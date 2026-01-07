Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Malezya Başbakanı İbrahim\'e Cumhuriyet Nişanı
07.01.2026 21:16  Güncelleme: 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Malezya Başbakanı İbrahim\'e Cumhuriyet Nişanı
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ve stratejik iş birliğine katkıları dolayısıyla Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih etti. Beştepe'de düzenlenen törende iki ülke arasındaki kardeşlik ve ortak vizyon vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda, Malezya Başbakanı Enver için "Cumhuriyet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.

MİLLİ MARŞLAR OKUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Malezya Başbakanı Enver'e Cumhuriyet Nişanı'nı tevcih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

"DOSTLUK VE KARDEŞLİK BAĞLARI KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE DAYANIYOR"

Burada yaptığı konuşmada, Enver ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının, evvela kadim geçmişlerine sonra da ortak kültür ve değerlere dayandığını ifade etti.

"DAYANIŞMAYI HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞTİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu köklü zeminden güç alarak ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İşbirliğimizi somut adım ve projelerle taçlandırıyoruz." dedi.

Malezya Başbakanı Enver ve heyetiyle bugün gerçekleştirdikleri görüşmelerde yeni bir eşiği daha geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz sene Kuala Lumpur'u ziyaretimde kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını tertipledik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'in Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı role dikkat çekti.

"CUMHURİYET NİŞANI'NI TAKDİM ETMEKTENMEMNUNİYET DUYUYORUM"

Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı'nı takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İki lider, törenin ardından Malezya Başbakanı Enver onuruna verilen yemeğe geçti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Enver İbrahim, Diplomasi, Politika, Türkiye, Malezya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı - Son Dakika

Berlin’deki elektrik kesintisiyle ilgili ’’terör soruşturması’’ başlatıldı Berlin'deki elektrik kesintisiyle ilgili ''terör soruşturması'' başlatıldı
BES’te devlet katkısının oranı düşürüldü BES'te devlet katkısının oranı düşürüldü
Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul’da yakaladı Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul'da yakaladı
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı
Trump duyurdu Venezuela ülkedeki petrolü ABD’ye devretti Trump duyurdu! Venezuela ülkedeki petrolü ABD'ye devretti
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın
Erdoğan imzaladı 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Maduro ve eşi neden yaralandı Trump yönetiminden ilk açıklama Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama
ABD gözünü kararttı Grönland için operasyon an meselesi ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi
İç savaş kapıda İran’daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Resmi Gazete’de yayımlandı Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi Resmi Gazete'de yayımlandı! Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi
Memurların yemek bedelleri belli oldu Memurların yemek bedelleri belli oldu
WhatsApp’a bomba bir özellik geliyor WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
21:21
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
20:54
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
20:03
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
19:31
Galatasaray’dan transferde Bernardo Silva sürprizi
Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi
19:18
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu!
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
18:54
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 22:04:56. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.