Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Karşısında Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e Yürüdü - Son Dakika
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Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Karşısında Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e Yürüdü

01.10.2022 14:56

Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto etmek için 1. Meclis önünden Anıtkabir'e yürüdü. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Yürüyüşümüzü; öğretmene saygı, öğretmenlik mesleğine yakışır bir kanun için; eğitime bütçe, eğitim emekçilerine insan onuruna yakışır bir ücret için; bu ülkedeki her bir çocuğumuzun laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı için yaptık. Bu yürüyüş tarihe geçmiştir” dedi. Yürüyüşe destek veren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısını öğretmen arkadaşlarımıza ulaştırdık. Bu mücadele sonuna kadar yanınızdayız dedi. 19 Kasım’da yapılacak sınava da katılmamaları çağrısı yapıyoruz, genel başkanımızın bu çağrısının arkasındayız, öğretmenlerimiz de bu çağrıya yanıt versin istiyoruz” dedi.

Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek için 1. Meclis önünden Anıtkabir'e yürüdü. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Yürüyüşümüzü; öğretmene saygı, öğretmenlik mesleğine yakışır bir kanun için; eğitime bütçe, eğitim emekçilerine insan onuruna yakışır bir ücret için; bu ülkedeki her bir çocuğumuzun laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı için yaptık. Bu yürüyüş tarihe geçmiştir" dedi. Yürüyüşe destek veren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını öğretmen arkadaşlarımıza ulaştırdık. Bu mücadele sonuna kadar yanınızdayız dedi. 19 Kasım'da yapılacak sınava da katılmamaları çağrısı yapıyoruz, genel başkanımızın bu çağrısının arkasındayız, öğretmenlerimiz de bu çağrıya yanıt versin istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen Eğitim-İş üyesi öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek için 1. Meclis önünden Anıtkabir'e yürüdü. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu; Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, Suat Özcan, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Hatay Milletvekili Serkan Topal da yürüyüşe destek verdi.

Öğretmenler, "Öğretmene Saygı Öğretmene Yakışır Kanunu" yazılı pankartlar taşırken, "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı. Yürüyüş sırasında zaman zaman polis ile öğretmenler arasında gerginlik yaşandı.

Yürüyüşlerini Anıtkabir'de tamamlayan öğretmenler adına Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Bizlerle beraber bugün Ata'mıza, baş öğretmenimize kutlu, bu onurlu yürüyüşü gerçekleştiren arkadaşlarımız ayağınıza, yüreğinize sağlık. Ata'mıza bir saygı duruşu için buraya geldik. Yürüyüşümüzü; öğretmene saygı, öğretmenlik mesleğine yakışır bir kanun için, eğitime bütçe, eğitim emekçilerine insan onuruna yakışır bir ücret için; bu ülkedeki her bir çocuğumuzun laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı için yaptık. Bu yürüyüş tarihe geçmiştir" diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise şunları söyledi:

"Bugün Eğitim-İş sendikasının Anadolu'nun dört bir yanından 'Büyük Yürüyüş' adını verdikleri bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Bu yürüyüş sadece öğretmenler odasında öğretmenleri ayrıştıramazsınız, bölemezsiniz, bizim baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür, ona saygı duruşuna geldik ama her birimiz uzman öğretmenleriz haklarımızı verinceye kadar biz bu mücadeleyi yürüteceğiz dediler. CHP milletvekili grubu olarak grup adına 10 arkadaşımızla birlikte buradayız. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını öğretmen arkadaşlarımıza ulaştırdık. Sizin hakkınız; bu ülkenin çocuklarının laik, demokratik, bilimsel eğitimin bir mücadelesi olduğunu biliyoruz. Bu mücadele sonuna kadar yanınızdayız dedi. 19 Kasım'da yapılacak sınava da katılmamaları çağrısı yapıyoruz, genel başkanımızın bu çağrısının arkasındayız, öğretmenlerimiz de bu çağrıya yanıt versin istiyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Karşısında Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e Yürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Karşısında Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e Yürüdü - Son Dakika
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