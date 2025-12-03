Engelli Çiftin Umut Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Engelli Çiftin Umut Yolculuğu

Engelli Çiftin Umut Yolculuğu
03.12.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halil ve Gülseren Geçkil, engelleri aşarak dernek kurdu ve binlerce engelliye destek verdi.

Bedensel engelli Geçkil çifti, kurdukları dernekle de benzer zorluklarla mücadele eden engelli bireylerin en büyük destekçilerinden biri oldu.

YANLIŞ İĞNEHAYATINI KARARTTI

Küçük yaşta gittiği hastanede yanlış iğne sonucu geçirdiği felç nedeniyle bedensel engelli kalan Halil Geçkil ile 7 aylıkken geçirdiği hastalık sonrası bedensel engelli olan Gülseren Geçkil, 28 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Evlilik hayatları boyunca zorlukları birlikte aşan Geçkil çifti, engellilerin hayatlarına umut olmak amacıyla 2015 yılında Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği'ni kurdu. Hayatın yükünü birlikte omuzlayan Geçkil çifti, 10 yıl boyunca binlerce engellinin yardımına koştu. Bedenleriyle barışık bir yaşam sürdüren çift, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için verdikleri mücadeleyle de çevrelerindekilerine ilham kaynağı oldu.

'3 BİN 771 TEKERLEKLİ SANDALYE, 358 AKÜLÜ ARAÇ VERDİK'

Engelli bireylerin de sosyal hayata katılması amacıyla 2015 yılında eşiyle birlikte dernek kurmaya karar verdiklerini belirten Halil Geçkil, "2015 yılından bugüne insanlara hizmet etmeye başladık. 3 bin 771 adet tekerlekli sandalye, 358 tane akülü araç verdik. Türkiye'nin her yerine ihtiyaç duyulan yerlere gönderdik. Türkiye'nin her yerine gönderdik. Engelli kardeşlerimiz, özel çocuklarımız evin içine hapsolmasın diye insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz eşimle beraber sıkıntılar yaşadık. O da yürüme cihazı kullanıyor. Ben de yürüme cihazı kullanıyorum. Beraber ele ele vererek engelleri aşmaya çalıştık. Bizim gibi olan insanları hayata bağladık. Destek verdiğimiz insanlar çok mutlu oldu. Bazen zorlanıyoruz ama eşim bir tarafa gidiyor, ben bir tarafa gidiyorum. Mutlu oluyoruz. O gün bir insana elimizi dokundurduğumuzda akşamına gerçekten ben mutlu oluyorum, eşim mutlu oluyor. Bu mutluluğu yaşamak lazım. İnsanları sevindirmeyi yaşamak lazım. Bir çocuğa ihtiyacı olanı verdiğin zaman çok mutlu oluyor, emekleyerek geliyor. O çocuğun yüzündeki gülücükler bize yetiyor. Akşam huzurlu bir şekilde evimizde onların mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'EŞİMLE YOLDA EL ELE TUTUŞARAK GİDİYORUZ'

28 yıllık mutlu bir evlilikleri olduğunu belirten Halil Geçkil, "Biz engelliyiz ama ben birlikte yürüyüp, eşimle beraber bir dondurma yiyemedim. Eşimle ele ele tutuşup, gezemedim. Çocuğumuzu kucağıma alamadık. Bize akülü araba hediye ettiler. Eşimi yanıma aldım. Önce koltuk değnekleriyle gidiyordum, akülü arabaya binmeye utanıyordum. Hanımla beraber yan yana gezdik. Şimdi eşimle yolda el ele tutuşarak gidiyoruz. Millet bize bakıyor, bizim de hoşumuza gidiyor. Biz eskiden millete bakardık, şimdi millet bize bakıyor. Bize öyle baktıklarında mutlu oluyoruz" diye konuştu.

'ENGELLİLERİN YANIDA OLMAK GÖREVİMİZ OLDU'

Engellilere eşiyle birlik destek olduğunu ifade eden Gülseren Geçkil ise "Engelli olmak hayata bağlanmamak değildir. Engel insanın bedeninde değil, beyninde olmasın. Çevremizde çok engelli insan olduğu için biz de onlara eşimle beraber destek oluyoruz. Eşim dernek başkanı, ben de kendisine destek oluyorum. Her zaman yanındayım. Bir tane çok şükür sağlıklı bir kızımız var. Şu anda yeni bir torun sahibi olduk. Bu bizi daha çok hayata bağladı. Engellilerin yanında olmak, engellilerin sevincini, derdini, kederini almak bizim görevimiz gibi oldu. Onlar ne kadar mutlu olursa biz de o kadar mutlu oluyoruz. Evlilikte herkesin yaşadığı zorlukları biz de yaşadık ki engelli olarak daha da zorlandık. Yeri geldiğinde çaydanlığı alıp masaya koyamıyorsun. Misafire servis yapamıyorsun. Biz bunları pratikleştirdik. Asansörsüz evde oturuyorduk, çocuğumuz olunca çok zorlandık. Ama yine de hayatta pes etmedik. Zorlukları engelimizle beraber aşmaya çalıştık. Şu anda da güzel bir derneğimiz ve evliliğimiz var" dedi.

Kaynak: DHA

Engelliler, Evlilik, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Çiftin Umut Yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ercan Avcı’nın Tekstil Başarı Hikayesi Ercan Avcı'nın Tekstil Başarı Hikayesi
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
Belediyenin çöp toplama hizmeti durdu, ilçede çöp dağları oluştu Belediyenin çöp toplama hizmeti durdu, ilçede çöp dağları oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir
Mesut Özil, ’’Telefonundaki en ünlü kim’’ sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan Mesut Özil, ''Telefonundaki en ünlü kim?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın
Down sendromlu çocuğu kabul etmeyen oyun alanı işletmecisine 204 bin lira ceza Down sendromlu çocuğu kabul etmeyen oyun alanı işletmecisine 204 bin lira ceza
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

12:08
Galatasaray’da Osimhen endişesi
Galatasaray'da Osimhen endişesi
12:03
Okula başlama yaşı değişiyor
Okula başlama yaşı değişiyor
11:24
Galatasaray’a yıldız isimden kötü haber Samsunspor maçında da yok
Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Samsunspor maçında da yok
11:06
Bakan Şimşek: Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti
Bakan Şimşek: Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti
10:36
Galatasaray şikayet etmişti TFF’den flaş Yasin Kol kararı
Galatasaray şikayet etmişti! TFF'den flaş Yasin Kol kararı
10:14
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu
10:07
Konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu
Konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu
10:02
Enflasyon kasım ayında yüzde 0,87 arttı, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu
Enflasyon kasım ayında yüzde 0,87 arttı, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2025 12:35:10. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Çiftin Umut Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.