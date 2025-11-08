Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
08.11.2025 13:44
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan 5 katlı parfüm deposunda çıkan yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Katıldığı canlı yayında olaya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yangında 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtti.

Kocaeli'de Parfüm Tesisindeki Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İŞTE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmada, 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İTFAİYECİLER 6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra içeriye girerken, 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Ekiplerin, depodaki çalışmaları sürüyor. Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.

Kocaeli'de Parfüm Tesisindeki Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

"PATLAMA OLDU, BİRİNİN YANDIĞINI GÖRDÜM"

Olayın ilk yaşandığı anda yanan bir işçiyi hortumla söndürdüğünü söyleyen mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerden sesler geldi ancak ateşten içeri giremedim. İçerde 4-5 kişi olduğunu söylüyorlar. İçerde bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim" dedi.

Kocaeli'de Parfüm Tesisindeki Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRDİ

Yangınla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik." dedi.

Kocaeli'de Parfüm Tesisindeki Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'deki yangın faciasıyla ilgili sosyal medya adresinden paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında "Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de Parfüm Tesisindeki Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

"İŞ YERİNİN RUHSATI VAR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Olayın ilk anda itibaren arkadaşlarımız, öncelikle yangını söndürme, arama, kurtarma çalışması yaptılar. Yangın, çok kısa sürede zaten kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Yangından sağ olarak kurtulanlar arkadaşlarımız da var. İş yerinin ruhsatı var. Onunla ilgili de çalışma bakanımızla da görüştük. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü şekilde araştırılacak, incelemeler çıkarılacak. Çalışma bakanımızla da görüştük. O da talimatları verdi. Gerekli her türlü araştırma ve inceleme yapılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Johny Guitar:
    geride kalanlara Allah sabırlar versin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
