Emekli Aylığı 20 Bin Liraya Yükseldi

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurula, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katıldı. Teklifin 13'ncü maddesi üzerine verilen önergenin gerekçesini açıklamak için kürsüye gelen CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'nın konuşması esnasında CHP'li milletvekilleri Genel Kurul salonuna emekliler ile ilgili afişler astı. Afişleri, AK Partili milletvekilleri indirirken Meclis Başkanvekili Adan, afişlerin mitinglerde olacağını belirtti ve Genel Kurul'un çalışma düzeninin bozulmaması gerektiğini dile getirdi. Ardından teklif üzerine görüşmelere devam edildi. Teklifin tümü üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından milletvekilleri lehte ve aleyhte söz aldı. Bu bölümde teklif aleyhinde konuşmak isteyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, maket tabut ve mezar taşı ile kürsüye gelmek istedi. AK Parti'li milletvekilleri maket tabut, mezar taşı ile kürsüye çıkmanın Meclis İç Tüzüğü'ne aykırı olduğunu kaydederek tepki gösterdi. Meclis Başkanvekili Celal Adan da maket tabut ile kürsüye çıkmanın kabul edilemeyeceğini söyledi ve birleşime 5 dakika ara verdi.

ARBEDE YAŞANDI

Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Adan, maket tabutun kendisine verilmesini isterken AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında Başkanlık Divanı önünde arbede yaşandı. Arbedenin sürmesi üzerine Adan bir kez daha birleşime 5 dakika ara verdi. Aranın ardından toplanan Genel Kurul'da söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kürsüye maket tabutla geldi. Adan, tabutun alınması gerektiğini söyledi ve tabut kürsüden alındı.

'O KARTON TABUTTAN MI UTANIYORSUNUZ?'

AK Parti ve CHP Milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar sürerken Ağbaba, "Emekliyi mezara sokarken utanmıyorsunuz da o karton tabuttan mı utanıyorsunuz? Bu tabuta kim saldırır, vampirler saldırır. Bugün AK Parti grubuna ve tabuta, mezar taşına saldıranlara emekliler adına teşekkür ediyorum. Kim emeklinin dostu, kim emeklinin düşmanı, kimin samimi olup olmadığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

KÜFÜR POLEMİĞİ

Meclis Başkanvekili Adan, arbede sırasında bir milletvekilinin CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'a küfür ettiğini ve milletvekilinin özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ardından söz alan CHP'li Öztunç, "Tayyip Bey dahil beni pek çok insan tanır, AK Parti'li milletvekili arkadaşlarım da tanır, uzun yıllardır bu parlamentodayım. Ben kimseye kötü laf etmem, kavga olursa araya girmeye çalışır ve ayırmaya çalışırım, yine öyle yapıyordum. Ancak AK Parti'nin Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan çok ağır küfür etti, olmaz, yakışmaz. Sonrasında bir başka AK Partili arkadaşım iyi niyetle dedi ki, 'Konuştum, söylemediğini söylüyor' dedi. Yüzüme söyledi ve birçok kişi duydu. Küfür etti. Bakara Suresi 10'ncu ayet, 'Yalan söyleyenin kalpleri kirlidir' diyor. Ben özür bekliyorum. Ayıptır, günahtır. Benim annem yarın ya da cumartesi sabahı kalp kapakçığı ameliyatı olacak" diye konuştu.

'ANNENİZİN İYİLEŞMESİ İÇİN DUA EDELİM'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP'li Öztunç'a cevap vererek, "Bakın gecenin bu saatinde biz öncelikle annenizin iyileşmesi için dua edelim. Eğer arkadaşımız ile ilgili böyle bir durum varsa ben sizleri bir araya getireceğim ve karşılıklı olarak bunu değerlendirin. Ancak biz canı gönülden geçmiş olsun diyoruz" dedi.

'DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR

Teklif üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif kabul edildi ve kanunlaştı. Kabul edilen maddelere göre; Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararı doğrultusunda, 'Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Yapılan değişikliğe göre; adaylık süresi içinde başarısız olan memur adayları, birden fazla uyarma veya kınama cezası almaları halinde aylıktan kesme cezası verilecek. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların ise ilişkileri kesilecek ve Kamu Personel Bilgi Sistemi'nin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu hükümlere göre, sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI SKUTER İŞLETMECİLİĞİNİ DENETLEYEBİLECEK

Öte yandan devlet memurlarının disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde zamanaşımı süresi düzenleniyor. Buna göre disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği günden itibaren 2 yıl içinde disiplin cezasının uygulanmaması halinde ceza zamanaşımına uğrayacak. Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi kararı idareye ulaşması halinde ise kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya 3 aydan daha az süre kalması halinde en geç 4 ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilecek. Ayrıca teklifle, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görevlerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre Bakanlık, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemekle yetkili olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRAYA YÜKSELTİLİYOR

Diğer taraftan en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltiliyor. Ayrıca işverenler sunulan asgari ücret desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren bin liradan bin 270 liraya çıkarılıyor. Kabul edilen maddelere göre Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile ilgili değişiklikler yapılıyor. TVF ve bünyesinde bulunan şirketler, alt fonlar ve bunlara bağlı ortaklıklar bağımsız denetim yapılacak. Denetimi, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek sermaye piyasaları, finans, ekonomi, maliye, bankacılık, kalkınma alanlarında uzman en az 3 merkezi denetim elemanı tarafından gerçekleştirilecek. TVF ve bünyesinde bulunan şirketler ile bağlı bulunduğu fonların tamamı özel hukuk hükümlerine tabi olacak ve 'Türk Ticaret Kanunu' mevzuatı uygulanacak. TVF'nin denetimi ile ilgili kanunda yer alan düzenlemelere tabii olmak kaydıyla, 'Sermaye Piyasası Kanunu', 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' ve '631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 12'nci maddesi dışındaki mevzuat hükümleri uygulanmayacak. Bunlarla birlikte 'İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, Ofis alanında faaliyet göstermek üzere katılımcılara yönetici şirket tarafından katılımcı belgesi verilecek. Teklifin kabul edilerek kanunlaşmasının ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, TBMM'nin 23 Ocak Cuma günü toplanmak üzere birleşimi kapattı.