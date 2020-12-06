Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu - Son Dakika

Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu

06.12.2020 09:53
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu, System.String[]

AZERBAYCAN'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasından sonra Nahçıvan koridorunun açılması, Doğu Anadolu'da memnuniyetle karşılandı.

AZERBAYCAN'ın Dağlık KarabağErmenistan işgalinden kurtarmasından sonra Nahçıvan koridorunun açılması, Doğu Anadolu'da memnuniyetle karşılandı. Nahçıvan koridoru ile Türkiye ve Orta Asya hattı kurulacağını belirten sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bakü- Tiflis- Kars güzergahına güçlü destek oluşturarak, tarihi İpek Yolu'nun canlanmasına çok önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği tarihi zaferin yankıları sürüyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmada kurulması öngörülen Nahçıvan koridoru kapsamında Azerbaycan'ın karadan bölgeye bağlantı kurması, Türkiye'nin doğusundaki kentlerde yaşayanları da umutlandırdı. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Dağlık Karabağ harekatının en önemli kazanımının Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması, bunun yanında Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki koridorun açılması olduğunu belirtti. Nahçıvan koridorunun Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve turizm alanlarındaki ilişkiler bakımından yeni bir devrin kapısı olacağını kaydeden Tanrıver, "Bakü- Tiflis- Kars güzergahına güçlü destek oluşturarak tarihi İpek Yolu'nun canlanmasına çok önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemizin Türk devletleriyle bugüne kadar kurmuş olduğu bütün girişimler bu tarihten sonra yeni bir anlam kazanacak ve bu durum siyasi avantajlarının yanında tamamen sınır olduğumuz bu büyük coğrafyayla ekonomik faaliyetlerimizde ve ticari iş birliklerimizde de büyük bir canlanma yaşanacaktır. Zira bu koridor Orta Asya'dan Hazar üzerinden direkt Türkiye'ye ulaşımı açarak Türk dünyasının haritada da bütünleşmesini sağlayacak ve bu durum gerek jeopolitik ve gerekse ekonomik anlamda ülkemiz ve bölgemiz açısından birçok avantajı içinde barındıran yeni bir dönemi başlatacaktır" dedi.

