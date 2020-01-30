DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

İmamoğlu: Kayak, zil takıp, oynamak değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu , eleştirilere neden olan Erzurum 'daki tatilinin son gününde ziyaret ettiği CHP İl Başkanlığı'nda konuştu. Ailesiyle 3 gün boyunca bir arada olduğunu belirten İmamoğlu, "Ailem, benim kutsalım. Bir arada olmak, baba olarak sorumluluğum. Kayak, zil takıp, oynamak değil. Eşim ve çocuklarımla spor yaptım, dertleştik, paylaştık. Elazığ 'daki sorumluluklarımı yerine getirdim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, her kesimden gelen tepki ve eleştirilere rağmen sürdürdüğü Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tatilinin son gününde, saat 10.20'de otelinden çıktı. Özel araçla kent merkezine hareket eden İmamoğlu, merkez Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı'na geçti. Bina önünde kendisini alkışlarla karşılayan partililerle tek tek tokalaşan İmamoğlu, salonda bekleyenlerle de sohbet etti. Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İstanbul'a dönüş günü olduğunu, 3 gün boyunca çocukları ve eşi ile birlikte olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Her zamanki dobralığımız, titiz ve temiz ruhumla anlatacağım. Yetmezse basın mensupları soru sorarlar. Son 400 günde aileme, bu tatil dahil 8 gün ayırabildim. Şimdi ben anlıyorum, Ekrem İmamoğlu 1 gün de tatil yapsa konuşacaklar, 2 gün de. Canı yananlar var. İstanbul Belediyesi'ni kaybetmenin bazı insanlara verdiği rahatsızlık var" diye konuştu.

'AİLEM, BENİM KUTSALIM'

Herkesin olduğu gibi kendisinin de değer verdiği kutsalları olduğunu belirten İmamoğlu, "Vatanım, bayrağım, inancım ve ailem. Ailem, benim kutsalım. Aileme başka bir değer veririm. Ailemle bir arada olmamanın, olamamanın üzüntüsünü yaşarım. Çocuklarımı siyasi manzarama sokmam. Zaten 1 kişi var siyasette, kendisini adamış, koşuyor. Eşim, çocuklarım, kendi varlıklarını sürdürsün isterim. Benim çocuklarıma vakit ayırmam lazım. Hayat gelip, geçiyor. 8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Ergenlik çağını yaşayan oğlumun bu çağlarını ıskalayamam. O çocuğun ruhunda bu eksikliği yaşatan baba olmak istemem. Bir arada olmak, 2- 3 gün buluşmak baba olarak sorumluluğum" dedi.

'ERZURUM TATİLİNİ 25 GÜN ÖNCE PLANLADIK'

Tatiliyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi:

Deprem konusuna gelince 'Deprem oldu, geçerken depreme uğradı' gibi komik, anlaşılmaz, üzücü ifadeler oldu. Ben yas tutmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen insanım. İnsanların acısını paylaşmanın ne demek olduğunu bilen insanım. Herkes kendini bilsin. Depremin haberini alır almaz, ilk koşup AFAD 'a giden biriyim. Ben gittiğimde vali bey ordaydı tek başına. Ne yapmamız gerekir noktasında, 4- 5 saatini AFAD'da geçiren belediye başkanıyım. 200'ün üzerinde personel, 27 aracı hemen yola çıkardık. Ben de ertesi sabah Elazığ'a geldim. O gün eşim ve çocuklarımla 25 gün önce planladığımız Erzurum tatiline başlayacaktık. Eşim de benimle beraber geldi. O günü Elazığ'da geçirdik. Ekiplerimiz nerede, nasıl çalışıyorlar; onu inceledik. İnsanların acısını hissetmeye çalıştık. Saat 23.00'e kadar sahadaydık. Gece Elazığ'da kaldım. Ertesi sabah ayrılıp, Pertek ilçesine ve Tunceli 'ye gittim. Orada bir süredir kayıp olan Gülistan kızımızın ailesini ziyaret ettim, acılarını paylaştım. Tunceli Belediye Başkanı'nı ziyaret ettim. Pülümür 'e gittim, akşamında da Erzurum'a vardım. 26 Ocak gecesi Erzurum'a geldi. 27, 28, 29 Ocak'ı Erzurum'da, Palandöken'de geçirdim. Ben yürümek gibi koşmak gibi kayağın da spor olduğunu biliyorum. Kayak, zil takıp, oynamak değil. 3 gün boyunca eşim ve çocuklarımla spor yaptım, sohbet ettim, dertleştik, paylaştık. 3 günümü çocuklarımla beraber geçirdim. Ben Elazığ'daki sorumluluklarımı yerine getirdim."

