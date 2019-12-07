DHA YURT BÜLTENİ - 7

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşının da firar ettiği iddiası

ORDU'da Ceren Özdemir 'i (20) bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, firar ettiği açık cezaevinden 2 arkadaşının da kaçtığı öne sürüldü. Sosyal medyadaki iddialar ile ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katli zanlısı Özgür Arduç'un, 1 Aralık günü firar ettiği Ordu Efirli Açık Cezaevi'ndeki 2 arkadaşının dün firar ettiği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine Ordu Üniversitesi ve öğrenci yurdu çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Valilik, emniyet ve savcılık tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Giresun'daki yarı açık cezaevinden ise önceki gün Ö.B. isimli bir hükümlü firar etti. Polis, cezaevi firarisini arıyor.

Nedim KOVAN/ORDU, -

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Çifte cinayet sanığına çifte ömürboyu ve 39 yıl, oğluna da 42 yıl hapis cezası

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı tartışmasında Mehmet Ali Merih (74) ile oğlu Rüştü Merih'i (53) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü, kızı Mesudiye Kılıç'ı da yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Ünal'a (63) iki defa ömürboyu ve 39 yıl, eylemleri sırasında kendisine yardım eden oğlu Savaş Ünal'a da 42 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Savaş Ünal, duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine götürüldü. Kararın ardından taraflar arasında adliye koridorunda yaşanan tartışma polis tarafından engellendi.

Olay, 17 Mart günü saat 15.00 sıralarında, Serik ilçesinin Çatallar Mahallesi Kır mevkiinde meydana geldi. Süleyman Ünal, iddiaya göre, aralarında daha önceden miras yoluyla kalan arazi anlaşmazlığı bulunan halasının oğlu Mehmet Ali Merih ile çocukları Rüştü Merih ve Mesudiye Kılıç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ünal, yanında getirdiği av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih ve çocuklarına ateş açtı. Baba ve çocukları yere yığılırken, Süleyman Ünal olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralanan Mesudiye Kılıç ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan kısa süre sonra Süleyman Ünal, tüfeğiyle karakola giderek, teslim oldu ve tutuklandı. Gözaltına alınan Ünal'ın 7 yakını ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Süleyman Ünal hakkında 2 kez 'kasten insan öldürme', 4 kez de 'kasten öldürmeye teşebbüs', diğer sanıklar hakkında da çeşitli suçlamalarla hazırlanan iddianameyle birlikte Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar duruşması dün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Ünal ile tutuksuz sanıklar oğulları Savaş Ünal ve Ali Ünal , eşi Gülşen Ünal, kızları Havva Ünal, Birgül Kaya ve Gülsüm Gebizli ile damadı Hüseyin Gebizli katıldı. Öldürülen Mehmet Ali Merih ve Rüştü Merih'in yakınları ile saldırıdan yaralı kurtulan Mesudiye Kılıç ve tarafların avukatları da duruşmada bulundu.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Süleyman Ünal'ın olay günü arazi anlaşmazlığı yaşadığı Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih'i öldürmekten ömür boyu hapisle cezalandırılmasını, Süleyman Biber, Mesudiye Kılıç, Emine Çetin ve Mehmet Kılıç 'ı öldürme kastıyla ateş ettiği için cezalandırılmasını, Savaş Ünal'ın babası Süleyman Ünal'a tüfeği ve şarjörleri vererek eylemlerini gerçekleştirmesinde yardımcı olarak suçun icrasını kolaylaştırdığı ve Süleyman Ünal'ın 2 kez kasten öldürme, 4 kez de kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından yardım ettiği için ayrı ayrı cezalandırılmasını, diğer sanıklar Gülşen Ünal, Birgül Kaya, Gülsüm Gebizli, Havva Ünal, Ali Ünal ve Hüseyin Gebizli'nin ise suç işlediğine dair delil bulunamadığından beraatlarını talep etti.

Şikayetçilerin avukatlarından Bengi Melisa Birsen, savcının esas hakkındaki görüşüne karşı Savaş Ünal'ın yardım eden değil, olayın müşterek faili, beraat talep edilen diğer sanıkların ise yardım eden sıfatıyla cezalandırılmalarını talep etti.

BERAAT İSTEDİ

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Süleyman Ünal, savcının esas hakkındaki görüşünü kabul etmediğini, maktullerin oğluna bıçakla saldırınca, oğlunu korumak maksadıyla ateş ettiğini kaydederek, beraatını istedi. Tutuksuz sanık Savaş Ünal da suçlamayı kabul etmediğini belirtti ve beraatını talep etti.

