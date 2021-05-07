Doğu Anadolu'nun nisan ihracatı rekor artışla zirveyi gördü - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun nisan ihracatı rekor artışla zirveyi gördü

07.05.2021 11:03
Doğu Anadolu'nun nisan ihracatı rekor artışla zirveyi gördü, System.String[]

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden nisan ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,93'lük rekor artışla 225 milyon 456 bin dolara çıktı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden nisan ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,93'lük rekor artışla 225 milyon 456 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin, DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, nisan ayında birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 151 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl nisanda 114 milyon 484 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yılın aynı ayındaki dış satımı, yüzde 96,93'lük artışla 225 milyon 456 bin dolara ulaştı.

Nisanda en çok ihracat sanayi, tarım ve madencilikten

Geçen yıl nisan ayında yurt dışına 87 milyon 808 bin dolarlık sanayi ürünü, 22 milyon 204 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 83,48'lük artışla 161 milyon 112 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 131,88'lik artışla 51 milyon 487 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Nisan ayında madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 187,50'lik artışla 4 milyon 471 bin dolardan 12 milyon 856 bin dolara çıktı.

Sanayi ürünleri ihracatında nisan ayında ilk sırayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 188,54'lük artışla 24 milyon 116 bin dolarla çelik sektörü aldı.

Bu sektörü 22 milyon 487 bin dolarla makine, 22 milyon 261 bin dolarla kimya, 19 milyon 933 bin dolarla mobilya, 19 milyon 376 bin dolarla hazır giyim sektörleri takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı da yüzde 29,79 artarak 19 milyon 933 bin dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 4 milyon 324 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 18 milyon 734 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 4 milyon 707 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin nisan ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 54 milyon 258 bin dolarla ilk sırada Irak'ın yer aldığı görüldü.

Yıl boyunca bu alanda liderliğini koruyan Irak'ı 13 milyon 88 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 12 milyon 226 bin dolarla Türkmenistan, 11 milyon 773 bin dolarla İran, 10 milyon 86 bin dolarla Suriye ve 9 milyon 787 bin dolarla Almanya izledi.

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, Birlik olarak bölge illerinde başlatılan ihracat seferberliğinin meyvesini aldıklarını söyledi.

Geçen yıl başlayan Kovid-19 kısıtlamalarıyla mart, nisan ve mayıs aylarında salgının ihracat üzerindeki etkisini yoğun şekilde hissettiklerini belirten Tanrıver, şunları kaydetti:

"Kovid-19 önlemleri kapsamında geçen yıl nisan ayında Birliğimizden 114 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmişti. Bu senenin nisan ayında ise yüzde 100'lük artışla ihracatımız 225 milyon dolar olarak gerçekleşti. 11 aydır aralıksız devam eden ihracat artış ivmesi yakaladık. Son 11 ayda ortalama yüzde 31 oranında ihracat artışımız gerçekleşti. Geçtiğimiz sene haziran ayında başlayan ve hiç ara vermeden bugüne kadar yükselen ihracatımız için tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum."

Doğu Anadolu, İhracat, Tarım, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu'nun nisan ihracatı rekor artışla zirveyi gördü - Son Dakika Ekonomi


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