlarımızın bu sporu yapabileceğini Ufuk arkadaşımız bize öğretti azmiyle. Biz onlarla iki kişilik tandem dediğimiz sörfü geliştirmeye başladık ve engelli kardeşlerimiz için bunu yapıyoruz artık. Bende ilk başta engellilerin bu sörfü kolay bir şekilde yapabileceğine inanmıyordum, Ufuk'un azmine bakarak gösterdiği performansla bütün engelli arkadaşlarımızın bu sporu yapabileceğine inandık ve yapıyoruz artık. Hatta görme engelli arkadaşlarımızla bile bu sporu yaptık. Herkesin inandığı sürece yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Bütün engelli arkadaşlarımızı buraya davet ediyorum."

Görüntü Dökümü

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-Ufuk Koçak sörfe binerken

-Sörf yaparken

-Ufuk Koçak ile röp

Haber: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),

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6)MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ADIYAMAN'da, gündüz vakti evin önüne park edilen motosikleti çalan şüpheliler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartman önünde park halinde duran Kadir Özaslangöz'a ait 02 FT 820 plakalı motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı. Evden çıkan Özaslangöz motosikletinin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin etrafı gözetlediğini, diğer şüphelinin ise motosikleti sürükleyerek götürdüğünü fark etti.

Ekipler eşkallerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Şüpheliler

Motosikleti götürmeleri

Kadir Özaslangöz ile röp.

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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7)MERMER OCAKLARI SEDİR ORMANLARINI TEHDİT EDİYOR

SEDİR ve ardıç ormanlarıyla ünlü Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Çığlıkara bölgesindeki taş ocaklarının yarattığı tahribat nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Dünyada tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan endemik türler arasında yer alan Toroslardaki sedir ve ardıç ormanları taş ocakları nedeniyle yok olma tehlikesi altında. Elmalı ilçesi Armutlu ve Avşar mahalleleri arasında 2'si ömrünü tamamlamış, 3'ü faaliyetini sürdüren 5 taş ocağı, Söğütcük Mahallesi'nde 2, Zümrütova Mahallesi'nde 4, Abdal Musa Türbesi'nin bulunduğu Tekke Mahallesi'ndeki 4 taş ocağı sedir ve ardıç ormanlarının yanı sıra Elmalı Ovası'ndaki elma, kiraz ve armut bahçelerini de tehdit ediyor.

Bölge sakinleri taş ocaklarının bölgeyi tahrip ettiğini, sedir ve ardıç ormanları başta olmak üzere tarım arazilerinin yanı sıra insan sağlığı için de tahliye oluşturduğunu söyledi. Açılan her taş ocağı nedeniyle binlerce ağaç kesildiğini, ömrünü tamamlayan taş ocaklarının yerinin ise ağaçlandırılmadığını kaydetti.

TOZ SOLUYORUZ

Ardıç ağaçlarının kesiminin yasak olduğunu belirten bölge sakinleri, "Düz kesim yapılan bölgelerde bile, bu ağaçlara dokunulmuyor. Ama taş ocaklarının bulunduğu bölgede binlerce ardıç ağacı yok edildi. Bölgedeki elma, kiraz ve armut bahçeleri, yazlık sebze tarlaları toz altında. Verim düştü. Taş ocaklarına yakın bölgelerde doğal yaşam tahrip oldu. Yabani hayvanlar bölgeyi terk etti. Bölge insanının piknik yaptığı alanlar toz altında. İnsanlar toz soluyor. Mermer ocaklarından çıkan blokları taşıyan kamyonların mahalle aralarından geçiyor. Ağır tonaj nedeniyle yollar sıcak asfalt dökülen yollar tahrip olmuş durumda. Mahalle içinden geçen kamyonlar, başta çocuklar olmak üzere can güvenliğini tehdit ediyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Taş ocaklarının yukarıdan ve havadan görüntüleri

2.06 dakika 66.6 MB görüntü.

Haber- Kamera: Ahmet ACAR/ELMALI(Antalya),

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8)8 KÖYLÜ KADIN BİR ARAYA GELİP KURDUĞU KOOPERATİFİN ÜNÜ İLÇEYİ AŞTI

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 2010 yılında 8 kadının bir araya gelerek bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satabilmek amacıyla kurduğu kooperatif, bugün 25 kişiye istihdam, 150 kişiye de para kazandırıyor. Güneş enerjisi sitemiyle, üretim yaptıkları eski köy okulunun elektriğini de üretmeye başlayan kooperatifin başkanı Saniye Uysal, "Birkaç sene önce buraya gelerek kendi parasını kazanmaya çalışan bir kadında şimdi çok büyük değişiklikler görünüyor. En önemlisi öz güvenlerini kazanıyorlar. Talep çok güzel. İl dışına sürekli ürün gönderiyoruzö dedi.

