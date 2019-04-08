Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in görüşmesi sona erdi. Kremlin Sarayı
'nda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 15 dakika sürdü.
Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, MİT Başkanı Hakan Fidan
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
de hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:18 Kaynak: AA
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