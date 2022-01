Son dakika haberi... Down sendromlu ve otizmli çocuklar için 8 bin 500 kilometre pedal çevirdiler - Son Dakika

Down sendromlu ve otizmli çocuklar için 8 bin 500 kilometre pedal çevirdiler

MERSİN Fransa'dan 8 bin 500 kilometre pedal çevirip down sendromlu ve otizmli çocuklara dikkat çekmek için bisikletleriyle Türkiye'ye gelen Fransız çift, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

Fransız çift Emilie ve Davy Sanchis, 13 Haziran 2021'de bisikletleri ile dünya turu yapmak üzere Fransa'dan yola çıktı. Şimdiye dek 8 ülke gezen gezgin çift, Türkiye duraklarında İstanbul'un ardından İzmir, Muğla ve Antalya'dan sonra Mersin'in Silifke ilçesine uğradı.

Gittikleri her ülkede down sendromlu ve otizmli çocuklarla bir araya gelen çift, Silifke'de de Silifke Belediyesi Yaşam ve Eğitim Merkezinde öğrenim gören down sendromlu ve otizmli çocuklarla buluştu. Atatürk Anıt Meydanında down sendromlu ve otizmli çocuklarla bir araya gelen Sanchis çifti, çocuklara bisikletlerinin özelliklerini ve dünya turundaki deneyimlerini anlattı.

Daha sonra down sendromlu ve otizmli çocuklarla birlikte şehir turu yapan Sanchis çifti Silifke Belediyesi Yaşam ve Eğitim Merkezinde öğrenim gören down sendromlu ve otizmli çocuklar ve aileleri ile birlikte bir araya geldi. Davy Sanchis şimdiye kadar 8 ülke gezdiklerini belirterek, "13 Haziran 2021 tarihinde Fransa'dan bisikletlerimizle yola çıkarak Down ve otizm sendromlu çocuklarımız için Silifke'ye geldik. İnsanları bilinçlendirmek farkındalığı desteklemek adına 3 yıl önce böyle bir proje hazırladık. 3 yıl boyunca sadece pedal çevirerek dünyayı dolaşacağız. Bugünde farkındalık oluşturmak için Silifke'deyiz" dedi.

Emilie Sanchis ise, "Silifke'de down ve otizm sendromlu arkadaşlarla bir araya geldik. Gittiğimiz ülkelerde bazı ailelerle birlikte kaldık. Çok güzel zamanlar geçirdik. Burada olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

"Bugün burada Silifke Belediyesi otizmli ve down sendromlu ailelerimizle ile birlikte bir farkındalık gerçekleştirmek istiyoruz" diyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Fransa'dan gelen misafirlerimizle birlikte bisiklet turu gerçekleştireceğiz. Katkılarından dolayı otizmli ve down sendromlu ailelerimizle teşekkür ediyorum. Biz Silifke Belediyesi olarak otizmli çocuklarımız için yaşam ve eğitim merkezi açtık. Bu ve buna benzer yerlerin büyüyerek açılması için farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.