Palandöken'deki tatilini paylaşmak istemediğini; ancak kendisiyle fotoğraf çektirenlere yönelik çirkin yorumlar ve tepkiler üzerine Erzurum'da olduğunu paylaştığını anlatan İmamoğlu, son gününde de başta Kongre Binası olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezeceğini söyledi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANI'NDAN RANDEVU İSTİYORUM'

Bugün akşam saatlerinde görevinin başında olacağını kaydeden İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un önemli sorunları olduğunu ve konuşmak için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'dan randevu istediğini söyledi. İstanbul'un deprem gibi bir sorunu olduğunu belirten İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu istiyorum. Depremi konuşacağım, demiştim. İstanbul'un deprem sorunu var. Seçildiğimin ikinci haftasından itibaren bunu istiyorum. Başkaları kanal konuşmak istiyor, ben hala depremi konuşmak istiyorum. 100 binlerce insanımızın canı tehdit altındadır. İstanbul depremiyle ilgili sayın İlhan Kesici güzel dedi; '60- 70 milyar dolar maliyeti var' dedi. Ben 500- 600 milyar dolar İstanbul depreminin Türkiye 'ye bedeli olur, diyorum. Ekonomik etkileri, moralsizlik, motivasyon, bütün ticari unsunlar, turizm yıllara sarih etkileri 500- 600 milyar doları bulur. Sayın Cumhurbaşkanı çağıracak bizi bir masanın etrafına; sağdan, soldan laf yetiştiren parti sözcülerini değil bizi çağıracak. Sayın Cumhurbaşkanı'na milyonlarca Türkiye insanı oy verdi, bana da milyonlarca İstanbullu oy verdi. Deprem işini 5 yılda çözeriz. Bütün kaynakları seferber edersek ülkem adına ben hazırım. Samimiyetle siyasi beklentisi olmadan depremi bir milli mesele haline getirip, seferberlik ilan ederek, çözüme hazırız" dedi.

Basın açıklamasından sonra bir süre partililerle sohbet eden İBB Başkanı İmamoğlu, ardından 23 Temmuz Kongre Binası'na gitti. Kongre salonunda sıraya oturan İmamoğlu, kongre hakkında anlatılanları dinledi. İmamoğlu ardından Çifte Minareli Medrese'yi gezdi, buradan da Ulu Cami'ye geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İmamoğlu'nun bulunduğu aracın şehir merkezine gidişi

-Parti binası önünde alkışlarla karşılanması

-İmamoğlu'nun partililerle tokalaşması

-İmamoğlu'nun basın açıklaması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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6.8'lik depremde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin güçlü hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı, can kayıplarının olduğu ve artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya'da, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı ortaya çıktı.

24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da şiddetli hissedildi. Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken, 4 kişi yaşamını yitirdi, 481 kişi ise yaralandı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Kemal Sunal'ın 11 Kasım 1944'te dünyaya geldiği Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'ndeki ev de bu depremde yıkıldı. 27 Aralık 2019'da yine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören evin büyük depreme dayanamadığı bildirildi.

