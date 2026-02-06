Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü - Son Dakika
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü

06.02.2026 18:41  Güncelleme: 19:03
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli bir polis, önce evde tartıştığı eşini ardından da ofisinde MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı silahla vurarak öldürdü. Emekli polis, işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim olurken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde A.Y. isimli emekli polis, evde eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA MHP İLÇE BAŞKANINI VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., tabancayla eşini vurarak ağır yaraladı. Eşini vurduktan sonra Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde emlak ofisi bulunan MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın yanına giden emekli polis A.Y., burada da silahını bir kez daha ateşleyerek Hıraç'ı başından vurdu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi verilmesi üzerine iki olay yerine de polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hem kadının hem de Hıraç'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

TESLİM OLDU

Öte yandan emekli polis ise işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya, Yaşam

  • 1234 1234:
    var bu işte bir pislik gibi geliyor bana 54 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    koku geliyor burdan 41 0 Yanıtla
  • Ercan Aydın Ercan Aydın:
    yine bir yasak aşk gibi… evli insanlar ile ilişki tutmayın!!! 26 1 Yanıtla
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    Muhtemelen olay aldatma sonucu gibi geliyor Değermiydi bence değmezdi hem bu dünya hem Ahiret hayatını bitirdin…. 16 2 Yanıtla
  • 21322132Aa 21322132Aa:
    Sakarya da neler oluyor..sabahta Hendek Kızılay başkanı gözaltına alındı.. 1 0 Yanıtla
