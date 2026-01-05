Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar - Son Dakika
Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar

Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar
05.01.2026 14:40
Bir dönem Hollywood'un en çok konuşulan yıldızlarından biri olan Mickey Rourke, biriken 59 bin 100 dolarlık kira borcu nedeniyle Los Angeles'taki evinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya kaldı. Ünlü oyuncunun sokakta kalmaması için GoFundMe üzerinden 100 bin dolarlık hedefle bağış kampanyası başlatıldı.

Hollywood'da bir döneme damga vuran dünyaca ünlü aktör Mickey Rourke, son dönemde yaşadığı mali sıkıntılarla gündemde. Bir zamanların efsane jönü, biriken kira borçları nedeniyle Los Angeles'taki evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

73 yaşındaki oyuncunun 59 bin 100 dolarlık kira borcu bulunduğu öğrenildi. Rourke'a gönderilen ihtarnamede, borcun derhal ödenmesi ya da 3 gün içinde evin boşaltılması gerektiği bildirildi.

KAPI ÖNÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz gün evinin kapısında görüntülenen Rourke'un bakımsız ve bitkin hali hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncunun içinde bulunduğu durum, yakın çevresini de harekete geçirdi.

GOFUNDME'DE KAMPANYA BAŞLATILDI

Rourke'un yakın arkadaşı Liya-Joelle Jones, usta oyuncunun sokakta kalmaması için internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. GoFundMe'de "Mickey Rourke'un Evinde Kalmasına Yardım Edin" başlığıyla açılan kampanyada hedef 100 bin dolar olarak belirlendi. Kampanya başladıktan sonraki ilk 6 saat içinde 1.500 dolar toplandığı aktarıldı.

Kampanya açıklamasında, Rourke'un "çok zor ve acil bir durumla karşı karşıya olduğu" belirtilerek, "Mickey, çalışmaları ve hayatı boyunca verdiği her şeye rağmen şu anda evini riske atan zorlu bir mali durumla boğuşuyor" ifadelerine yer verildi.

BİR DÖNEMİN EN ÇOK KAZANAN YILDIZLARINDANDI

Mickey Rourke, '9½ Hafta', 'Vahşi Orkide' ve 'Homeboy' gibi yapımlarla Hollywood'un en çok konuşulan yıldızları arasına girmişti. Oyuncu, 2009 yılında 'Güreşçi' (The Wrestler) filmindeki performansıyla Altın Küre, BAFTA ve Bağımsız Ruh Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştı.

