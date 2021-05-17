ELAZIĞ'DA FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika

ELAZIĞ'da bazı siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları nedeniyle Elazığ'da CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi temsilcilerinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. İzzetpaşa Camisi önünden başlayan ve Öğretmenevi önünde son bulan yürüyüşün ardından konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Filistinlilere destek olmanın yurttaşlık görevi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İsrail siyonizminin Filistinli Müslüman kardeşlerimize karşı yıllardır uyguladığı baskının, zulmün isyanını Elazığ'dan bir ışık saçmak için çıktığımız yolda bize verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Filistin halkının yanında olmak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan 84 milyon yurttaşımızın asli görevi ve sorumluluğudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak, biz Mustafa Kemal'in kültüründen, geleneğinden, cumhuriyetin değerlerinden gelenler olarak Filistin'deki kardeşlerimize sahip çıkmayı kendimizi bir yurttaşlık görevi biliriz."