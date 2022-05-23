Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin - Son Dakika
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Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin

23.05.2022 23:24

Erdoğan bugün yaptığı açıklamayla, Milli Uzay Programı çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilme sürecinin resmen başladığını açıkladı. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Türkiye Uzay Ajansı da konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için hazır mısın? Cumhuriyetimizin 100. yılında, bir Türk vatandaşı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor. Evet, bu görev senin" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından uzay alanındaki çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Uzay alanında iddiasını ortaya koyan bir Türkiye için 1 yıl önce yine bu kürsüden milli uzay programımızı açıklamıştık. Ülkemizin uzay alanındaki hak ve menfaatlerini korumak üzerine belirlediğimiz Türkiye ve medeniyetimize yaraşır tam 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"UZAY YARIŞINDA YER ALMAK LÜKS DEĞİL, MECBURİYETTİR"

"Aya ulaşmaktan uzay eko sistemi oluşturmaya, insan kaynağı geliştirmeye varan geniş yelpazedeki hedef başlıklarımızda adım adım ilerliyoruz. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin, savunmadan imalat sanayine, araştırma, geliştirme bilişime kadar her alanda proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Türkiye için uzay yarışında yer almak lüks değil mecburiyettir. Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştireceğimiz her hedef Türkiye'nin yeni yüzyılındaki başarılar için birer mihenk taşı olacaktır. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile Türk gençleri uzay yarışların aktörleri olsunlar istiyoruz. Bugün ülkemiz adına yepyeni bir eşiğe hep birlikte adım atacağız.

"45 YAŞINDAN GENÇ TÜM TC VATANDAŞLARI BAŞVURABİLİR"

Bu salondaki basın mensupları aracılığı ile tüm bakan arkadaşlarımın aracılığı ile birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur. Artık o vakit geldi. Milli Uzay Programımız çerçevesinde 1 Türk vatandaşımızın uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Bu milli bir görev olacak. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız kendisinin ya da Türkiye'deki diğer bilim insanlarının yerçekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyleri gerçekleştirme imkanına sahip olsun. Bu milli göreve başvurmak için uzaya.gov.tr adresini oluşturduk. 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler.

"BİZ HALA NEIL ARMSTRONG'U UNUTMADIK"

Başvurular arasından çekilecek ve seçilecek iki aday bilim elçimiz olarak uzaya çıkış süreci için gerekli tüm eğitimleri alacaklar. Eğitimlerin sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023 yılında uluslararası uzay istasyonuna gönderilecek. Şüphesiz göklere en çok yakışan bayrak ayyıldızlı al bayrağımızdır. İnşallah Türkiye'nin tecrübe ettiği diğer birçok ilk gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak da yine hükümetimize nasip olacaktır. Gelecekteki milli kahramanımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum. Biz hala Neil Armstrong'u unutmadık. Şimdi de içimizden biri gidecek. İnşallah onu da bizden sonraki gelecek nesiller unutmayacaklar."

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN PAYLAŞIM GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından Türkiye Uzay Ajansı da konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. "Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için hazır mısın? Cumhuriyetimizin 100. yılında, bir Türk vatandaşı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor. Evet, #BuGörevSenin!" ifadelerinin yer aldığı tweet'te sürecin anlatıldığı bir görsel de yer aldı.

İşte Türkiye Uzay Ajansı'nın o paylaşımı;

Erdoğan'ın 'Bir Türk uzaya gidecek' açıklaması sonrası Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım
Erdoğan'ın 'Bir Türk uzaya gidecek' açıklaması sonrası Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım
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