Devrek Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş eğitmeni olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan evli ve 1 çocuk annesi 53 yaşındaki Saniye Uysal, 2010 yılında 7 köylü kadınla birlikte Devrek Merkez, Dedeoğlu ve Çolakpehlivan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Kadınların, bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satabilmek amacıyla kurulan kooperatif, talep artınca yöresel ürünleri de üretip satmaya başladı. Tamamı köylü kadınların çalıştığı kooperatifte sebze, meyve, reçel gibi ürünlerin yanında, Devrek ekmeği, beyaz baklava, gözleme, köy makarnası, tarhana gibi yöresel ürünlerde üretilip satılıyor. Dedeoğlu köyünde atıl durumda bulunan eski köy okulunda ve ilçe merkezinde kiralayıp mutfağa dönüştürdükleri binada her gün bir araya gelen kadınlar, elleriyle açtıkları hamurları fırında yine kendileri pişirip ambalajlayarak, dükkanda ve internetten 'Devrek Güneşi' markası adı altında satışa sunuyor. Ayrıca il dışındaki müşterilerine de kargoyla ürün gönderiyor.

ÜNLERİ İLÇEYİ AŞTI

Birbirinden güzel ürünleri müşteriyle buluşturan kadınların ünü ise ilçeyi aştı. İl dışındaki market ve otellerde kooperatiften düzenli olarak ürün almaya başladı. Saniye Uysal, sebze ve meyve satmak için çıktıkları yolda şimdi kaybolmaya yüz tutmuş olan yöresel unlu mamulleri de yeniden rağbet gören ürünler arasına soktukları için mutlu olduklarını söyledi. Siparişlere yetişemediklerini ifade eden Uysal, öÇiftçinin sütünü, sebzelerini, meyvelerini alıyoruz. Civar köylerden ürünler alıyoruz. Aktif 5 sigortalımız var. Günlük yevmiyeli çalışanlarımız var. Ürünler oturdu. Talep çok güzel. İl dışına sürekli ürün gönderiyoruz. Müşteri sıkıntımız yok. Tarhana, erişte, reçeller ve makarna çıkartıyoruz. Devrek ekmeği gibi unlu mamullerimiz var. Baklavalarımız var. 240 dönüm buğday ektik. Bu yıl onun hasadını alacağız. Değirmende öğütüp kendi hammaddemizi kendimiz üretmiş olacağız. Üretilen ürün her şeyiyle kadınların elinden çıkmış olacak. Buranın meşhur meyvesi kızılcık. Kızılcığın tarhanasından marmelatine kadar katma değer sağlıyoruz.ö dedi.

25 KİŞİYE İSTİHDAM, TOPLAM 150 KÖYLÜYE PARA KAZANDIRIYORUZ

Saniye Uysal, kooperatifin aktif olarak ortalama 25 kadına istihdam sağladığını söyledi. Köylerdeki çiftçilerden topladıkları ürünlerle toplam 150 kişinin kooperatif sayesinde para kazandığını anlatan Saniye Uysal şöyle dedi:

öBurası kadınlara da çok önemli katkılarda bulunuyor. Birkaç sene önce buraya gelerek kendi parasını kazanmaya çalışan bir kadında şimdi çok değişiklikler oluyor. En önemlisi öz güvenlerini kazanıyorlar. Üretmekten aldıkları mutluluk onlara çok olumlu katkıda bulunuyor. 2018 yılında BAKKA'ya bir proje hazırladık. Eylül ayından itibaren projeye başladık ve şu an bitti. Güneş enerjisi sistemiyle, temiz enerjiyle üretim yerimizin enerjisini elde edeceğiz. Kendi hammaddemizi kendimiz üreteceğiz. Bunun yanında enerjimizi de kendimiz üreteceğiz.

ÇALIŞAN KADINLAR MUTLU

5 yıldır kooperatifte çalışan Behiye Keklik, 2 çocuğunun eğitimine çalışarak kazandığı para ile katkıda bulunduğunu söyledi. İlk defa kooperatifte çalışmaya başladığını anlatan Behiye Keklik, "Kooperatif olarak bir kadının rahatça çalışabileceği yer burası. Aynı zamanda sosyalleşiyoruz burada. Hep birlikte üretim yapıyoruz. Bunun yanında ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Çalışmak insan hayatına çok olumlu katkıları oluyor. Bütün arkadaşlar için de öyle olduğunu düşünüyorum.ö diye konuştu. Nurten Acar da 4 yıl önce kooperatifle tanıştığını anlatarak, "Önceden hiçbir işe girmemiştim. Şu an çok mutluyum. Buradan kazandığımla bütün ihtiyaçlarımı görüyorum. İlk kazandığım parayla evime yağ almıştım. O zaman çok sevinmiştim.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile üretim yeri

-Kadınların çalışması

-Baklava yapmaları

-Kadınlarla röp.

-Saniye Uysal ile röp.

-Satış yerinden görüntü

(8: 36) Boyut: (963 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



