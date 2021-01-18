Duayen besteci Prof. Dr. Muammer Sun son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybeden Çağdaş Çoksesli Türk Müziği'nin gelişmesinde önemli katkılar sunan duayen besteci ve eğitimci Prof. Dr. Muammer Sun, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'de çok sesli müziğin gelişmesinde önemli katkıları olan, Ankara Radyosu ve TRT Müzik Dairesinin kurulmasına öncülük eden Prof. Dr. Muammer Sun'un cenaze namazı, öğlen vakti Kocatepe Camisi'nde kılındı.

Cenazeye, Muammer Sun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemii Can Deliorman, CSO Müdürü Özgür Balkız, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, TRT Radyo Dairesi ve Müzik Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, sanatçılar ve öğrenciler katıldı.

Sun'un cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Türkiye'nin uluslaşma sürecinde besteleriyle hizmet eden önemli isimlerden biriydi"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, toplumları toplum yapan, ulusları ulus yapan değerler olduğunu, Muammer Sun'un bu değerlerin en önde gelen isimlerin başında bulunduğunu ifade etti.

Gök, "Muammer Sun, Türkiye'nin uluslaşma sürecinde besteleriyle, yazdıklarıyla, eserleriyle ölümsüz eserleriyle hizmet eden, Türk toplumunun parçası, birleştireni olan önemli isimlerinden birisiydi. Eserleri, öğrencileri, yetiştirdiği sanatçılar tarafından uzun yıllar devam ettirilecek. Muammer Sun'un öğrettiklerini bundan sonra öğrencilerinden dinleyeceğiz. Allah'tan rahmet diliyorum, ulusumuzun başı sağ olsun." dedi.

"Hocaların hocasıydı"

TRT Radyo Dairesi ve Müzik Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, Muammer Sun'un hocaların hocası olduğunu, yetiştirdiği öğrencilerin bugün "üstat" olarak anıldığını belirtti.

Muammer Sun'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Akçakaya, şunları kaydetti:

"Ömrünün son gününe kadar müziğe olan hizmetini devam ettirdi. Biz de kendilerini, geçen yıl kuruculuğunu yaptığı Ankara Radyosu Çoksesli Korosunun 50'nci yılında onurlandırmıştık. Başkanlığını yaptığım TRT Müzik Dairesinin de kurucusuydu. Türkiye'de müziğin kurumsallaşması anlamında en büyük emektarlardan birisiydi. Emekleri dünya var olduğu sürece unutulmayacak bir isim. Yönetici, sanatçı, eğitici olarak üretken bir isimdi. 1967-1969 TRT derlemelerini yapmıştı, biz onun yaptıkları üzerinden TRT Halk Müziği derlemelerini yeniden yapmaya başladık. Başımız sağ olsun. Büyük bir insandı, hocaların hocasıydı."

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, "Çok üzgünüz, içimize ateş düştü. Cumhuriyet tarihimizin, müzik tarihimizin en önemli figürlerinden bir tanesi. İcracı, besteci, eğitmen, yayıncı olarak üstün hizmetleri olmuş, kişilik olarak o kadar güzel bir kalbi, o kadar harika bir insanı kaybettik ki, çok üzüntülüyüm. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok büyük bir değerdi Muammer hocamız, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Ömrünü müziğe adayan ilklerin bestecisi

Ankara'da 1932 yılında doğan Muammer Sun, 1946'da Askeri Mızıka Okulunda müziğe başladı. 1953'te Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümüne girerek Ahmed Adnan Saygun'un öğrencisi olan Sun, konservatuvarda, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği, Muzaffer Sarısözen ile Türk Halk Müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk musikisi, Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.

Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Döneminden Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi olarak 1960'ta mezun olan Sun, aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarına öğretmen olarak atandı.

Pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazanan Muammer Sun, 1969'da sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosunu ve TRT Müzik Dairesini kurdu.

1968'de atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırlayan Sun, Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kurulmasına öncülük etti. Sun, 1967 ve 1969'da biri TRT, diğeri ODTÜ adına iki büyük folklor derlemesine imza attı.

İzmir Devlet Konservatuvarı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda görevlerde bulunan Sun, 1987'de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarına atandı, 1988'de doçent, 1993'te profesör oldu.

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği (BESOM) Kurucusu ve Onursal Başkanı, Sun Yayınevi'nin kurucusu ve yöneticisi de olan Muammer Sun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan Cumhuriyet ve Kurtuluş filmlerinin müziklerinin bestelerine de imza attı.

1999'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan emekli olan Sun'a, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, kuruluşunun 50'nci yıl dönümü olan 16 Şubat 2020'de hizmetleri dolayısıyla ödül takdim edilmişti.