Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Sosyal medyada içerik üreten Fatma Soydaş’ın paylaştığı bir video, tartışma konusu oldu. Hakkında birtakım iddialar ortaya atılan Soydaş, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde Kur'an-ı Kerim okuduğu anları paylaştı.

ANORMALLİĞİ HEMEN FARK ETTİLER

Ancak dikkatli izleyenler görüntüde bir anormallik olduğunu hemen fark etti. Öyle ki Kuran’ın sayfaları soldan sağa çevrilerek okunur. Ancak Soydaş'ın sağdan sola çevirerek okuması dikkat çekti.

"ÇOK KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Çok kötü bir görüntü", "Yazıklar olsun", "Kur'an-ı Kerim'i şovuna alet etme bari", "Tam anlamıyla rezillik" şeklinde yorumlar yapıldı.