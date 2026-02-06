Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP\'li başkanı öldürdü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde A.Y. isimli emekli polis, evde eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA MHP İLÇE BAŞKANINI VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., tabancayla eşini vurarak ağır yaraladı. Eşini vurduktan sonra Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde emlak ofisi bulunan MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın yanına giden emekli polis A.Y., burada da silahını bir kez daha ateşleyerek Hıraç'ı başından vurdu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi verilmesi üzerine iki olay yerine de polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hem kadının hem de Hıraç'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

TESLİM OLDU

Öte yandan emekli polis ise işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.