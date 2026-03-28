Sosyal medyada içerik üreten Fatma Soydaş’ın paylaştığı bir video, tartışma konusu oldu. Hakkında birtakım iddialar ortaya atılan Soydaş, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde Kur'an-ı Kerim okuduğu anları paylaştı.
Ancak dikkatli izleyenler görüntüde bir anormallik olduğunu hemen fark etti. Öyle ki Kuran’ın sayfaları soldan sağa çevrilerek okunur. Ancak Soydaş'ın sağdan sola çevirerek okuması dikkat çekti.
Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Çok kötü bir görüntü", "Yazıklar olsun", "Kur'an-ı Kerim'i şovuna alet etme bari", "Tam anlamıyla rezillik" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu - Son Dakika
