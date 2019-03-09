Son Dakika Haberleri: Dsp, İzmir'de Adaylarını Tanıttı

Dsp, İzmir'de Adaylarını Tanıttı

48 dakika önce

Demokratik Sol Parti (DSP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Karakülçe, "İzmir Büyükşehir Belediyesini 17 yıldır bunlar yönetmiyor mu ' Projeleriniz vardı da neden yapmadınız'" dedi.

Dsp, İzmir'de Adaylarını Tanıttı, System.String[]
Demokratik Sol Parti (DSP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Karakülçe, "İzmir Büyükşehir Belediyesini 17 yıldır bunlar yönetmiyor mu ' Projeleriniz vardı da neden yapmadınız'" dedi.

Karakülçe, partisinin Bornova Öğretmenevi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Bülent Ecevit'in başbakanlığı dönemindeki bir çok kazanımın günümüzde yok edildiğini, ülkenin işsizlik sorunu ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Türkiye'de anamuhalefet sorunu olduğunu, CHP'nin AK Parti iktidarının alternatifi olamadığını belirten Karakülçe, şunları kaydetti:

"Bugün DSP'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdi çıkmışlar İzmir'de proje açıklıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesini 17 yıldır bunlar yönetmiyor mu ' Projeleriniz vardı da neden yapmadınız ? Bugün İzmir'de 750 bin konut, meydana gelecek muhtemel bir depremde yerle bir olmakla karşı karşıyadır. Körfezin durumu ortada. Binlerce gencimizin belediyede iş başvuruları bekliyor. Sanki bu vatandaşlarımız, bu işleri yapsın diye bunlara oy vermemiş. İnanıyoruz ki 31 Mart bütün ilçelerimizde DSP bayrağının yükseldiği, umudun yeşerdiği bir gün olacak. Partimiz, halkımıza yeniden bir umut olacak. Bu yerel seçimlerden sonra yeniden güçlü bir şekilde sahalara döneceğiz."

DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz da yaptığı konuşmada, İzmir'de iddialı olduklarını dile getirerek, partisinin bir çok ilçede belediye başkanlıklarını kazanacağını ileri sürdü.

" Seferihisar'ımıza yazık oldu, İzmir'imize olmasın"

Toplantıda konuşan DSP Seferihisar Belediye Başkan Adayı Suna Çabuk ise Seferihisar'ın hizmet alamaması nedeniyle aday olduğunu ifade ederek, "Seferihisar'ımızda yolumuz yok, kanalizasyon ve derelerin ıslahı sorunu var. Fakat 220 milyon lira borç bırakarak, şu anda İzmir'e büyükşehir adayı olmuş bir başkanımız var. Çok ciddi sorunlar, paylaşılması gereken bilgiler var. Seferihisar'ımıza yazık oldu İzmir'imize olmasın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından DSP'nin İzmir büyükşehir ve 23 ilçedeki belediye başkan adayları tanıtıldı. DSP, Bayraklı, Menemen, Foça, Bergama, Karabağlar, Gaziemir ve Bayındır'da ilçe belediye başkan adayı çıkarmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:38 Kaynak: AA

Politika
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