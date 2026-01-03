Dilovası Yangını İddianamesi İade Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dilovası Yangını İddianamesi İade Edildi

Dilovası Yangını İddianamesi İade Edildi
03.01.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilovası'ndaki yangınla ilgili iddianame, delil eksikliği nedeniyle mahkemece geri gönderildi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin 8'i tutuklu, 2'si firari sanık hakkında hazırlanan iddianame delillerin eksik toplanması ve dijital incelemelerin tamamlanmaması gerekçesiyle Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi.

Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16), Esma Gikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve Güven Demirbaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 Kasım'da tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirip, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal ise hayatını kaybetti.

BİRÇOK İSİM AÇIĞA ALINDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin (OSGB) Sorumlu Müdürü Ünal Aslan ile fabrika binasını kozmetik firmasına kiraya veren mal sahibi Güven Demirbaş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve 1 personelin açığa alındığını duyurdu. Dilovası Belediyesi tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.

4 SANIĞA 'OLASI KAST'TAN, 8 SANIK İÇİN 'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA İSTENDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 91 sayfalık iddianamede; İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'Nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. 8 sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar, 4 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca, Ümit Çelik, Ünal Arslan, Muhammet Dayıoğlu, Seyfullah Çelik, Güven Demirbaş, Caner Özgür Yıldırım, Özcan Yıldırım, Özkan Yıldırım hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma', Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ömer Aktan ve Abdurrahman Bayat'ın ise 'Suçluyu kayırma' yönünden dava açılması istenildi.

İDDİANAME İADE EDİLDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme, suçun işlenip işlenmediğini ortaya koyacak deliller toplanmadan düzenlendiği gerekçesiyle iddianameyi başsavcılığa iadesine karar verdi. İade kararında, dosya kapsamındaki bilirkişi heyeti raporuna dikkat çekildi. Raporda, olayın yaşandığı kozmetik firması Ravive Kozmetik ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firması Lykke Kozmetik arasındaki ilişkinin fason üretim mi yoksa ortak üretim mi olduğuna dair kesin bir tespite varılamadığı belirtildi. Mahkeme, bu belirsizliğin, şüpheliler Gökberk Güngör ve Aleyna Oransal'ın kusur durumunu doğrudan etkilediğini kaydetti. Bu nedenle; her iki firmaya ait ticari defterlerin, faturaların, ham madde alım belgelerinin, ham madde tedarikçileri ile ürün satışı yapılan firmaların yetkililerinin incelenmesi ve tanık olarak dinlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu araştırmalar yapılmadan düzenlenen iddianamenin, suçun sübutuna etki eden delil eksikliği taşıdığı belirtildi.

DİJİTAL MATERYALLERİN İNCELEMESİ TAMAMLANMADI

Mahkeme kararında, şüphelilerden ele geçirilen cep telefonları ve laptop gibi dijital materyallerin imaj alma ve inceleme işlemlerinin tamamlanmadığına işaret edildi. Dijital incelemelerden elde edilecek verilerin, şüphelilerin lehine veya aleyhine yeni deliller oluşturabileceği değerlendirilerek, bu eksiklik giderilmeden iddianame düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Kararda, şüphelilere ait HTS (arama, mesaj ve baz istasyonu) kayıtlarının analiz sonuçları beklenmeden iddianame düzenlendiği kaydedildi. Mahkeme, HTS kayıtlarının özellikle 'suçluyu kayırma' suçunun sübutu açısından doğrudan etkili olabileceğini vurguladı.

İSG SÖZLEŞMESİ VE TANIK BEYANI

Mahkeme, şüpheli Ünal Aslan'ın savunmasında dile getirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmet Sözleşmesi, sözleşmenin kapsamı ve iş yeri adresine ilişkin iddiaların araştırılmadığını tespit etti. Ayrıca, mesaj kayıtlarında adı geçen Mustafa Çördük'ün tanık olarak ek ifadesinin alınmadığı belirtildi.

ELETİRİK TESİSATININ SORUMLULUĞU NET DEĞİL

Yangının çıkış nedenine ilişkin en kritik başlıklardan biri olan elektrik tesisatı konusunda da eksiklikler tespit edildi. Mahkeme, fabrikanın bulunduğu binanın eski maliki Güven Demirbaş'ın, elektrik tesisatının kendisi tarafından yaptırılmadığı yönündeki savunmasının araştırılmadığını belirtti. Tesisatın kim tarafından, ne zaman ve hangi koşullarda yapıldığının kolluk marifetiyle tespit edilmesi gerektiği ifade edildi. Öte yandan 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanması talep edilen Ali Osman Akat'ın ifadesinde adı geçen güvenlik amiri Ali Doğan ile diğer personelin tanık olarak dinlenmediği, olayın yaşanıp yaşanmadığının teyit edilmediği de iade gerekçeleri arasında yer aldı. Mahkeme, iddianamede tüzel kişilere (şirketlere) yönelik güvenlik tedbiri uygulanması talep edildiğini, ancak isnat edilen suçların TCK'nın 60/4 maddesi kapsamında bu tedbirlerin uygulanabileceği suçlar arasında yer almadığını belirtti. Bu durumun CMK 170/4'e aykırı olduğu vurgulandı.

MAKUL SÜRE BEKLENMEDEN İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) suçtan zarar gören olarak gösterildiği, ancak isnat edilen suçlar yönünden kurumun neden bu sıfata sahip olduğunun gerekçelendirilmediği kaydedildi. Mahkeme, hakkında yakalama emri bulunan Abdurrahman Bayat'ın ifadesi alınmadan, makul bir süre (en az 1 ay) beklenmeksizin iddianame düzenlendiğini belirtti. Bu durumun, şüphelinin savunma hakkını kısıtladığı kanaatine varıldı. Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, tüm bu gerekçeler doğrultusunda, iddianamenin CMK 174/1-a ve 174/1-b maddeleri uyarınca iadesine, eksikliklerin giderilmesi için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dilovası, Güvenlik, Güncel, Gebze, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilovası Yangını İddianamesi İade Edildi - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
20:39
Trump: Maduro’nun atadığı başkan yardımcısı, bize ne istersek yapmaya hazır olduğunu söyledi
Trump: Maduro'nun atadığı başkan yardımcısı, bize ne istersek yapmaya hazır olduğunu söyledi
20:35
Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
20:00
Trump, bu kez Meksika’yı işaret etti: Bir şeyler yapılması gerekecek
Trump, bu kez Meksika'yı işaret etti: Bir şeyler yapılması gerekecek
19:40
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela’yı biz yöneteceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz
19:30
ABD savaş gemisindeki Maduro’dan ilk fotoğraf
ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf
19:21
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı
18:59
Venezuela’nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye’den resmi kınama bekliyoruz
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz
17:08
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 06:10:38. #7.11#
SON DAKİKA: Dilovası Yangını İddianamesi İade Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.