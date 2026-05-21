Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Kültürel mirası yaşatacak nesiller yetiştirmek istiyoruz

21.05.2026 15:26
İstanbul’da başlayan 8’inci Etnospor Kültür Festivali’nde konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin kültürel mirası yeni nesillere aktarma misyonu taşıdığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul Valisi Davut Gül de organizasyonun kültürel birlikteliğe katkısına dikkat çekti.

İstanbul Atatürk Havalimanı, bu yıl 8’incisi düzenlenen Etno spor Kültür Festivali’ne ev sahipliği yapmaya başladı. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen ve 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, renkli gösteriler ve yoğun katılımla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Festivalin açılışı Han Çadırı önünde öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle yapılırken, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Ekibi’nin performansı büyük ilgi gördü. Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeden katılımcının yer aldığı festivalde geleneksel sporlar, halk oyunları, kültürel etkinlikler ve yöresel lezzetler ziyaretçilerle buluştu.

BİLAL ERDOĞAN: DÜNYANIN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ YAŞATMAK İSTİYORUZ

Festival alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, organizasyonun kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Festivalde 20’den fazla ülkeden geleneksel sporların ve kültürel değerlerin sergilendiğini belirten Erdoğan, ziyaretçilerin farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı bulacağını ifade etti.

Bilal Erdoğan, “Çok güzel bir günde, çok güzel bir festivalde bir aradayız. Özellikle atlı spor gösterileri çok etkileyiciydi. Buraya gelen vatandaşlarımız farklı ülkelerden geleneksel sporları, halk oyunlarını ve kültürel tatları deneyimleme fırsatı bulacak. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yoğun ilgisi bizi çok memnun ediyor” dedi.

Etnospor Birliği’nin temel hedefinin kültürel mirası yeni nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bizim misyonumuz dünyanın kültürel zenginliğini koruyacak, kendi kimliğini ve kültürünü yaşatacak nesiller yetiştirmek. Bugün burada bunu başardığımızı görüyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: DÜNYA BURADA BULUŞUYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da festivalin uluslararası kültürel birlikteliğe önemli katkı sunduğunu belirtti. Organizasyonun coşkulu atmosferine dikkat çeken Bakan Bak, birçok ülkeden katılımcının aynı alanda buluşmasının önemli bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

Bak açıklamasında, “Özbekistan burada, Kazakistan burada, Azerbaycan burada, Kırgızistan burada. Gönül coğrafyamızdan çok sayıda ülke burada buluşuyor. Çocukların heyecanı gerçekten çok güzel. Geleneksel sporlarımızın yaşatılması ve gençlere aktarılması çok kıymetli” diye konuştu.

Festivalde yer alan atlı spor gösterilerinin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geleneksel sporlara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. Kültürel mirasın korunmasının sporun birleştirici gücüyle daha anlamlı hale geldiğini vurgulayan Bakan Bak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: GENÇLER GELENEKSEL SPORLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül de Haberler.com’a özel yaptığı açıklamada festivalin gençler açısından önemli bir kültürel etkinlik olduğunu ifade etti. Festival alanındaki yoğun katılıma dikkat çeken Gül, vatandaşların geleneksel sporlarla buluşmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Vali Gül, “Her taraf cıvıl cıvıl. Gençlerimiz, çocuklarımız ve ailelerimiz yoğun ilgi gösteriyor. İnsanlar artık rutin etkinliklerin dışına çıkmak istiyor. Geleneğimizden gelen sporların yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması son derece önemli” dedi.

Festivalin İstanbul için önemli bir kazanım olduğunu belirten Gül, organizasyonda emeği geçen başta Bilal Erdoğan olmak üzere tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti. Dört gün boyunca devam edecek festivalde geleneksel spor müsabakaları, sahne gösterileri, kültürel etkinlikler ve dünya mutfaklarından lezzetler ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

