Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

7 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'da, kent girişinde polis ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

Ayrıca toplu taşıma araçlarının izin belgelerini, yolcular arasındaki sosyal mesafeyi ve kimlikleri denetleyen ekipler, vatandaşları tedbirlere uyulması ve mecbur olmadıkça yolculuk yapılmaması konusunda uyardı.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay Sakarya Şubesince, yurt dışından gelerek Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) 6 yurdunda karantinada kalan bin 749 vatandaş için üçü sıcak olmak üzere 4 öğün yemek hazırlanıyor.

Yurtların yemekhanelerinde büyük kazanlarda yapılan yemekler, hijyen kuralları çerçevesinde paketlenerek vatandaşlara ikram ediliyor.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, AA muhabirine, misafirlere sıcak su ısıtıcılarıyla çay ve kahve ikramında da bulunduklarını söyledi.

Tiryaki, koronavirüs tedbirleri kapsamında 42 ildeki 63 yurtta, yurt dışından gelen misafirleri ağırladıklarını bildirdi.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı spor hocaları, "Evde Spor Yap Projesi" ile vatandaşların evlerine konuk oluyor.

Spor salonlarının tedbir amaçlı kapatılmasının ardından kısa videolar halinde hazırlanan paylaşımlarda, hocalar öncelikle evde yapılabilecek spor hareketlerini aktarıyor.

Spor hocalarının yaptıkları egzersizler, sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Bu sayede hem öğrencilerin hem de ailelerinin zinde kalması sağlanıyor.

Açma germe ile basit jimnastik hareketleri ve eğlenceli hayvan yürüyüşleri gibi egzersizlerle vatandaşlar hem eğleniyor hem de hareketsiz kalmıyor.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı evlerinde kalan vatandaşların kesintisiz temizlik ve içme suyu ihtiyacını karşılamak ve altyapı hatlarının düzenli çalışmasını sağlamak için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Bu arada, Kartepe Belediyesi zabıta ekipleri, marketler için yayımlanan genelgedeki önlemler hakkında bilgilendirme afişleri astı.

İlçede Alo Evlat Sağlık Kulübünün 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, maaş çekimi, ilaç yazdırmaları, fatura ödemeleri gibi hizmetleri de devam ediyor.

Başiskele ve Dilovası ilçelerinde, belediye ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor. Ekipler, hayvanlar için gün boyu mama dağıtıyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince, konteyner yıkama aracı ile şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın talimatıyla, sokak hayvanlarına mama desteğinin düzenli şekilde devam ettiği bildirildi.

Çaycuma ilçesinde, halk eğitim merkezinde görevli usta öğreticiler, sağlık çalışanları için 20 bin maske üretimine başladı.

İlçe Halk Eğitim Müdürü Gökhan İncircioğlu, AA muhabirine, kurumun imkanlarını seferber ettiklerini ve MFA firmasından tedarik ettikleri ürünlerle çalışmalara başladıklarını belirtti.


Maskeleri yaklaşık iki hafta içinde devlet hastanesine teslim edeceklerini anlatan İncircioğlu, usta öğreticilerin gönüllülük esasına dayalı çalışmasıyla talepleri yerine getirmeye gayret göstereceklerini bildirdi.

Bolu

Bolu Belediyesi ekipleri, sabah şehrin en çok kullanılan alanları Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi ve Demokrasi Meydanı'nda temizlik yaptı.

Özel dezenfektanlarla yapılan temizlik kapsamında, tüm sokak ve caddeler ile buralarda bulunan ağaçlar, çöp kutuları, şehir mobilyaları ve vatandaşların temas edebileceği diğer eşyalar yıkandı.

Ayrıca Seben Kaymakamlığının aldığı Hıfzıssıhha kararına istinaden, çarşamba günleri kurulan halk pazarının, ikinci bir emre kadar Bolu dışından gelen pazarcı esnafa engellendiği bildirildi.

Göynük Kaymakamlığının da sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kararlarına istinaden pazartesi günleri kurulan halk pazarı ile semt pazarı, ikinci bir emre kadar, geçici bir süre kurulmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağduriyet yaşamaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Vali Zülkif Dağlı'nın koordinesinde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkez ve ilçelerimizde hizmetlerine devam eden Vefa Sosyal Destek gruplarına bağlı toplam 37 ekip, 21-30 Mart'ta, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 3 bin 388 kişiye ulaşmıştır. Ekiplerimiz, vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet verebilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına özverili şekilde devam etmektedir."

Düzce Belediyesi ise düzenli olarak üst geçitleri dezenfekte etmeye başladı.

Yoğunluk olan bölgelerde dezenfeksiyonu sürdüren ekipler, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkayıp ilaçlama yaptı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sahada çalışan belediye ekiplerine eşlik etti.

Çilimli Belediyesi ise pazar yeri girişine dezenfekte tüneli yerleştirerek, vatandaşların güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağlıyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle muhtemel hastaları gözlem altında tutmak için ayrılan bölümleri gezen Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Başhekim İsmail Haskul'dan bilgi aldı.


Gürel, binadaki yoğunluğun azaltılması amacıyla hastane bahçesine kurulan acil triaj çadırında da incelemelerde bulundu.

Vali Gürel, özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Öte yandan, İl Pandemi Kurulunun toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlarda başlattığı dezenfeksiyona devam etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesaplarından halka seslendi. Kovid-19'un çok tehlikeli bir virüs olduğunu vurgulayan Vergili, yaptıkları çalışmaları anlattı, vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını istedi.

Koronavirüs, Sakarya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:12 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas'ta 3 köyde daha 'koronavirüs' karantinası
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Ricardo Qauresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı
Lucescu'dan Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz         
23:03
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi         
22:57
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik         
22:36
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi         
22:30
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız         
22:07
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu         
22:05
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti         
21:44
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi         
21:02
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
Sosyal mesafeye uymadılar, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdılar Sosyal mesafeye uymadılar, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdılar         
20:17
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı 112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı         
18:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 23:15:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]