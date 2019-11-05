Türkiye Satranç Federasyonunca (TSF) Çorum Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kolombiya, Çekya, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İzlanda, Macaristan, İran, Irak, İsrail, Kazakistan, Litvanya, Malezya, Moldova, Karadağ, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Somali, Güney Afrika, Sri Lanka, İsviçre, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, ABD, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'dan 235 sporcu katıldı.

29 Ekim'de başlayan olimpiyatlarda, Azerbaycan birinci, Özbekistan ikinci, Belarus da üçüncü oldu. Olimpiyatta dereceye giren takım ile sporcular için kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 38 ülkeden 400'ü aşkın konuğu ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, dereceye giren takımları tebrik etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise kendisini memleketinde gibi hissettiğini söyledi.

Organizasyonda şampiyon olan Azerbaycan Satranç Takımı'nı tebrik eden İbrahim, "Biz tek millet, iki devletiz. Buradaki yetkililer, dünya çocuklarına Türkiye'nin kalbini açtı. Organizasyonda başarılı olan bizim aslanları da tebrik ediyorum. Siz, kardeş Türkiye'de hem Azerbaycan için hem de Türkiye için mücadele ettiniz. Teşekkür ederim." diye konuştu.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, 6 kıtadan yüzlerce sporcunun satranç oynamak için Çorum'da buluştuğunu kaydetti.

Olimpiyatta her sporcunun kendi ülkesi için hamle yaptığını belirten Tulay, "Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz, dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olarak bilinen Kadeş Barış Antlaşması'nın imzalandığı topraklara ayak bastı. Kardeşliğin ve sevginin merkezi Çorum'u tanıma fırsatı buldular. Organizasyonumuza katılan ve dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.