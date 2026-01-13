Dijital Ödeme Şikayetleri Artıyor - Son Dakika
Dijital Ödeme Şikayetleri Artıyor

Dijital Ödeme Şikayetleri Artıyor
13.01.2026 10:09
Sanal POS uygulamalarına şikayetler son haftada %247 arttı, toplam sayı 3190'a ulaştı.

ÇÖZÜM platformu Şikayetvar verilerine göre sanal POS ve dijital ödeme uygulamalarına yönelik şikayetler son bir haftada yüzde 247 arttı. Bir önceki ayda bin 146 olan şikayet sayısıysa yüzde 178 artışla 3 bin 190'a ulaştı.

Şikayetvar, son dönemde artan dijitalleşmeyle birlikte yaygın olarak kullanılan sanal POS ve dijital ödeme uygulamalarına yönelik kendilerine iletilen şikayet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, sanal POS ve ödeme sistemlerine yönelik şikayetler yalnızca son bir haftada yüzde 247 oranında artış gösterdi. Bir önceki ay bin 146 olan toplam şikayet sayısı ise yüzde 178'lik artışla 3 bin 190'a yükseldi.

Şikayetvar verilerine göre sanal POS ve dijital ödeme uygulamalarıyla ilgili en sık gelen şikayet türleri şöyle öne çıkıyor:

"Bilgim ve iznim dışında gerçekleşen işlemler: Birçok kullanıcı, kredi kartı veya banka hesabından sanal POS üzerinden para çekildiğini, onayları veya işlemleri olmamasına rağmen yüksek tutarlı tahsilat yapıldığını bildiriyor. Bu tür mağduriyetlere karşı iade taleplerinin sonuçsuz kalması da sıkça şikayet konusu olarak öne çıkıyor.

"İzinsiz para çekimi/ güvenlik endişesi: Kullanıcılar kartlarından veya hesaplarından izinsiz kesintiler, tekrar eden çekimler yaşadıklarını, bankaların veya ödeme servislerinin yeterince güvenlik sağlamadığını belirtiyor.

"Ödeme iadesi ve destek sorunları: İzinsiz çekilen tutarların ya da hatalı ödemelerin iadesi gecikiyor veya cevap alamıyorum gibi müşteri hizmetleri problemleri sık karşılaşılan şikayetler arasında.

"Sanal POS başvuru/ onay süreçlerindeki sorunlar: Bazı kullanıcılar, sanal POS başvurularının gerekçesiz reddedilmesi, süreçlerin belirsiz veya yavaş ilerlemesi gibi sorunları platform üzerinden dile getiriyor.

Ticari işlemlerde blokaj/ ödeme aktarım problemleri: Özellikle e-ticaret yapan işletme sahipleri, POS üzerinden yaptıkları satışların gelirlerinin bloke edilmesi, ödemelerin uzun süre aktarılmaması gibi sorunları aktarıyor.

"Teknik ve entegrasyon hataları: Bazı işletmeler sanal POS entegrasyonunda hatalar, ödeme alınamama veya sistem hatası gibi teknik problemler yaşadığını belirtmiş."

Platforma ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

"Bir ödeme sistemi üzerinden almam gereken 156 bin 361 TL tutarındaki ödemem, tarafıma gönderilmedi ve IBAN'ımı değiştirmem gerektiği söylendi. Ben de istenildiği gibi aynı gün IBAN değişikliğini yaptım ve 7 Ocak'ta müşteri temsilcisi tarafından ödememin 3 iş günü içinde hesabıma yatacağı bilgisi verildi. Ancak belirtilen sürede ödeme yapılmadı. Bu süreçte müşteri hizmetlerini yaklaşık 15 kez aradım ve 10'a yakın e-posta gönderdim. Bugün yaptığım son görüşmede ise işlemin cuma günü sisteme alındığı ve ödemenin cuma gününden sonraki 3 iş günü içinde yatırılacağı söylendi. Yani şimdi de çarşamba gününü beklemem gerektiği ifade edildi. Sürekli değişen bu bilgi ve gecikmeler nedeniyle iadelerimi gerçekleştiremiyorum ve ciddi şekilde mağdur durumdayım. Ödemenin daha fazla gecikmeden, en kısa sürede tarafıma eksiksiz olarak yatırılmasını ve süreçle ilgili net, değişmeyen bir bilgilendirme yapılmasını talep ediyorum.ö

"Bugün hesabımdan, iznim ve onayım olmadan, toplamda yaklaşık 5 bin TL tutarında işlem yapılmış görünüyor. İşlem detaylarında TikTok ve PUBG harcaması olarak yer alıyor; ancak ben PUBG'yi hiç yüklemedim, TikTok'ta da hiçbir şekilde ödeme yapmadım. Kart ve hesap bilgilerim bana ait olmasına rağmen bu harcamalar tamamen benim dışımda ve şüpheli işlemler olarak görünüyor. Bankamla görüştüğümde, yarın harcama itirazı yapılacağı ve sürecin başlatılacağı söylendi. Bu işlemlerin acil olarak incelenmesini, izinsiz yapılan bu ödemelerin iptal edilmesini ve hesabımdan çekilen yaklaşık 5 bin TL'nin en kısa sürede tarafıma iadesini talep ediyorum."

"Bana ait olan mail adresinin başka bir telefon numarası tarafından kullanıldığını fark ettim. Bunu, bana gelen ve bir alışveriş işlemiyle ilgili olan mesajlar üzerinden anladım. Bu alışveriş bana ait olmamasına rağmen, sistemde mail adresim bu işlemle ilişkilendirilmiş görünüyor. Konu ile ilgili olarak ilgililere mail üzerinden ulaştım ve durumu detaylı şekilde anlattım. Ancak yazışmamıza rağmen benden ayrıca telefon üzerinden teyit istendi. Mail adresimi başkası kullandığı için ilgili hesaba erişemiyor ve gerekli kontrolleri kendim yapamıyorum. Şu an için benden tahsil edilen bir tutar olmasa da kişisel mail hesabımın başka bir kişiyle bağlantılı görünmesi hem güvenlik hem de ileride doğabilecek mağduriyetler açısından beni ciddi şekilde endişelendiriyor."

"Bir ödeme sistemi üzerinden hesap açtım ve hesabımı doğruladım ve Hesabıma 500 TL aktardım. Hiçbir işlem yapmadan kısa süre sonra hesabıma giriş yaptığımda 'kullanıcı engellendi' hatasıyla karşılaştım ve hesabıma erişemez hale geldim. Engellenme sonrasında firmayla iletişime geçmek istedim ancak ulaşabileceğim herhangi bir müşteri hizmetleri, canlı destek ya da telefon kanalı bulamadım. Bu nedenle hem param hesabımda bloke durumda kaldı hem de engellenme gerekçesini öğrenemedim."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Finans, Güncel, Son Dakika

