En genci 21, en yaşlısı 60 yaşında - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bando ve mehter takımı çaldığı birbirinden farklı müziklerle kendine hayran bırakıyor.



Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konserler veren mehter takımının en genç üyesi 21, en yaşlısı ise 60 yaşında.



Repertuarında yüzün üzerinde eser bulunan mehter ve bando takımı gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılanırken, mehter takımı 24 yıl önce dönemin Trabzon Belediye başkanı Asım Aykan tarafından kuruldu. Bando takımı ise Atatürk'ün Trabzon'a ayak bastığı 1924 yılında kurulduğu belirtilirken bir asıra yaklaştı.



Özellikle etkinliklerde çalıp söyledikleri kahramanlık türküleriyle büyük beğeni toplayan mehter takımı bu sıralar Şubat ayında yapılacak olan kurtuluş etkinliklere hazırlanıyor.



Trabzon'un farklı yerlerinde günümüzün güncel parçaları başta olmak üzere halk müziği, sanat müziği, pop, fantezi, Karadeniz müziklerini çok rahatlıkla çalan bando takımı, dinleyenler tarafından alkış yağmuruna tutulurken ekibin çoğu akademik eğitim almış.



Uzun yıllardan beri bando ve mehter takımının şefliğini yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Bando ve Mehter Şube Müdürü Ali Mahir Pak, tüm etkinliklerde çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek bunun da kendilerini çok gururlandırdığını söyledi.



Hem bando hem mehter



Mehterde 120'nin üzerinde, bandoda ise sayısını hatırlayamadığı eserlerin repertuarlarında bulunduğunu belirten Pak, mesleğini 36 yıldır sürdüğünü belirterek, "1981 yılında askerlik görevini ifa ederken bandoda trompet çaldım. Askerliğimi bitirip Trabzon'a dönünce Trabzon Belediyesinde bando ekibine katılmak istedim. Askerdeki birikimlerimi burada sürdürerek yaklaşık 3 sene gönüllü olarak bando da görev yaptım. Belediyede 1984 yılında başladığım görevimde bugüne kadar geldim. Şu an askerlik görevimle birlikte bando ve mehterde 36 yıllık bir serüvenimiz var. Personellerimizin büyük çoğunluğu akademik bilgiye sahip olduğundan her türlü nota bilgisine sahipler. Dolayısıyla halk müziği olsun, sanat müziği olsun her türlü müziği bando ve mehterde bütün eserleri icra edebiliyoruz. Şu anda önümüze bir eser geldiği zaman anında icraata döker halkımızın dinletisine sunarız" dedi.



"Yurt dışına da gidiyoruz"



Trabzon dışında farklı iller olmak üzere yurt dışında da etkinliklere gittiklerini belirten Pak, "Gerek yurt içi, gerekse yurt dış olsun her türlü etkinliklere de gidiyoruz. İki yıl önce Almanya'nın Dortmund şehrinde konser vererek mehterimizi ve şehrimizi burada en iyi şekilde tanıttık. Ukrayna, Bulgaristan, Macaristan'da konserler verdik. Macaristan'a giderken Sırbistan, Romanya'da mini konserler verdik. Zigetvar'da Kanuni Sultan Süleyman'ı anma törenlerine katılıyoruz. Doğu Karadeniz'de kurulan en eski mehter takımıyız. Mehter normalde 41 kişiden oluşur ancak bizim şu andaki sayımız 20-21 civarında. Bizim elemanlarımızın çok vasıflı ve kaliteli olması hasebiyle 20 kişiyle kalabalık gibi görünen mehterlerin yaptıklarını yapabilme gücüne sahipler. Ekibimiz yüzde 90'ı her türlü müziğin notasını bilip, yazıp okuyabiliyor yani notayla çalışan arkadaşlarımız. Burası aynı zamanda müzik okulu diyebiliriz. Mehterdeki arkadaşlarımız her türlü enstrümanı çok rahatlıkla çalabilecek bilgi ve yeteneğe sahip diyebiliriz" dedi.



Gittikleri etkinliklerde sürekli istekler aldıklarını da belirten Pak, "Gittiğimiz yerlerde programımız dışında özellikle mehter takımından istekle bulunuyorlar. Repertuvarımız çok geniş. Mehterde 120'nin üzerinde eserimiz var. Bando da ise sanat müziği, halk müziği, pop müzik olsun olsun sayısını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.



En genç mehter üyesi



Mehter ve bandonun en genç üyesi 21 yaşındaki Doğukan Küçük ise çocuk yaşta gönül verdiği mesleğini çok sevdiğini belirterek "21 yaşındayım. Dört yıl önce buraya gönüllü geliyordum. Babamda burada eski personeldi. Çocukluğumdan beri buradaki abilerim elinde büyüdüm. Gönül verdik severek yapıyorum. Onlarda bizim elimizden tuttu. Yaklaşık 6 yıldır trompet çalıyorum. Burada da 1 yıldır çalıyorum. Ondan öncede 4 yıl buraya gelerek gönüllü çaldım. Repertuvarımızda bando marşları olsun mehter olsun sayısını hatırlayamadığımız eserlerimiz mevcut. Bunun yanı sıra caz, sanat müziği, halk müziği, pop müziği olsun çoğunu çalıyoruz. Bu gönül işi" diye konuştu.



Müzik eğitimi almadan mesleğini uzun yıllardır icra ettiğini belirten 58 yaşındaki Mehmet Arslan ise "15 yıldır bando ve mehteranda çalışıyorum. Bandoda, sanat müziği olsun, bando marşlarımız olsun günümüzde çalınan her türlü müziği çok rahatlıkla çalıyoruz. Mehterimizde tüm marşları çalıyoruz. Okul olarak eğitim almadım ancak alaylı olarak yıllardır çalıyorum" dedi. - TRABZON