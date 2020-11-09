Dördüncü Cinnah Genç Yazarlar Yarışması ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Dördüncü Cinnah Genç Yazarlar Yarışması ödül töreni yapıldı

09.11.2020 17:51
Dördüncü Cinnah Genç Yazarlar Yarışması ödül töreni yapıldı, System.String[]

Pakistan Büyükelçiliği ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği 4'üncü Cinnah Genç Yazarlar Yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Pakistan Büyükelçiliği ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği 4'üncü Cinnah Genç Yazarlar Yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, İl Milli Eğitim Müdürleri, yarışmacı öğrenciler ile okul müdürleri katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Denemeç, Pakistan ve Türkiye'nin derin kardeşlik bağları olduğunu belirtti, Pakistan halkının, Kurtuluş ve Çanakkale savaşları ile 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişimi sırasında Türkiye'ye verdiği desteğin unutulmayacağını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında Müslüman dünyasından destek aradığı sırada, bugünkü Pakistan'ı oluşturan bölgelerin halkının şair ve filozof Muhammed İkbal'in konuşmalarıyla seferberliğe geçtiğini hatırlatan Denemeç, görevlerinin, nesillerce sürdürülen Türkiye-Pakistan kardeşliğini güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi de Cinnah Genç Yazarlar Ödülü'nün Pakistan'ın Türkiye'deki kamu diplomasisi etkinliklerinin en kilit girişimlerinden olduğunu söyledi.

Öğrencileri makalelerdeki derin düşüncelerinden, yüksek kalitedeki bilgilerinden, tutkularından ve bakış açılarından dolayı kutlayan Gazi, öğrencilerin bu çabalarını Pakistan-Türkiye ilişkilerine yapılmış değerli katkı olarak nitelendirdi.

Gazi, Cinnah'ın Türk ve Pakistan halkları arasındaki ebedi kardeşliği güçlendirmek için anahtar rol oynadığını, her iki ülkedeki liderlerin vizyonunun iki ülkenin tarihi bağlarını güçlü stratejik ortaklığa dönüştürmek olduğunu aktardı.

Yarışma hakkında detaylar veren Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, jüri panelinde değerlendirmeye alınan 11 makaleyi incelediklerini, benzer bir yarışmanın Pakistan'da da düzenlenmesini istediklerini belirtti.

Yarışmada, Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Mustafa Çakır birinci oldu. Nevşehir'deki Özel Altınyıldız Fen Lisesinden Simay Yağmur Yılmaz ikinci, Tekirdağ Muratlı Anadolu Lisesinden Beril Akgün üçüncü oldu.

Kayseri Kocasinan Anadolu Lisesinden Nazlı Can Bayraktar, Kayseri 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinden Sena Nur Gülsoy ve Bursa Osmangazi Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Lisesinden Feyza Nur Dolmacı da mansiyona layık görüldü.

Pakistan'ın kurucusu "Kaid-i Azam" (Büyük Önder) Muhammed Ali Cinnah'ın adını alan yarışmanın bu yılki teması "Cinnah ve Atatürk-20. Yüzyılın İki Büyük Lideri" olarak belirlenmişti.

Pakistan, Cinnah, Atama, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dördüncü Cinnah Genç Yazarlar Yarışması ödül töreni yapıldı - Son Dakika


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