EGM: Deprem üzerinden tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap tespit edildi - Son Dakika

EGM: Deprem üzerinden tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap tespit edildi

30.10.2020 21:01
EGM: Deprem üzerinden tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap tespit edildi, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısının tespit edildiğini aktarıldı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısının tespit edildiğini aktarıldı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 20 paylaşıma rastlanıldığı, yapılan 6 paylaşımın kullanıcısının tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için adli mercilere intikal ettirileceği, konuya ilişkin takibat ve çalışmaların hassasiyetle devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kaydedildi.


EGM: Deprem üzerinden tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap tespit edildi

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EGM: Deprem üzerinden tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap tespit edildi - Son Dakika


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