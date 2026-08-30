Erdoğan’dan Kara Harp Okulu’nda FETÖ mesajı: Haysiyetsizleri ordumuzdan temizlemeyi başardık - Son Dakika
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Erdoğan’dan Kara Harp Okulu’nda FETÖ mesajı: Haysiyetsizleri ordumuzdan temizlemeyi başardık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda düzenlenen diploma ve sancak devir teslim töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son 10 yılda geçirdiği dönüşüme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. FETÖ ile mücadelede atılan adımlara değinen Erdoğan, “Şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık” dedi. Erdoğan, Türk ordusunun bugün en güçlü dönemini yaşadığını söylerken savunma sanayisindeki gelişmelere de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki FETÖ ile mücadeleye ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, ordunun bugün geldiği noktaya da vurgu yaptı.

“HAYSİYETSİZLERİ ORDUMUZDAN TEMİZLEMEYİ BAŞARDIK"

FETÖ ile mücadeleye değinen Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve askeri okullarda yapılan düzenlemeleri anlattı.

Erdoğan, “10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık” dedi.

Erdoğan’dan Kara Harp Okulu’nda FETÖ mesajı: Haysiyetsizleri ordumuzdan temizlemeyi başardık

“ORDUMUZ BUGÜN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

Türk ordusunun gücüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Ordumuz bugün, en güçlü dönemini yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 82’nin üzerine çıktığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin kara, hava, deniz ve uzay alanlarında kritik sistemleri kendi imkanlarıyla üretebildiğini söyledi.

Erdoğan’dan Kara Harp Okulu’nda FETÖ mesajı: Haysiyetsizleri ordumuzdan temizlemeyi başardık

“TÜRKİYE ARTIK FARKLI BİR LİGİN YOLCUSU"

Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişimine dikkat çekerek, artık yalnızca kendiyle yarıştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olan aktör ve yapılar, bugün Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değil. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur” diye konuştu.

Erdoğan’dan Kara Harp Okulu’nda FETÖ mesajı: Haysiyetsizleri ordumuzdan temizlemeyi başardık

MSÜ’YE 120 BİN BAŞVURU

Milli Savunma Üniversitesi’ne bu yıl 120 bin başvuru yapıldığını açıklayan Erdoğan, birçok Avrupa ülkesinde harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının kontenjanlarının dahi doldurulamadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Savunma sanayinde aynı şekilde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz.

Erdoğan’dan Kara Harp Okulu’nda FETÖ mesajı: Haysiyetsizleri ordumuzdan temizlemeyi başardık

Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayisinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz. 30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır." dedi.

Erdoğan ayrıca harp okullarından mezun olan bin 276 teğmeni tebrik ederek, yeni subaylara görevlerinde başarı diledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu, TSK, Son Dakika

Son Dakika Milli Savunma Üniversitesi Erdoğan’dan Kara Harp Okulu’nda FETÖ mesajı: Haysiyetsizleri ordumuzdan temizlemeyi başardık - Son Dakika

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