'EVDEN KALAN TEK DUVARLAR'

Kemal Sunal'ın amcasının torunu Hacı Bayram Sunal, "Evden geriye sadece duvarlar kaldı. Kemal Sunal, burada çocukluğunda yaşamış. Babası Mustafa amca vefat etmeden önce geliyordu ziyaretimize, köyünü unutmamış bir insandı. Biz Ali Sunal 'dan bir şey beklemiyoruz, maddi bir şey beklemiyoruz. Ali Sunal belki bilmiyordur bilmiyorum ama sonuçta buralı. Buraya gelip, en azından manevi destek verebilirdi. Vermedi. Ne aradı ne bir şey yaptı. Ama çok isterdik gelmesini, hayal kırıklığı oldu. Sonuçta babasının, dedesinin doğduğu köy" dedi.

'KEMAL SUNAL'IN BİR EVİ VARDI O DA ELİMİZDEN GİTTİ'

Kemal Sunal'ın akrabası Ensar Sunal da "Bu depremde ev yok oldu. Köyümüzün de aynı şekilde. Devletimizden Allah razı olsun, ellerinden gelen bütün seferberliği yaptı, ne gerekiyorsa yaptı. Kemal Sunal'ın bir bu evi vardı, o da elimizden gitti, bir şeyi kalmadı. Evinin yıkılması çok üzücü. Milletimiz geliyor, görüyordu. 'Kemal Sunal'ın evi' diye fotoğraf çekiyorlardı. Kemal Sunal'ın babası her sene gelir, burayı ziyaret ederdi. Ölmeden 1 sene önce de gelmişti. Hatta 1- 2 ay da kalmıştı. Ali Sunal ilgisiz kaldı. Biz Sunal soyismini taşımaktan gurur duyuyoruz. Yaklaşık 15- 20 tane aracım var ve hepsinin üstünde Kemal Sunal'ın fotoğrafı vardır. Soy ismiyle de fotoğraflarını taşımakla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'2- 3 AY KALIRDI BİZLERİN YANINDA KALIRDI'

Eyüp Sunal ise "Gökçe'de Kemal Sunal'dan kalan tek evdi. Biz evi onarmak, kendisinin bir anısı olarak yaşatmak istedik. Ama olmadı. Babası Mustafa amca her sene gelirdi, bizlerin yanında kalırdı. Mustafa amca öldükten sonra ilişkimiz kesildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kemal Sunal'ın doğduğu ev

Evden detaylar

Kemal Sunal'ın fotoğrafının olduğu araç

Hacı Bayram Sunal röp.

Ensar Sunal röp.

Eyüp Sunal röp.

Mahalleden detay

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Yolcu otobüsü ters yöne giren araçla çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ters yöne giren hafif ticari araç, yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Malkara - Keşan karayolunun ilçe girişinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı 23 yolcuyu Çanakkale'ye götüren Zeki Kuralay(47), yönetimindeki 16 ABE 710 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre, ters yöne giren Sami Sepetçioğlu'nun (47), kullandığı 59 KG 105 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç sürücüsü ile yolcu otobüsünde bulunan 2 yolcu yaralandı.

Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hafif ticari araç sürücüsü araçtan çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Otobüste hafif yaralana 2 yolcu ise ambulansta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan Malkara - Çanakkale karayolu araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. Otobüste bulunan 23 yolcu ise başka bir otobüsle yoluna devam etti. Otobüs sürücüsü Zeki Kuralay, ifadesi alınmak üzere Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden detay

-Sağlık ve polis ekiplerinin gelişi

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralı sürücünün ambulansla hastaneye götürülüşü

-Kapanan karayolundaki araç kuyruğu

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),

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Trafikte 'makas' atarak ilerledi

Konya'da bir otomobil sürücüsünün seyir halindeyken 'makas' atarak ilermesi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Merkez Selçuklu ilçesinde Yeni İstanbul Caddesi'nde 29 Ocak günü çekildiği belirtilen görüntülerde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken 'makas' atarak ilerliyor. Zaman zaman diğer sürücüleri de tehliye düşüren bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Otomobil sürücüsünün makas atarak ilerlemesi

(HABER: KONYA/ DHA)