Fatih Erbakan\'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "Hilalin emrinde, hakikatin izinde" sloganıyla düzenlenen Yeniden Refah Partisi 3'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu.

"LGBT DERNEKLERİNİ KAPATACAĞIZ"

Kalabalığa seslenen Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı: "Yandaşlık, akrabalık, torbi ve adam kayırma yerine, liyakat ve adaleti hakim kılacağız. Atama sistemini, kamuda işe alımları adil hale getireceğiz. Milli ve manevi değerlerimizi gençlerimize veren, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesil yetiştiren bir eğitim sistemine hakim kılacağız. Güçlüyü haklı sayan değil, haklıyı güçlü kılan bir adalet sistemine hakim kılacağız inşallah. Yine iktidar olduğumuz zaman milletimizin menfaatlerine aykırı iklim kanununu ve maden kanununu kaldırıp atacağız. Ahlaksızlığın bir göstergesi olan LGBT derneklerini kapatacağız."

"BUGÜN MAHŞERİ KALABALIKLA ÇELİKLEŞME KONGREMİZİ YAPIYORUZ"

Türkiye'yi yeniden refahla buluşturacak yürüyüşü başlattıklarını belirten Erbakan, "Bugün bu mahşeri kalabalıkta çelikleşme kongremizi yapıyoruz. Bugün iktidara yürüyüş kongremizi yapıyoruz. Bugün milli görüşün şahlanış kongresini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuruluşlarının ardından geçen 7 yılda önemli başarılara imza attıklarını anımsatan Erbakan, 650 bini aşkın üyeleriyle Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük partisi olduklarını kaydetti.

Türkiye'de adalete güven oranının azaldığını savunan Erbakan, "Adil düzen için, yargıda adalet için biz varız. Biz geleceğiz ve bütün bu adaletsizlikleri çözeceğiz inşallah." diye konuştu.

"Ülkemiz, bugünümüz, yarınlarımız, hakkımız olanı almak için Yeniden Refah Partimizin öncülüğünde bir araya gelmenin ve toplanmanın zamanıdır." diyen Erbakan, bu güçlü birlikteliğin, Türkiye siyasetindeki ortak toplanma alanının partileri olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ YENİDEN YAŞANABİLİR KILACAĞIZ"

İktidar olmaları durumunda vaatlerini gerçekleştireceklerini vurgulayan Erbakan, "Milli Görüş'ün 50 yıllık unutulmaz hizmetlerini kefil gösteriyoruz. Söz veriyoruz Türkiye'yi yeniden iş, aş ve bereket dolu bir ülke haline getireceğiz. Türkiye'yi yeniden yaşanabilir kılacağız. Yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız." diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanvekili Ayhan Sefer Üstün, Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş, Ses Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey, Filistin'i temsilen Zahir El Bekk ile yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

TARİHİN EN KALABALIĞI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın tek aday olduğu kongrede, partinin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) belirlenmesi için de seçim yapılacak. Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı kongre Türk siyasi tarihinin en kalabalık kongresi olma özelliğini taşıdı.