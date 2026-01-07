Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Malezya Başbakanı İbrahim\'e Cumhuriyet Nişanı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda, Malezya Başbakanı Enver için "Cumhuriyet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.

MİLLİ MARŞLAR OKUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Malezya Başbakanı Enver'e Cumhuriyet Nişanı'nı tevcih etti.

"DOSTLUK VE KARDEŞLİK BAĞLARI KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE DAYANIYOR"

Burada yaptığı konuşmada, Enver ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının, evvela kadim geçmişlerine sonra da ortak kültür ve değerlere dayandığını ifade etti.

"DAYANIŞMAYI HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞTİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu köklü zeminden güç alarak ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İşbirliğimizi somut adım ve projelerle taçlandırıyoruz." dedi.

Malezya Başbakanı Enver ve heyetiyle bugün gerçekleştirdikleri görüşmelerde yeni bir eşiği daha geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz sene Kuala Lumpur'u ziyaretimde kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını tertipledik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'in Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı role dikkat çekti.

"CUMHURİYET NİŞANI'NI TAKDİM ETMEKTENMEMNUNİYET DUYUYORUM"

Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı'nı takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İki lider, törenin ardından Malezya Başbakanı Enver onuruna verilen yemeğe geçti.