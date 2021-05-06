Edebiyatçı Emine Işınsu Öksüz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Edebiyatçı Emine Işınsu Öksüz, son yolculuğuna uğurlandı

06.05.2021 14:55
Edebiyatçı Emine Işınsu Öksüz, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hayatını kaybeden duayen edebiyatçı 83 yaşındaki Emine Işınsu Öksüz için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hayatını kaybeden duayen edebiyatçı 83 yaşındaki Emine Işınsu Öksüz için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Emine Işınsu Öksüz'ün eşi Prof. Dr. İskender Öksüz ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, eski MHP Milletvekili Şevket Bülend Yahnici, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve Öksüz'ün yakınları katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cenazeye çelenk gönderdi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında tekbirlerle araca taşınan Emine Işınsu Öksüz'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

Edebiyata adanmış bir ömür

Aralarında "Sancı", "Çiçekler Büyür", "Azap Toprakları" ve "Ak Topraklar"ın bulunduğu 20'yi aşkın eserin sahibi olan Emine Işınsu Öksüz, 17 Mayıs 1938'de Kars'ta dünyaya geldi.

Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna'nın kızı olan yazar, annesinden dolaylı sürekli edebiyattan söz edilen ve şiir okunan bir çevrede, babasının görevleri nedeniyle de Sarıkamış, Şanlıurfa ve Karaman gibi yurdun çeşitli yerlerinde yaşayarak büyüdü.

Öksüz, annesiyle çıkardıkları "Ayşe Dergisi" ile başlayan dergi yayıncılığın ardından ilk şiir kitabını henüz 17 yaşındayken "İki Nokta" adıyla yayımladı.

"Küçük Dünya" adlı kitabından sonra da 1960'lı yıllarda yoğun bir şekilde roman yazmaya yönelen usta kalem, fikir ve sanat dergisi "Töre"yi 1971-1981 yılları arasında çıkardı.

1979'da yazdığı ve Türkiye'nin, 1970'lerden sonra içinde bulunduğu öğrenci olaylarını konu alan romanı Sancı, büyük ilgi gördü ve çok sayıda baskısı yapıldı. Esaret altındaki Kırım, Balkan ve Kerkük Türklerinin sorunlarını romanlarına yansıtan Işınsu, 1980'lerden sonra Yunus Emre, Hacı Bayram Veli ve Niyazi Mısri gibi ünlü mutasavvıfların hayatlarını romanlaştırdı.

"Bir Yürek Satıldı" (1967), "Bir Milyon İğne" (1967) ve "Adsız Kahramanlar" (1975) oyunlarını da kaleme alan Öksüz'ün TRT'de radyofonik oyun olarak yayınlanan "Bir Yürek Satıldı" eseri ile "Küçük Dünya" romanı televizyon dizisi olarak TRT'de izleyicilerle buluştu.

Birçok dergi ve gazetede de yazıları yayımlanan Öksüz, Yeni İstanbul ve Sabah gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği gibi birçok kurumdan ödül aldı.

Yazar Emine Işınsu??????? Öksüz, Prof. Dr. İskender Öksüz ile evli ve üç çocuk annesiydi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edebiyatçı Emine Işınsu Öksüz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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