OĞLU DA TUTUKLANDI

Verilen aranın ardından kararını açıklamayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Süleyman Ünal'ın Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih'i 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ömürboyu, yaralanan Mesudiye Kılıç, Mehmet Kılıç, Emine Çetin ve Süleyman Biber'e karşı 'teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme' suçundan 39 yıl, eylemleri sırasında kendisine yardım eden oğlu Savaş Ünal'a da 42 yıl hapis cezası ve hükmen tutuklanmasına karar verdi. Duruşmada diğer sanıklar Gülşen Ünal, Birgül Kaya, Gülsüm Gebizli, Havva Ünal, Ali Ünal ve Hüseyin Gebizli'nin beraatına karar verildi. Karara 1 hafta içerisinde itiraz edilebileceği belirtildi.

Dava süresince tutuksuz yargılanan sanık Savaş Ünal, mahkeme başkanının daveti üzerine duruşma salonuna gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında infaz işlemleri tamamlanan Savaş Ünal, cezaevine gönderildi.

Duruşmanın ardından adliye koridorunda şikayetçiler ve sanık yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışma polis tarafından engellenirken, taraflar ayrı ayrı kapılardan adliyeden çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Adliye koridorunda tartışma

Şikayetçilerin adliyeden ayrılması

Hükmen tutuklanan sanık Savaş Ünal'ın götürülmesi

201 MB/// 01.49"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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HDP önündeki eylemde 96'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 96'ncı günde de sürdürdü. 5 Mayıs günü kaybolan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemi yapan Celil Begdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın HDP önündeki eyleme katılan ailelere ilişkin 'AK Parti'nin desteklemiş olduğu bir şey olarak görüyoruz' sözlerine tepki göstererek, "AK Parti'nin bizi buraya getirdiğini söylemiş. Bana ne AK Parti'den, bana ne MHP'den. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne utanmazlıktır. Ben ona milletvekili derken utanıyorum. Gelsin kanıtlasın. Ben kellemi ortaya koyacağım" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 96'ncı günde de sürdürüyor.

'BEN ONA MİLLETVEKİLİ DERKEN UTANIYORUM'

Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan Celil Begdaş ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un, HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı. Begdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın oturma eyleminin AK Parti'nin desteğiyle yapıldığına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Begdaş, "96 gündür oturma eylemindeyiz. Artık diye diye dilimde tüy kalmadı. CHP milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti'nin bizi buraya getirdiğini söylemiş. Bana ne AK Parti'den, bana ne MHP'den ondan, şundan. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Sosyal medyada işe girdiğimizi de söylemişler. İşe girdiysek size ne. Babanızın işi mi? Sizin yanınıza geldiğimiz zaman da dağda adamın var mı, tutuklu yakınınız var mı diyordunuz. Bunu herkes biliyor. Gelsinler biz onlara para verelim. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne utanmazlıktır. Ben ona milletvekili derken utanıyorum. Gelsin kanıtlasın. Ben kellemi ortaya koyacağım. Bir milletvekiline bu kelimeler yakışmıyor. Bizim çocuğumuzu versinler biz kimseden bir şey istemiyoruz. Kimde Allah korkusu varsa bu çocuklar için elini taşın altına koysun. Bu böyle gitmez" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önü

Oturma eylemi yapan ailelerden detay

Celil Begdaş'ın konuşması

Oğlunun fotoğraflı

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 237 MB

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Muş'ta karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi

MUŞ'un 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede tipi ve sisten dolayı zor anlar yaşadı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu Çavuştepe mevkiindeki, Üçevler Grup Köy Yolu'nda karla mücadele çalışması sürdürülüyor. Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, tipi ve sisten dolayı zor anlar yaşadı. Zaman zaman görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bölgede, kar kalınlığı ise 2 metreyi buluyor. Ekipler, bölgede yol açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İki günü aşkın süredir bölgede çalıştıklarını aktaran Muş İl Özel İdaresi Ekip Şefi Fehim Karakara, "Üçevler Grup Köy Yolu bölgesindeyiz. Köy yollarımızın çoğunu açtık. Kalan köy yollarımızı da açmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karla mücadelede çalışmasından detaylar

-İş makinesinin içerisinden detaylar

-İş makinelerinin çalışmasından detaylar

-Etkili olan sis ve tipideki çalışmadan detaylar

-İş makinesi operatörü Röp.

