DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bartın'a şehit ateşi düştü

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz (22), yıldırım düşmesi sonucu şehit düştü. Şehit Furkan Yılmaz'ın Bartın'ın Büyükkızılkum köyündeki ailesine acı haber verildi.

Gece saatlerinde, Hakkari Davuş Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın, Bartın'ın Büyükkızılkum köyündeki baba ocağına gelen Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol , Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın , İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş acı haberi verdi. 2 yıl önce göreve başlayan Furkan Yılmaz'ın evine Türk bayrakları asıldı.

Dün oğluyla telefonla görüştüğünü belirten baba Ayhan Yılmaz (45), "Oğlumla en son akşam saatlerinde görüştük. Bana iyiyim demişti. 'Baba buralara kar yağıyor' demişti. 2 yıl önce göreve başlamıştı. Üzgünüzö dedi. Acı haber üzerine torununun fotoğrafını alarak dışarıya çıkan babaanne Ayşe Yılmaz , "Yavrum benim, bizi bırakıp gittinö diye feryat etti. Şehidin amcasının eşi Günay Yılmaz da, "Ah yavrum sınava seni ben hazırladım. Kazanamazsan gelme dedim. Niye öyle dedim. Sınava kendi ellerimle gönderdim. Sınavı kazan diye, güzel elbise bile giydirdimö diyerek ağladı. Büyük üzüntü yaşayan Furkan Yılmaz'ın kardeşi Berat Berke ile annesi Ayşe Yılmaz'a 112 Acil ekipleri müdahale bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Şehit evinden detay

-Detay görüntüler

-Baba Ayhan Yılmaz ile röp.

-Babaanne Ayşe Yılmaz'ın fotoğraf sarılması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Nevşehir'e şehit ateşi düştü

Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şevket Tekin'in (23) acı haberi, Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye 'nin Tel Abyad kentinde Ayn İsa bölgesinden, PKK/ YPG 'li teröristlerce Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu 'na yapılan havanlı saldırıda, Uzman Çavuş Şevket Tekin, şehit oldu. Şehit Tekin'in, acı haberi, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesindeki babaevine ulaştı. Gülay- Mehmet Şener Tekin çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Şevket Tekin'in şehit olduğu haberini, Kaymakam Vekili Mehmet Maraşlı ve askeri yetkililer aileye verdi. Şehidin anne ve babası ile diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Tuğba Tekin ile evli olduğu öğrenilen şehit Tekin'in, 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı belirtildi.

HABER: Metin YILDIRIM/AVANOS(Nevşehir),

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Albayrak: Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye 'nin, ticaret ve ekonomi merkezi olması noktasında uluslararası bir program yaptıklarını belirterek, "Özellikle son bir senedir, Türkiye ekonomisi üzerinde büyük bir operasyon oldu. Biz bunları dediğimiz zaman çok fazla dikkate alınmadı ama operasyonları yapanlar bunu itiraf edince birileri görmeye başladı. Türkiye, son bir yılda bütün bu operasyonları püskürttü ve güçlü ekonomi trendine girmeye başladı. Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 4'üncü Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne katılmak üzere memleketi Trabzon 'a geldi. Bakan Albayrak'ı Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda partili, vatandaş ve Trabzonspor taraftarı karşıladı. Kendisini ellerinde taşıdıkları 'Enerjiyi düzelttin sıra ekonomide', 'Al bayrak yükselince faiz düşer', 'Sen varsın, ekonominin sırtı yere gelmez' yazılı dövizlerle karşılayan kalabalığa seslenen Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin büyüme katettiğini söyledi.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin, ticaret ve ekonomi merkezi olması noktasında uluslararası bir program yaptıklarını belirterek, "Bu program ile büyük ve güçlü Türkiye idealimize hizmet etme noktasında önemli görüşmeler yapacağız. Türkiye ekonomisi özelinde önemli adımlar atacağız. Özellikle son bir senedir, Türkiye ekonomisi üzerinde büyük bir operasyon oldu. Biz bunları dediğimiz zaman çok fazla dikkate alınmadı, ama operasyonları yapanlar bunu itiraf edince birileri görmeye başladı. Türkiye, son bir yılda bütün bu operasyonları püskürttü ve güçlü ekonomi trendine girmeye başladı. Son rakamlar gösteriyor ki; Allah'ın izniyle son çeyrek itibariyle Türkiye ekonomisi yüzde 4 ile 5 arasında bir büyüme politikasına girmeye başladı. Bu istihdam, yatırım ve Türkiye ekonomisinin gelir düzeyinin eskisinden çok daha güçlü artması demek. Kur saldırılarına ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizin başında çok güçlü ve büyük bir dünya lideri var. Son bir ayda yaşananlar da bunun çok güzel örneği. Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle, Türkiye çok büyük bir başarı elde etti. Hem askeri ve güvenlik politikalarımızla, hem de ekonomi politikalarımızla Türkiye'yi çok daha güçlü noktalara taşıyacağızö dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Albayrak, iş adamları zirvesinin yapılacağı otele geçti.

