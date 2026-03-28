Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

28.03.2026 10:23
Nihat Hatipoğlu'nun oğluyla çektiği video ile adını duyuran Fatma Soydaş isimli içerik üreticisi, Kur'an-ı Kerim okurken video çekip sosyal medya hesabından gözyaşları içerisinde paylaştı. Ancak Soydaş'ın Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını “sağdan sola” çevirerek okuması dikkat çekti.

Sosyal medyada içerik üreten Fatma Soydaş’ın paylaştığı bir video, tartışma konusu oldu. Hakkında birtakım iddialar ortaya atılan Soydaş, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde Kur'an-ı Kerim okuduğu anları paylaştı. 

ANORMALLİĞİ HEMEN FARK ETTİLER 

Ancak dikkatli izleyenler görüntüde bir anormallik olduğunu hemen fark etti. Öyle ki Kuran’ın sayfaları soldan sağa çevrilerek okunur. Ancak Soydaş'ın sağdan sola çevirerek okuması dikkat çekti. 

"ÇOK KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Çok kötü bir görüntü", "Yazıklar olsun", "Kur'an-ı Kerim'i şovuna alet etme bari", "Tam anlamıyla rezillik" şeklinde yorumlar yapıldı. 

    Yorumlar (5)

  • Murat dogan Murat dogan:
    şow yaparsan rezil olursun allah uçin yaparsa allahın sevdigi kul olursun 30 0 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Alın bunu hemen alın 19 0 Yanıtla
  • nameless nameless nameless nameless:
    Şaşırmadım Türkiye'de bir kitle bunun ekmeğini yiyor ve yemeğe devam ediyor 13 0 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    yarısından fazlası böyle işte aslında hiçbirşey bilmiyorlar ama demek ki işlerine gelen birşey varki bu yolu savunuyorlar 6 3 Yanıtla
  • Ey13340909 Ey13340909:
    para nerede oldugunu anlmis 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