'DÜNYA TİCARETİ DOĞU'YA KAYIYOR'Yeni bir ekonomik dünya kurulduğuna dikkat çeken Tanrıver, "Dünya ticareti doğuya kayıyor. Doğal kaynak zenginlikleri ve gelişen coğrafyalar olma avantajlarıyla Orta Asya coğrafyası ülkelerinin dünya ekonomisindeki stratejik değeri yükselmektedir. Bugüne kadar bölge illerimizin Orta Asya ülkeleri ile olan ulaşım bağlantısı Gürcistan üzerinden kurulmasından dolayı ekonomik ve ticari bağlamda potansiyelin çok altında az istifade ediyorduk. Burada açılacak koridor Azerbaycan pazarına kara yolu ile ulaşmamızı sağlamasının yanında, Türkiye ile Türk dünyası kara yolu ile kesintisiz bir bağlantı kurulmuş olacak. Nahçıvan koridoru ile Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'ndan aracımızla Nahçıvan'a geçtiğimiz zaman Bakü'ye kadar kara yolu ile gidebileceğiz. Bu koridor üzerinde karayolu ulaşımının yanında yapılmasında fayda olan demir yolu bağlantısı sayesinde, lojistik anlamda şartlarımız daha iyileşecektir" diye konuştu.'BÖLGEDEKİ İLLERİN YARARINA OLACAK'Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Nahçıvan koridorunun büyük yararları olacağını söyledi. Demirci, "Hem Orta Asya hem Türk dünyasına açılan kapı olacak. Turizmi ve ekonomiyi canlandıracağını düşünüyorum. Devam eden Bakü- Tiflis- Kars demir yolu desteğiyle koridor, ticarete açılacak. Orta Asya'daki diğer ülkeler, Rusya ile ticaret bizim bölgedeki illerin dolaylıda olsa yararına olacağını düşünüyorum. İlimizdeki ekonomik yapı dış ticarete yönelik çalışmaya başladı. Büyük bir ihtimalle ilimizin de bundan faydalanacağını düşünüyorum. Koridorla Orta Asya daha yakınlaştı. Sadece Gürcistan üzerinden yapılan ihracat artık Azerbaycan üzerinden diğer Orta Asya ülkelerine yapılacak. Koridorun ekonomik canlılık yaratacağına inanıyorum" dedi.'KORİDORLA DİREKT AZERBAYCAN'A GİDECEĞİZ'Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması ve Nahçıvan koridorunun açılmasının Iğdırlı iş adamlarını memnun ettiğini kaydeden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, şunları söyledi: "O koridor hem Azerbaycan için hem de Türkiye için çok önemli. Bizin ihracatçılarımız Azerbaycan ile Türk cumhuriyetlerine İran üzerinden ulaşım sağlıyordu. Bizim kapalı bir alana sıkışmış Nahçıvan'a ihracatımız vardı. Yılda 26 milyon dolarlık bir ihracat yapılıyordu. Azerbaycan genelinde yaptığımız ihracat 126 milyon dolar düzeyindeydi. Bu koridorun açılmasıyla artık direkt Azerbaycan toprağına girmiş olacağız. Koridorun açılmasıyla Iğdır üzerinden Dilucu Sınır Kapımızdan direkt Azerbaycan ile Türk cumhuriyetlerine gidebileceğiz. Bu koridorun bölgenin ihracatı ve nakliyesine büyük faydası olacak."'TİCARETİMİZ 3- 4 KAT ARTACAK''İki devlet tek millet' olan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki mesafenin artık yakınlaştığını belirten Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi Azerbaycan ve Türkiye iki devlet tek millettir. Biz bu hasreti yıllarca çektik. İki ülke arasındaki mesafe artık gayet yakın. Şükürler olsun ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklarını bugün geri aldı. Bugün çok şükür ki bu koridor açıldı. Açılan bu koridorun ülkemiz ve bölge illerimize oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Özellikle Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı gibi illerimize de ciddi anlamda bir kaynak sağlayacaktır. Bölge illerinin ithalatı ve ihracatı açısından son derece önemli bir gelişme. Bu konuda ciddi anlamda mutlu ve sevinçliyiz. Ağrı'nın bugün 130 milyon lira olan dış ticaret hacmimizi 3- 4 katına çıkaracağız. Çünkü bu koridorla önümüzden çok önemli engeller kalkmıştır. Yine bu güne kadar Ağrı'da Tekstil Kent, Ayakkabıcılar Sitesi gibi önemli yatırımlar var. Buralarda üretilen ürünlerimizin oluşan koridorla Azerbaycan ve diğer ülkelere gönderilmesi çok daha kolay olacaktır. Ayrıca Gürbulak Sınır Kapımız Türkiye'de ikinci büyük sınır kapısı. Ulaşım ve taşımacılıkta oldukça önemli bir sınır kapısı. Bu koridorun açılması ile kapımızın da yükü hafifleyecek. Çünkü öncesinde İran üzerinden yapılan ticarette TIR'larımız sorun yaşıyor ve uzun kuyruklar oluşuyordu. Hem bu sorun giderilmiş olacak hem de Uzak Doğu ülkelerine olan mesafemiz kısalacak. Bu da başta ülkemiz ve ilimiz için ciddi bir gelişme olacak. Bu koridorla birlikte iş dünyamızın gayretleri de artacaktır. Sevkiyatların hem Iğdır hem de Ağrı üzerinde olacak olması iş dünyamızı rahatlatacaktır. Bu da önemli bir avantaj olacaktır. Eskiden İran'da 10- 15 gün bekleyen TIR'larımız vardı. Ama artık böyle bir sorunumuz da olmayacak. Tacirlerimiz ve iş adamlarımızın maliyetleri düşecek. Buradan bir kez daha Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycanlı kardeşlerimize bu sevinci bize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz."


- Ağrı
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, Nahçıvan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu - Son Dakika


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