Dünyanın en yaşanabilir şehri: Auckland - Son Dakika

Yeni Zelanda'da ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu Auckland, dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi. En az yaşanabilir şehirler sırasında birincilik ise Venezuela'nın başkenti Karakas'ın oldu.

Economist Intelligence Unit (EIU), istikrar, altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörleri göz önünde bulundurarak dünyanın en yaşanabilir şehirlerini seçti. 140 şehrin yer aldığı araştırmanın ardından yayınlanan rapora göre dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde birinci sırayı Auckland aldı. Yeni Zelanda'nın en kalabalık şehri olmakla birlikte ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu şehri Auckland'ın başarısının korona virüs salgınında gösterilen başarıdan kaynaklandığı belirtildi. Auckland listede başı çekerken, onu Japonya'dan Osaka, Avustralya'dan Adelaide, Yeni Zelanda'dan Wellington ve Japonya'nın başkenti Tokyo izledi. İngiltere'den ise hiçbir şehir ilk 10'a giremedi.

Listede Avrupa'dan şehirlerin gerilediği, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda'dakilerin ise yükseldiği göze çarptı. Söz konusu ada ülkeleri, korona virüs salgınına hızlı bir şekilde harekete geçerken, vakaları en aza seviyeye indirmeyi ve kısıtlamaları hafifletmeyi başardı. Raporda, "Auckland, Covid-19 pandemisindeki başarılı yaklaşımı sayesinde sıralamada zirveye yükseldi. Avrupa şehirleri bu yılki listede özellikle kötü performans gösterdi. Sıralamadaki en büyük 10 düşüşün 8'i Avrupa şehirlerinden" denildi. Avusturya'nın başkenti Viyana'nın ilk sıradan 12. sıraya gerilediği vurgulanırken, birkaç yıldır listenin başında olduğunun altı çizildi. Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg'un da sert bir düşüş yaşadığı, 34 sıra gerileyerek 47. olduğu ifade edildi.

Ayrıca, "Dünyadaki şehirler artık pandemi başlamadan öncekinden çok daha az yaşanabilir durumda ve Avrupa gibi bölgelerin özellikle sert darbe aldığını gördük" ifadeleri kullanıldı.

2021 yılında dünyanın en yaşanabilir 10 şehri şu şekilde sıralandı:

Auckland, Osaka, Adelaide, Wellington, Tokyo, Perth, Zürih, Cenevre, Melbourne, Brisbane.

Dünyanın en az yaşanabilir 10 şehri ise Şam (Suriye), Lagos (Nijerya), Port Moresby (Papua Yeni Gine), Dhaka (Bangladeş), Cezayir (Cezayir), Trablus (Libya), Karaçi, (Pakistan) Harare (Zimbabve) Douala (Kamerun), Karakas (Venezuela) oldu. - AUCKLAND