Görüntü Dökümü

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-Havalimanında karşılama

-Döviz ve pankart detayları

-Bakan Albayrak konuşma

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON,

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Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

Edirne 'nin Enez ilçesinde, Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yapay resif oluşturulma amacıyla denize batırılan, ilçenin kültürel mirasını yansıtan objeler ve Enez Kalesi surlarının kopyaları, su altında ilk kez görüntülendi. Kendisi de aynı zamanda amatör dalgıç olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı , dalış yaparak oluşturulan yapay resifi inceledi.

Enez Kaymakamlığı'nca yürütülen 'Karadeniz Havzası'nda Ortak Kültürel Mirasın Korunması için Girişimciliğin Gelişimi için Kaynak Projesi' kapsamında Enez'in tarihi kültürel mirasını yansıtan Tanrıça Nike heykeli, rölyef, aslan heykeli ve Enez Kalesi surlarının kopyaları yapılarak oluşturulan yapay resif önceki gün düzenlenen törenle Enez Limanı'na 5 mil, karaya ise 1,2 mil uzaklıkta Alltınkum mevkiinde batırıldı. Eserlerin oluşturduğu yapay resif ise, aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın da bulunduğu dalış ekibince ilk kez görüntülendi.

Dalış sonrası dalgıç kıyafetleriyle açıklama yapan Faruk Kaymakcı, batırılan objelerin bölge turizmine katkı sağlayacağını dile getirdi. Kaymakcı, "Denizin dibi çok güzeldi. Bölgenin dalış turizmini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Tüm dalgıçları buraya bekliyorum" dedi.

Batırılan heykellerden Nike heykeli 3 metre 13 santim yükseklik, 2 ton ağırlığında, aslan heykeli 1 metre uzunluk yarım ton ağırlığında, mezar steli olan rolyef 3 metre uzunluk 1,5 ton ağırlığında, Enez Kalesi sur duvarı heykeli ise 5 metre yükseklik 1 ton ağırlığında bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Eserlerin su altına indirilişi

-Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın su altında eserleri incelemesi

-Su altında eserlerden detaylar

-Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın su altında kamerayı selamlaması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Diyarbakırlı taş ustası, müze açmak istiyor -

Diyarbakır'da 27 yıl Fransızca öğretmenliği yapan, emekli Mahmut Nurettin Medyelioğulları, merak üzerine başladığı taş işleme sanatını 15 yıldır sürdürüyor. Kentin tarihi yapılarının figürlerini yapan Medyelioğulları, en büyük hayalinin 'taştan eserler müzesi' açmak olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da 27 yıl boyunca Fransızca öğretmenliği yaptıktan sonra 2003'te emekli olan Mahmut Nurettin Medyelioğulları, taş işleme sanatına merak saldı. Medyelioğulları, merkez Sur ilçesinde babasına ait beyaz eşya tamir dükkanında taş işlemeye başladı. Medyelioğulları, 15 yılda başta Diyarbakır'dakiler olmak üzere birçok tarihi yapıların figürünü yaptı. Medyelioğulları, Karacadağ 'ın volkanik taşlarından ürettiği 300 eseri, Mayıs ayında 'Müzeler Haftası' etkinlikleri kapsamında tarihi İçkale'de sergiledi.

Taş işleme sanatında bugüne kadar 40 kişiyi yetiştirdiğini anlatan Mahmut Nurettin Medyelioğulları, "Ben bu işten para kazanmıyorum; ama öğrencilerimin bu işten para kazandıklarını görünce çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

En büyük hayalinin 'taştan eserler müzesi' açmak olduğunu belirten Medyelioğulları, "Emekli olduktan sonra bu dükkanı boşaltmaya çalıştım. Bu rahmetli babamın kullandığı bir atölyeydi. O arada ben can sıkıntısıyla bir şeylerle uğraştım. Önce metal oymacılığı yaptım ondan sonra taşla geçtim. Başlangıçta da Diyarbakır ile ilgili motifler, minyatürler yaptım. 15 yıldan beridir yaptıklarımı satmadım. Ben bu işi ticari amaçla yapmadım. 300'e yakın parça var şu an elimde. Bunlarla kısmet olursa müze açmayı düşünüyorum. 40'ın üzerinde öğrenci yetiştirdim. Şimdi ben para kazanmıyorum taştan; ama öğrencilerim kazanmaya başlamış, bana büyük keyif veriyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Taş atölyesi

-Taş ustasının dükana girmesi

-Taş ustasının taş işleme süreci

-Taş ustasının ürettiği minyatür ve kabartmalar

-Mahmut Nurettin Medyelioğulları röp

-Figürlerden genel ve detay görüntüler.

-Taş ustasının, eserlerinin hikayelerini anlatması

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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