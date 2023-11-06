"Tarihi" bir karşılama töreni yapılmıştı! ABD'li Blinken ile Hakan Fidan arasındaki zirve başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü verdi. Ardından iki bakanın görüşmesi başladı.

KARŞILAMAYA ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILMADI

Dün gece yarısı Ankara'ya inen Blinken, Türkiye tarihinde ilk kez üst düzey herhangi bir yetkilinin katılmadığı karşılama töreniyle karşılaşmıştı. Aprondaki ışıkların yakılmadığı karşılama sonrası Blinken'a, çeşitli sokaklara asılan pankartlarla da tepki gösterilmişti.

TEL AVİV'İ ZİYARET ETMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

MAHMUD ABBAS İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

TOKYO'YU ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı. Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.