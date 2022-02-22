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Elektrikli otomobil yarışı FIA-ETCR'nin Türkiye'ye gelmesi - Son Dakika

Elektrikli otomobil yarışı FIA-ETCR'nin Türkiye'ye gelmesi

22.02.2022 12:51
Elektrikli otomobil yarışı FIA-ETCR'nin Türkiye'ye gelmesi

Uluslararası Motor Sporları Federasyonunun (FIA) katkılarıyla düzenlenen Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası'nın (FIA-ETCR) bir ayağı, 20-22 Mayıs tarihlerinde ilk kez İstanbul'da yapılacak.

Uluslararası Motor Sporları Federasyonunun (FIA) katkılarıyla düzenlenen Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası'nın (FIA-ETCR) bir ayağı, 20-22 Mayıs tarihlerinde ilk kez İstanbul'da yapılacak.

Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası'nın Türkiye lansmanı, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde Haliç'teki Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, EMSO Sportif CEO'su Mert Güçlüer, FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "İlklerin belediyesi Beyoğlu, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Biz de Bakanlık olarak sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah neticeleri hayırlı olur." diye konuştu.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yarışın kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Milli gururumuz TOBB'un yer almasını umduğumuz bir organizasyon olarak görüyoruz. İnşallah mayıs sonunda yarışı üst düzey bir organizasyonla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

EMSO Sportif CEO'su Mert Güçlüer de Türkiye'den dünyaya yansıyacak bu etkinlik kapsamında, markaların global ölçekte tanınırlığının artırılması, turizm, tanıtım, yeni teknolojiler ve sporcu yetiştirmek gibi birçok açılım için birbirinden değerli kurumlarla çalıştıklarını söyledi.

Güçlüer, Türkiye'nin üretimini gerçekleştirdiği markalar ve genç nüfusu ile Avrupa'nın en önemli otomotiv üretim üslerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, 'Elektrikli Formula' olarak anılan FIA-ETCR'nin heyecanla takip edileceği ülkelerden olacak. 2022 yılında İstanbul Park'ta koşulacak organizasyonumuzu önümüzdeki sene Beyoğlu caddelerine taşıyarak Türkiye'de bir ilke imza atacağız." diye konuştu.

Gavory: "İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi"

Konuşmasına Türkçe, "Teşekkür ederim. Merhaba." diyerek başlayan FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory, İstanbul'un ikonik bir şehir olduğunu ve burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Gavory, daha önce de İstanbul'a geldiğini ve kente aşık olduğunu dile getirerek, "İstanbul'da yaşadığınız için farkında olmayabilirsiniz ama dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Burada olmak çok heyecan verici. İstanbul'da, Beyoğlu'nda şehir içi yarış yapmak bir hayalin gerçekleşmesi. Bunun için çaba harcayan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörünün büyük bir dönüşüm geçirdiğine dikkati çeken Gavory, yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ülkelerin çevre politikalarını bunlara göre belirlediğini ve elektrikli araç kullanımının her geçen gün daha da arttığını kaydetti.

Geçen sezon 5 yarış düzenlediklerini, bu sezon ise takvimde 7 yarış bulunduğunu aktaran Gavory, geçen yılki mücadelelerin toplam 153 ülkede, 53 kanalda yayınlandığı bilgisini paylaştı. 877 saat yayın yapıldığını belirten Gavory, 170 milyondan fazla sosyal medya etkileşimi sağlandığını ifade etti.

2022 takvimi

670 beygir gücündeki araçların mücadele edeceği Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası'nın 2022 takviminde şu yarışlar bulunuyor:

6-9 Mayıs: Fransa, Pau-Ville Pisti

20-22 Mayıs: Türkiye, İstanbul Park

10-12 Haziran: Macaristan, Hungaroring Pisti

17-19 Haziran: İspanya, Jarama Pisti

8-10 Temmuz: Belçika, Zolder Pisti

22-24 Temmuz: İtalya, Autodromo Vallelunga

7-9 Ekim: Güney Kore, Inje Speedium

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elektrikli otomobil yarışı FIA-ETCR'nin Türkiye'ye gelmesi - Son Dakika


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