Elif Sanchez\'in 4. albümü "Así pues…" tüm dijital platformlarda

Müzikal yolculuğunda Türk halk müziği, klasik müzik, caz ve dünya müziğini kendine özgü bir yorumla bir araya getiren Elif Sanchez, 4. albümü "Así pues…" ile dinleyicilerle buluştu. O Kwarteto Yaylı Dörtlüsü ile birlikte kaydedilen albüm, 5 Haziran itibarıyla Pasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. İspanyolca, Portekizce, Türkçe ve Yunanca şarkılardan oluşan albümde Guinga, Antonio Serrano, Cenk Erdoğan ve Dimitris Bakoulis konuk sanatçı olarak yer aldı. Albüm, Brezilya'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye uzanan kültürel ve müzikal bir yolculuk sunarken, Elif Sanchez'in çok dilli ve çok katmanlı müzik anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

ALBÜMDE DÜNYA MÜZİĞİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİ YER ALDI

Elif Sanchez'in "Así pues…" albümü, farklı coğrafyaların müzikal renklerini aynı potada buluşturan özel bir çalışma olarak öne çıkıyor. Albümde Guinga, Antonio Serrano, Cenk Erdoğan ve Dimitris Bakoulis gibi önemli isimlerin konuk sanatçı olarak yer alması, projenin uluslararası niteliğini güçlendirdi. Ayrıca Ismail Lumanovski, Panagiotis Andreou ve Engin Günaydın da konuk sanatçı olarak albüme katkı sundu. Albümün ruhunu oluşturan en önemli unsurlardan biri ise O Kwarteto Yaylı Dörtlüsü oldu. Yaylı çalgıların albümdeki anlatımı, şarkıların farklı kültürlere uzanan duygusal yapısını desteklerken, Elif Sanchez'in vokal yorumu da bu çok yönlü müzikal atmosferi tamamladı. Elif Sanchez, albüme ilişkin değerlendirmesinde, çok değerli müzisyenlerle aynı projede buluşmanın kendisi için büyük bir heyecan ve mutluluk olduğunu ifade etti. Sanchez, yıllardır hayranlıkla takip ettiği müzisyenlerle aynı yolculuğu paylaşmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Así pues…" albümünün dinleyicileri Brezilya'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye uzanan duygu dolu bir yolculuğa davet ettiğini söyledi.

ELİF SANCHEZ'İN MÜZİK YOLCULUĞU YENİ ALBÜMLE DEVAM EDİYOR

Müzisyen bir aileden gelen Elif Sanchez, 10 yaşına kadar ailesinden aldığı müzik eğitiminin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndan üstün başarı ödülü ile mezun oldu. 2017 yılında Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü'nü kazanarak Berklee College of Music'den mezun olan Sanchez, müzik kariyerinde farklı kültürleri bir araya getiren çalışmalarıyla dikkat çekti. 2021 yılında kendi adıyla yayımladığı ilk albümünde Türk Halk Müziği, klasik müzik ve caz eğitimini harmanlayan sanatçı, Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasının sevilen türkülerini kendine has yorumuyla seslendirdi. Ardından 11 Grammy ödüllü, 20'den fazla Altın ve Platin plak sahibi besteci, gitarist ve prodüktör Javier Limon prodüktörlüğünde hazırlanan 2. albümü "MI VOZ" ile geniş kitlelere ulaştı. Albümde Kenan Doğulu ile düet yaptığı "Vuelve (Kurşun Adres Sormaz Ki)" büyük ilgi gördü. Elif Sanchez, daha sonra Paul Sanchez ile "Tres Palabras" ve Javier Limón'un "Viajeras" albümünde yer alan "A Donde Te Has Ido" çalışmalarını yayımladı. Selami Şahin'in sanat kariyerinin 57. yılı için hazırlanan "Selami Şahin Şarkıları 1" albümünde "Benim İçin Öldün Artık" şarkısını yorumlayan sanatçı, Madrid Caz Festivali'nde birlikte sahne aldığı dünyaca ünlü Alfredo Rodriguez ile de iki şarkı kaydetti. İkili, "Besame Mucho" şarkısını tekli olarak yayımladı.

"ASÍ PUES…" DÖRT DİLDE MÜZİKAL BİR YOLCULUK SUNUYOR

Elif Sanchez'in yeni albümü "Así pues…", İspanyolca, Portekizce, Türkçe ve Yunanca şarkılardan oluşuyor. Albüm, sanatçının farklı coğrafyalar arasında kurduğu müzikal bağları ve çok dilli yorum gücünü yansıtırken, dinleyiciye sınırları aşan bir atmosfer sunuyor. Sanchez, albümle ilgili açıklamasında, "Albümde Guinga, Antonio Serrano, Cenk Erdoğan ve Dimitris Bakoulis gibi çok değerli isimlerle çalışmanın heyecanını yaşarken; Ismail Lumanovski, Panagiotis Andreou ve Engin Günaydın'ın konuk sanatçı olarak projeye dahil olması benim için ayrıca büyük bir mutluluk oldu. Yıllardır hayranlıkla takip ettiğim müzisyenlerle aynı yolculuğu paylaşmak çok kıymetliydi. Tüm bu yolculuğa ruhunu veren ve her şeyi bir araya getiren yaylı çalgılar dörtlüsü O Kwarteto ile çalışmak ise albümü unutulmaz bir deneyime dönüştürdü" ifadelerini kullandı. Sanatçı, "Así pues… sizi Brezilya'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye uzanan duygu dolu bir yolculuğa davet ediyor. Sadece arkanıza yaslanın ve bu yolculuğun tadını çıkarın" sözleriyle albümün dinleyiciye sunduğu atmosferi anlattı. Elif Sanchez, daha önce aşkın farklı katmanlarını keşfe çıktığı ve kendi yazdığı Türkçe, İngilizce ve İspanyolca şarkılardan oluşan 3. albümü "Stages of Love" ile müzikseverlerle buluşmuştu. Sanatçı ayrıca "Kırmızı Buğday", "Ayrılıq" ve "Me Skotose Giati Tin Agapousa" teklileriyle de dikkat çekmişti. Elif Sanchez'in 4. albümü "Así pues…", Pasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda dinlenebiliyor.