Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 4 milyonu geçti.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 4 milyonu geçti.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 4 milyon 22 bin 416'ya ulaştı.

Tedavi görenlerin 3 milyon 964 bin 872'sinde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 57 bin 544 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının giderek yükselmesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 1 milyon 350 bin 891 ile aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken, onu 515 bin 386 ile Brezilya, 227 bin 861 ile Rusya, 197 bin 840 ile Hindistan, 107 bin 615 ile Pakistan, 103 bin 767 ile Peru, 75 bin 680 ile Bangladeş, 61 bin 29 ile Meksika, 57 bin 807 ile Fransa, 56 bin 190 ile Güney Afrika, 52 bin 632 ile Suudi Arabistan, 44 bin 596 ile Kolombiya, 42 bin 259 ile Mısır, 34 bin 861 ile Şili, 35 bin 457 ile Belçika, 32 bin 874 ile Arjantin, 29 bin 633 ile İran, 28 bin 575 ile Kanada, 27 bin 411 ile Endonezya, 23 bin 677 ile Filipinler, 22 bin 957 ile Ekvador, 21 bin 732 ile Ukrayna, 20 bin 775 ile Irak ve 20 bin 252 ile Bolivya izledi.

Türkiye'de hasta sayısı azalıyor

Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi. Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken, bu sayı 3 Haziran itibarıyla 30 bin 961'e kadar geriledi.

Türkiye'de 26 Haziran itibarıyla 22 bin 248 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Hastalardan 963'ü yoğun bakımda, 382'si ise solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı, 7 Nisan'da 1 milyonu, 18 Nisan'da 1,5 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 14 Mayıs'ta 2,5 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 17 Haziran'da ise 3,5 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 9 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 494 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4 milyonu aştı - Son Dakika

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