Dikkat çeken araştırma: Türkiye’de 10 kişiden 8’i bahara temizlikle giriyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Versuni’nin Philips markasıyla yaptığı 2026 Ev Trendleri araştırması, bahar temizliğinin yalnızca bir alışkanlık değil, kapsamlı bir ev içi ritüel olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre Türkiye’de her 10 kişiden 8’i bahar temizliği yapıyor; üstelik bu süreç çoğu zaman bir günü aşıyor. Katılımcıların %29’u temizlik süresinin iki gün veya daha uzun sürdüğünü belirtiyor.

Son yıllarda evin hayatımızdaki rolü belirgin şekilde değişti. Artık evler yalnızca yaşanılan alanlar değil; çalışılan, dinlenilen, sosyalleşilen ve yeniden dengelenilen çok katmanlı yaşam alanları olarak öne çıkıyor. Bu dönüşüm, gündelik alışkanlıkların ve ev içi rutinlerin de yeniden şekillendiğini gösteriyor.

12 ülkede 9.250 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Philips Home Report 2026 araştırması, ev yaşamına dair bu değişimi ve mevsimsel alışkanlıkları detaylı şekilde ortaya koyuyor. Türkiye genelini temsil eden örneklemle elde edilen bulgular, bahar temizliğinin Türkiye’de güçlü bir gelenek olarak varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Araştırmaya göre Türkiye’de her 10 kişiden 8’i bahar temizliği yapıyor.

Bahar temizliği yaygın ama kapsamlı bir rutin

Araştırma sonuçları, bahar temizliğinin Türkiye’de geniş kitleler tarafından benimsenen bir alışkanlık olduğunu gösteriyor. Katılımcıların %81’i her yıl bahar temizliği yaptığını belirtirken, %52’si bu rutini yılda birden fazla kez tekrarladığını ifade ediyor. Bu veriler, bahar temizliğinin dönemsel bir ihtiyaçtan öte, süreklilik kazanan bir ev içi rutin haline geldiğini ortaya koyuyor.

Temizlik bir güne sığmıyor

Bahar temizliği yalnızca yaygın değil, aynı zamanda zaman ve planlama gerektiren bir süreç olarak öne çıkıyor. Katılımcıların %47’si bu süreç için bir tam gün ayırdığını belirtirken, %29’u temizlik süresinin iki gün veya daha uzun sürdüğünü ifade ediyor. Ortalama sürenin 1,5 gün olması, bahar temizliğinin ev içinde kapsamlı bir hazırlık ve uygulama gerektirdiğini gösteriyor.

Görünmeyen alanlar öncelik kazanıyor

Araştırma, bahar temizliği sırasında kullanıcıların yalnızca görünen alanlarla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Katılımcıların %76’sı koltuk ve halı derin temizliği yaptığını belirtirken, %71’i dolap içlerini boşaltıp temizlediğini ifade ediyor. Cam ve perde temizliği %68 ile öne çıkarken, %64’lük bir kesim ulaşılması zor alanlara odaklandığını belirtiyor. Bu tablo, bahar temizliğinin “görünmeyeni de kapsayan” detaylı bir temizlik yaklaşımıyla ele alındığını gösteriyor.

Temizlik, yenilenme ihtiyacıyla örtüşüyor

Bahar temizliği yalnızca fiziksel bir ihtiyaç olarak değil, aynı zamanda duygusal bir yenilenme aracı olarak da öne çıkıyor. Katılımcıların %67’si temizlik sonrasında kendini daha hafiflemiş hissettiğini belirtirken, %61’i bu sürecin yeni bir başlangıç hissi yarattığını ifade ediyor. Bu sonuçlar, temizlik alışkanlıklarının psikolojik iyi oluşla da doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Daha az eforla daha kapsamlı temizlik beklentisi

Araştırma bulguları, temizlik alışkanlıklarının dönüşürken beklentilerin de değiştiğini gösteriyor. Katılımcıların önemli bir bölümü temizlik süreçlerini zaman alıcı ve fiziksel olarak zorlayıcı bulduğunu ifade ederken, beklenti daha hızlı temizlikten ziyade daha az eforla daha etkili sonuçlar elde etmek yönünde şekilleniyor.

Bu noktada, süpürme ve silme gibi farklı temizlik ihtiyaçlarını bir arada karşılayan, ulaşılması zor alanlarda etkili sonuç sunan ve temizlik sürecini daha pratik hale getiren çözümler öne çıkıyor. Philips’in bu içgörüler doğrultusunda geliştirdiği yeni nesil temizlik teknolojileri, özellikle bahar temizliği gibi yoğun dönemlerde kullanıcıların iş yükünü hafifletmeye odaklanıyor.

Teknolojiyle gelen pratik: Süpürme ve silme tek hamlede birleşiyor

Araştırmanın ortaya koyduğu “çok fonksiyonlu ve zaman tasarrufu sağlayan cihazlara yönelim” içgörüsü, Philips’in zemin temizliğinde çığır açan Aqua serisiyle somut bir karşılık buluyor. Serinin amiral gemisi Philips Aqua Trio 9000, süpürme, silme ve sıvı çekme işlemlerini aynı anda gerçekleştirerek bahar temizliği gibi kapsamlı rutinleri devrimsel bir hızla kısaltıyor.

Temiz ve kirli suyu sürekli ayıran PowerCyclone Aqua teknolojisi ve temizlik sonrası sadece 4 dakikada devreye giren otomatik kendi kendini temizleme fonksiyonu, kullanıcıyı zahmetli bakım süreçlerinden kurtarıyor. Kablosuz özgürlüğü önceliğine alanlar için geliştirilen Philips Aqua Plus 8000 serisi ise tek bir hareketle hem süpürme hem silme yaparak günlük rutinleri hızlandırıyor. Zemin tipini otomatik algılayan PrecisionPower akıllı başlığı ve 80 dakikaya varan kesintisiz çalışma süresiyle Aqua serisi, Türkiye’deki kullanıcıların “minimum eforla maksimum hijyen” beklentisini tam anlamıyla karşılıyor.

Yeni dönemde temizlik anlayışı değişiyor

Araştırma sonuçları, Türkiye’de bahar temizliğinin güçlü bir kültürel alışkanlık olarak devam ettiğini gösterirken, bu alışkanlığın nasıl deneyimlendiğinin değiştiğine işaret ediyor. Temizlik artık yalnızca bir görev olarak değil; daha pratik, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirilmesi beklenen bir yaşam rutini olarak yeniden tanımlanıyor.

Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı
Stresten yerinde duramadı Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı 12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Gaziantep FK’nin kabusu sona erdi Gaziantep FK'nin kabusu sona erdi
Galatasaray’a 700 milyon dolarlık devasa gelir Galatasaray'a 700 milyon dolarlık devasa gelir
Bursaspor taraftarı çıldırdı 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler Bursaspor taraftarı çıldırdı! 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu

16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:40
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 17:18:39. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.