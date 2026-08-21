Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye geliyorlar: Barista eğitimi alıp kendi markalarını kuruyorlar

Uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalı kahve eğitimleri veren Yunus Çakmak, kahve kavurma ve barista eğitimlerinin yanı sıra kafe kurulumu ve profesyonel kahve danışmanlığı hizmetleriyle sektöre yeni profesyoneller kazandırıyor.

"TÜRKİYE ARTIK SADECE KAHVE TÜKETEN BİR ÜLKE DEĞİL"

Türkiye’nin uluslararası kahve sektöründeki konumunun giderek güçlendiğini ifade eden Çakmak, dünyanın farklı noktalarından insanların eğitim almak için Türkiye’ye gelmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Çakmak, “Türkiye artık sadece kahve tüketen değil, kahve konusunda eğitim veren ve dünyaya profesyoneller kazandıran bir ülke” ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin yalnızca teorik bilgilerle sınırlı olmadığını belirten Çakmak, profesyonel kahve kavurma ve espresso makinelerinin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden seçilen nitelikli kahve çekirdeklerinin de eğitimlerde kullanıldığını aktardı. Çakmak, kaliteli kahveyi anlatmanın yanı sıra katılımcılara bu kahveyi doğru ekipmanlarla deneyimletmenin de önemli olduğunu vurgulayarak, ekipman, teknoloji ve kahve çekirdeğine sürekli yatırım yaptıklarını dile getirdi.

“O ÇEKİRDEĞİN FİNCANA GELENE KADAR GEÇİRDİĞİ TÜM SÜRECİ BİLMEK GEREKİYOR"

Kahveye yalnızca fincandaki ürün üzerinden yaklaşmadıklarını belirten Çakmak, kahvenin yetiştiği bölgeleri ve üretim süreçlerini yerinde görmek amacıyla dünyanın farklı kahve coğrafyalarını ziyaret ettiklerini söyledi. Çakmak, kahve eğitiminin kavurma makinesinin başında başlamadığını belirterek, “Kahvenin yetiştiği toprağı, üreticiyi, çekirdeğin hikâyesini ve o çekirdeğin fincana gelene kadar geçirdiği tüm süreci bilmek gerekiyor” dedi.

Bugüne kadar çok sayıda kahve üretim bölgesini ziyaret ettiklerini ifade eden Çakmak, farklı coğrafyalarda edindikleri deneyimleri Türkiye’de verdikleri eğitimlere aktardıklarını kaydetti.

KATILIMCILAR KENDİ KAVURMA PROFİLLERİNİ OLUŞTURUYOR

Özellikle kahve kavurma eğitimlerinde katılımcıların uygulamalı çalışmalar yaptığını belirten Çakmak, öğrencilerin farklı kahve çekirdeklerinin karakterlerini tanıdığını, kendi kavurma profillerini oluşturduğunu ve kendi kahvelerini kavurduğunu söyledi.

Türkiye’de aldıkları eğitimin ardından katılımcıların kendi ülkelerinde profesyonel olarak çalışmalarına devam ettiğini aktaran Çakmak, eğitimlerin uluslararası bir bilgi ve deneyim aktarımına dönüştüğünü ifade etti.

KAFE KURMAK İSTEYEN GİRİŞİMCİLERE DANIŞMANLIK

Kahve sektörüne adım atmak isteyen girişimcilerin de eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlandığını belirten Çakmak, kafe açmak isteyenlere marka oluşturma, menü geliştirme, ekipman ve kahve seçimi, operasyon ve kafe kurulumu gibi alanlarda destek verdiklerini söyledi.

Çakmak, eğitim alan kişilerin zaman içerisinde kendi markalarını kurmasının kendileri açısından en önemli başarı göstergelerinden biri olduğunu belirterek, “Bizden eğitim alan bir kişinin kendi markasını oluşturması, kendi kahvesini kavurması ve zaman içinde kendi ekibini kurarak büyümesi bizim için eğitimin gerçek başarısıdır” dedi.

HEDEF TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA KAHVE PROFESYONELLERİ KAZANDIRMAK

Kahve sektöründeki gelişimin yalnızca yeni kafelerin açılmasıyla değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çakmak, Türkiye’nin uluslararası kahve eğitimlerinin merkezlerinden biri haline gelmesinin önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelen kişilerin burada edindikleri bilgi ve deneyimleri kendi ülkelerine taşımasının sektör açısından katma değer oluşturduğunu belirten Çakmak, hedeflerinin Türkiye’nin kahve alanındaki eğitim ve bilgi birikimini uluslararası standartlarda daha ileri taşımak olduğunu söyledi.

Çakmak, “İnsanlar artık sadece kahve içmek için değil; kahveyi öğrenmek, kavurmak, üretmek, kahvenin kaynağını tanımak ve kendi markalarını kurmak için Türkiye’ye geliyor” dedi.

Türkiye’nin kahve sektöründe yalnızca tüketici konumunda olmadığını belirten Çakmak, eğitim, üretim, danışmanlık ve profesyonel yetiştirme alanlarında da uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmeyi hedeflediklerini kaydetti.