Erzurum'dan şirketleşmede yüksek performans - Son Dakika

Erzurum'dan şirketleşmede yüksek performans

TOBB Erzurum birikimli şirketleşme performansını paylaştı.

TOBB Erzurum birikimli şirketleşme performansını paylaştı. İlde bu yılın 5 ayında 107 şirket, 8 kooperatif ve 42 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocak-Mayıs dönemi içinde 18 şirket ve 1 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 10 şirket, 5 kooperatif ve 31 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı.

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Erzurum Yıllık Değişim


Veriler üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, ilde 5 ayda kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59.70 gibi rekor bir düzeyde artış kaydetti. Artış oranı kurulan kooperatif sayısında yüzde 166.6, gerçek kişi ticari işletmesinde ise yüzde 61.53 oldu. 2019'un aynı bölümüne göre tasfiyeye giren şirket sayısı yüzde 20 oranında artarken, tasfiyeye giren kooperatif sayısı yüzde 75 oranında geriledi. Bir yıllık bazda kapanan şirket sayısı yüzde 23.07 oranında düşerken, kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 19.23, kooperatif sayısı ise yüzde 150 oranında arttı.


2019 Ocak - Mayıs Dönemi


TOBB verilerine göre Erzurum'da 2019 yılının Ocak - Mayıs ayları diliminde 67 şirket, 3 kooperatif ve 26 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş; dönem içinde 15 şirket ve 4 kooperatif de tasfiye edilmişti. Geçilen yılın ilk beş ayında 13 şirket faaliyetini durdurmuş, 2 kooperatif ve 26 da gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik hayattan çekilmişti.


Erzurum'dan Yüksek Performans


Erzurum şirket kurulum performansı ve yıllık artış oranı bazında Doğu Anadolu Bölgesi, KUDAKA ve Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi ortalamalarını geçti. 2019 yılının ilk beş ayına göre bu yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı Erzurum'da yüzde 59.70, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 43.39, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 20.68, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 10.65 oldu. Türkiye toplamında ise kurulan şirket sayısı yüzde 3.48 oranında düşüş kaydetti.


Bölgesel Veriler ve Erzurum


2020 Ocak - Mayıs ayları içinde Erzurum'da 107, KUDAKA istatistik Bölgesinde 152, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 245, Doğu Anadolu Bölgesinde 787, Türkiye'de 34 bin 159 şirket kurulumu gerçekleşti. Erzurum'da kurulan şirket sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 13,59, ülke toplamında yüzde 0,31'lik oran oluşturdu.


Kudaka Bölgesi ve Erzurum


Erzurum'la birlikte Erzincan ve Bayburt'un bulunduğu KUDAKA Bölgesinde, dönem içinde 152 şirket, 10 kooperatif ve 112 gerçek kişi ticari işletmesi kurulduğu bildirildi. DOSİAD analizlerine göre ilk beş ayda bölgede 22 şirket ve 5 kooperatif tasfiye edilirken, 14 şirket, 6 kooperatif ve 84 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Erzurum'un kurulan şirket sayısı payı yüzde 70.59 oldu.


Kuzeydoğu Anadolu ve Erzurum


7 İlin bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde, Ocak - Mayıs döneminde 245 şirket, 15 kooperatif ve 231 gerçek kişi ticari işletmesi kurulduğu bildirildi. DOSİAD analizlerine göre ilk beş ayda bölgede 34 şirket ve 7 kooperatif tasfiye edilirken, 21 şirket, 6 kooperatif ve 139 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Erzurum'un kurulan şirket sayısı payı yüzde 43,67 oldu.


Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum


Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın ilk beş ayında 787 şirket kurulumu gerçekleşirken, 28 kooperatif ve 613 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçirildi. Dönem içinde 125 şirket ve 17 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Ocak - Mayıs 2020 döneminde 92 şirket, 12 kooperatif ve 303 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı.


Bölge İlleri Kurulan Şirket Sayısı Dağılımı


TOBB verilerine göre bu yılın ocak - mayıs ayları içinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Ağrı'da 41, Bingöl'de 38, Bitlis'te 38, Elazığ'da 93, Erzincan'da 32, Erzurum'da 107, Hakkari'de 29, Kars'ta 38, Malatya'da 166, Muş'ta 33, Tunceli'de 13, Van'da 145, Ardahan'da 32 ve Iğdır'da 21 şirket kurularak faaliyete girdi. - ERZURUM

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'dan şirketleşmede yüksek performans - Son Dakika Ekonomi

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