-Karla mücadeleden geniş detaylar

Muş İl Özel İdaresi Ekip Şefi Fehim Karakara Röp.

-Kar kar kalınlığının iki metreyi bulduğu yerden detay

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

(Süre: 03: 19 - Boyut: 372 MB)

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Şüpheli araçtan 12 kilo esrar çıktı

ELAZIĞ'da, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 12 kilo 870 gram esrar ile pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde yol kontrol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 12 kilo 870 gram esrar ile pompalı tüfek ele geçirdi. Esrar ve tüfeğe el konulurken, araçta bulanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Esrar ve pompalı tüfekten görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

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- Tersten konuşan berber şaşırtıyor

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde berber Aydın Yaman (38), 18 yıldır iş yerine gelen müşterileriyle tersten Türkçe konuşuyor. Yeteneği nedeniyle 'ters berber' olarak anılan Yaman'la ilk defa tanışanlar ise ne dediğini anlamaya çalışıyor.

Kızıltepe'de 22 yıldır berber olan Aydın Yaman, ilkokuldayken merak üzerine Türkçe yazılanları tersten okumaya başladı. Bir süre böyle devam eden Yaman, iş yerine tıraş olmaya gelenlerle kelimeleri tersten söyleyerek konuşmaya başladı. Yeteneği nedeniyle ilçede 'ters berber' olarak anılmaya başlanan Aydın Yaman, "Bu merak ilkokulda başladı. Bir arkadaşım yazı yazdı. 'Bunu tersten okuyabilir misin?' dedi. Okudum. Ondan sonra bana merak oldu. Öğretmen tahtada ne yazdıysa tersini okumaya başladım. Sonra plakaları, tabelaları tersten okumaya başladım. Böyle devam etti. Şimdi filozof oldum. Müşteri ilk geldiğinde 'Ne diyorsun ağabey?' diyor. Daha sonra anlayınca memnun oluyor, gülüyor" dedi.

11 yıldır Yaman'a tıraş olan Serhat Çeçen ise önce şaşırdığı duruma bir süre sonra alıştığını ifade ederek, "Yaklaşık 11 yıldır Aydın ağabeyde tıraş oluyorum. İlk geldiğimde biraz garipsedim. Normal hayatta kimse böyle konuşmadığı için garip geldi. Sürekli buraya geldiğim için iyi kötü alıştık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Aydın Yaman'ın iş yerine gelişi

Müşterilerle diyalogundan detay

Tersten konuşması

Aydın Yaman'ın konuşması

Mücahit Yolcu anons

Serhat Çeçen'in konuşması

Şeyhmus Bayram'ın konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL / MARDİN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 973 MB

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İnternet kafelerde polis denetimi

OSMANİYE'de 62 polisin katılımıyla, kent merkezindeki internet kafe ve oyun salonlarında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, internet kafelerin olumlu amaçlarla kullanımının teşvik edilmesi ve bilinçsiz kullanımının önüne geçilerek, gençler ve çocuklar üzerinde oluşturabileceği zararların giderilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinde de yer aldığı uygulamalarda, 20 internet kafe oyun salonunda eş zamanlı denetim yapıldı. İşyeri ruhsat kontrolü ve genel asayiş yönünden sorgulama yapan polis, kafelerde ki öğrencilere de uyarılarda bulunarak, zamanlarını ders çalışarak geçirmelerini istediler. Toplamda 72 Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu gerçekleştirilen denetimler sonunda, adli mercilerce aranan bir kişi yakalandı. Ayrıca, bu alanlarda bulunmaları yasak olan 12 yaşından küçük 2 çocuk ise alınarak ailelerine teslim edildi. İki işyerine, 12 yaş altı çocuk aldıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Yapılan uygulamaların ilerleyen günlerde sık sık tekrarlanacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin, emniyet müdürlüğü bahçesinden çıkışları

-Resmi araçların yolda ilerlemesi

-Resmi ve sivil polislerin internet kafeye girişleri

-İnternet kafe içerisi, bilgisayar masasında oturan çocuklar

-Polislerin kimlik sorması

-12 Yaşından küçükler giremez yazısı

Bilgisayar masalarında oturan çocuklardan detaylar

-Güvenlik kamerası ekranından salon

-Sorgulama yapan ekipler

-Tutanak tutan polisler

-Resmi polis aracı

-Yaşı küçük çocukların sivil ekiplerce ailelerine götürülmesi

BOYUT: 76.3 MB SÜRE: 02'26"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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