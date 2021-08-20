Düzce'de 3 ilçeye Kaymakam atandı - Son Dakika

Düzce'de 3 ilçeye Kaymakam atandı

DÜZCE (İHA) – Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararnamesi ile Düzce'den 3 ilçe kaymakamı başka yerlere atanırken, 3 ilçeye yeni kaymakam ve Düzce Valiliği'ne de Vali yardımcısı ataması yapıldı.

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