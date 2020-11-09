Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

İlçe Kaymakamı Şenol Turan'ın da katıldığı denetimlerde ekipler park, bahçe, sokak ve caddelerde bulunan vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Polis ekipleri de denetimler kapsamında vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları yönünde araçlarından anons yaptı.

Denetimlerde maske takmayan 23 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uymadığı gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 2 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler, kurallara uymayan vatandaşlara ceza kestikten sora maske hediye etti.